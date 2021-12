Выбираем лучшие игры для тусовки в новогоднюю ночь

Как известно, в новогоднюю ночь сбываются самые заветные мечты. В эпоху пандемии таким желанием может оказаться возможность собраться вместе с семьёй и близкими людьми. Мы же подготовили большую подборку игр, в которые можно играть как с детьми, так и со всей семьёй. Впрочем, нашлись в нашем списке и «взрослые» проекты, которые отлично подойдут встречающим Новый год в шумной мужской компании.

Нетребовательные игры, для которых нужна PS4 или PS5 и смартфоны: «Знание — сила», «Безумцы», «Скрытая повестка»

Можно поиграть на PlayStation компанией от 2 до 6 человек

Когда говорят об эксклюзивах PlayStation, то речь обязательно заходит об Uncharted, God of War и The Last of Us, а вот до целой платформы, предназначенной для игр-вечеринок, разговор обычно не доходит.

Через PlayLink можно играть в некоторые игры на консолях PlayStation компанией от двух до шести человек. Приложение доступно в AppStore и Google Play.

Среди всего стоит выделить три игры. Самой большой популярностью пользуется «Знание — сила». Это викторина, в которую можно играть толпой до шести участников. Каждый из них через приложение создаёт себе профиль прямо как в какой-нибудь телепередаче, а затем отвечает на вопросы. С помощью приложения иногда требуют выполнить и более сложные задачки, например, нужно что-то нарисовать или безобразничать с чужими фотографиями. Игра отлично подойдёт для компании любых возрастов, в том числе и семьи.

Нельзя не отметить «Безумцев», которые предлагают на выбор 15 мини-игр. Это уже попытка зайти на территорию Nintendo (о которой мы ещё поговорим), но гораздо доступнее. Впрочем, по сравнению с «Знание — сила», «Безумцы» могут оказаться не по зубам совсем уж далёким от игр людям. Дело в том, что здесь вместо геймпада тоже используется смартфон, на котором появляются кнопки, стики и всё остальное. Разумеется, так управлять сложнее, но и сама игра более комплексная.

А вот «Скрытая повестка» уже не подойдёт для всей семьи, потому что это интерактивное кино с кооперативом. Одному из игроков приходят секретные задания на телефон, которые он должен выполнять в тайне от остальных (это та самая «скрытая повестка»).

В центре истории — детектив, который ищет маньяка, а игроки выступают в роли его помощников, голосующих за решение с помощью своих смартфонов. Впрочем, немного подкачала реализация. Например, когда в игре находится чётное количество игроков, то мнения могут разделиться 50 на 50 и история не продвинется, пока не будет улажен конфликт.

Весёлые кооперативные игры про готовку еды: Overcooked!

Можно играть на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch компанией до 4 человек

Дилогия игр Overcooked неожиданно стала одной из самых популярных забав для посиделок на диване. Инди-игра объединила игроков в команду поваров, которые совместными усилиями должны приготовить блюдо. Мешают этому фантасмагорические кухни, усеянные ловушками и различными гаджетами, а также безжалостный таймер и человеческий фактор.

Недавно вышло переиздание All You Can Eat, полный сборник первой и второй части с дополнениями и нововведениями. Лучше, конечно, играть в него.

Интерактивные «ужастики», в которые интересно играть вместе: Until Dawn и серия The Dark Pictures

В Until Dawn можно играть только на PS4, в антологию The Dark Pictures — на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Количество игроков варьируется

Изначально разработчики не подразумевали кооператив в Until Dawn, но пытливые игроки придумали, как сделать так, чтобы интересно было всей компании. Всего в игре 8 играбельных героев, и для того, чтобы превратить интерактивное кино в весёлую кооперативную игру, достаточно закрепить персонажей за участниками и при переключении действующего лица передавать геймпад.

После Until Dawn разработчики начали новый проект — антологию ужасов The Dark Pictures. Каждая игра из этой серии короче, но благодаря этому разработчики могут выпускать по игре в год. Отличаются они в основном сеттингом и кооперативом, так что делить персонажей теперь проще — не придётся передавать геймпад. Желательно играть по сети, когда с человеком по ту сторону экрана вы видите разные события и должны как-то сопоставлять увиденное.

Семейные развлечения от Nintendo: Mario Party Superstars, Super Mario Party, WarioWare: Get It Together, Mario Kart 8 Deluxe, 51 Worldwide Games

Можно играть на Switch, количество игроков — до 8 человек

На платформах Nintendo царит своя атмосфера, но многим она нравится. К тому же игры компании отлично вписываются в форматы что вечеринок, что семейных праздников. Будь это приключения Марио, жадного Варио или картинг, будет весело, а благодаря доступному геймплею насладиться игровым процессом смогут все.

Так, например, точно можно сказать про серию Mario Party, несколько частей которой вышли на Nintendo Switch. В самом центре всех этих игр заложена настольная игра, где персонажи из серии Mario путешествуют по игровому полю. Когда попадаешь на ячейку с каким-либо действием, начинается мини-игра, которых в запасе каждой части припрятано около двух десятков. Доступное управление и понятная основа — залог успеха серии.

Тайтлы серии WarioWare тоже представляют собой набор мини-игр, но гораздо более специфических. Во-первых, общего игрового поля здесь нет, и когда заканчивается одна игра, вскоре начинается следующая. Смысл этой серии всегда был в том, чтобы игрок в первую очередь догадался, что вообще ему нужно сделать, быстро это выполнил и перешёл к следующей игре-задачке. Иногда нужно что-то дорисовать на изображении, иногда человечком перепрыгнуть через препятствия, а иногда — помочь с упражнением на пресс или надуванием шарика. Вдвоём ещё веселее!

Отдельно стоит отметить сборник 51 Worldwide Games. Как уже понятно из названия, в комплекте 51 игра, причём это реально существующие настольные развлечения. Дартс, шашки, го, настольный футбол и другие классические и не очень игры со всего света подойдут для ортодоксальных членов семьи, которым сложно разобраться с более замороченными играми.

Впрочем, и Mario Kart достаточно понятное развлечение. Несмотря на комплексность и сложность механики, для вечеринки игра отлично подойдёт, поскольку для простого «погонять» глубокого понимания не требуется. А что вообще может быть доступнее, чем картинг?

Кооперативные игры Юзефа Фареса: A Way Out и It Takes Two

Можно поиграть на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, исключительно вдвоём

Если громкая компания не собралась или решили провести вечер вдвоём, то отличным вариантом будет просто сыграть в лучшую игру года по версии The Game Awards или её предшественника.

Режиссёр, геймдизайнер и вдохновитель обоих проектов Юзеф Фарес раньше плотно работал в сфере кино, но в определённый момент понял, что игры дают куда больше возможностей. Поэтому два его последних тайтла получились на редкость кинематографичными, экранизируя популярные жанровые клише.

A Way Out расскажет историю двух беглых заключённых, которые поневоле оказываются напарниками и преследуют собственные интересы в побеге на волю. Впрочем, сам побег — всего лишь начало, большую часть занимают динамичные приключения вне тюрьмы.

It Takes Two развивает идеи, но делает это на новом уровне. Каждые полчаса в игре меняется геймплей — вот это просто платформер, вот у героев разные инструменты, а вот уже и оружие, которое полезно только в комбинации. В центре истории — семейная пара на грани развода, которая магическим образом превратилась в деревянные куклы и теперь ищет способ вернуться в настоящие тела.

Что история про побег, что нарочито детский мультик со взрослым содержанием выглядят красиво и кинематографично — спасибо киношному прошлому Фареса. Если вдруг из всей компании нашлось всего двое отчаянных, готовых опробовать «эти ваши видеоигры» — происходящее на экране будет куда уместнее во время вечеринки, чем очередной «Голубой огонёк» или навязшие на зубах фильмы.

Весёлый кооператив для компании: Helldivers и Magicka 2

Можно поиграть на ПК, PS4 и Xbox One, до 4 игроков

Если отчаянных храбрецов собралось достаточно, можно попробовать кооперативные игры Pieces Interactive. Студия специализируется на том, чтобы делать сумасбродные проекты про отряды героев с видом сверху. Впрочем, отличительная их особенность не в том, что они кооперативные и потешные, а в суровом friendly fire.

Будь то разборки волшебников в Magicka 2 или зачистка очередной планеты от ксеноморфов в Helldivers, самые смешные моменты происходят тогда, когда кто-то кого-то нечаянно прибьёт.

Помимо этого, Magicka ещё и может предложить интересную систему магии, где игроки вольны комбинировать восемь элементов в произвольном порядке и складывать из них заклинания. Затем их можно использовать в виде луча, по области или даже на себя, вызывая самые непредсказуемые эффекты.

Helldivers в этом плане гораздо более понятная игра, явно опирающаяся на наследие фильма «Звёздный десант». Команда космических морпехов высаживается на планете и начинает воевать с жуками, ящерицами и другими непонятными инопланетянами, но задача всегда ясна — нужно сделать что-то во имя космических войск. В распоряжении широкий арсенал вооружения и даже техника.

Классическая народная забава — файтинги: Mortal Kombat X и 11, Injustice 2, Tekken 7

Можно поиграть на ПК, PS4 и Xbox One; Mortal Kombat 11 также доступна на Switch; количество игроков — 2

В России всегда любили файтинги, особенно серию Mortal Kombat. Кровавые драки, видимо, напоминают россиянам о чём-то из далёкого прошлого, но дошедшего до наших дней на подсознательном уровне. Лишний раз говорить о сражениях Скорпиона, Саб-Зиро и других героев смысла нет, но можно вспомнить альтернативы.

Например, Injustice 2 от той же студии NetherRealm — супергеройский файтинг, основанный на вселенной комиксов. Сражения Бэтмена и Супермена гораздо менее кровавы, но более зрелищны, благодаря чему сыграть можно даже с детьми.

Впрочем, есть ещё более спокойный вариант. Серия Tekken тоже любима в народе, но появилась позже и, видимо, просто не успела собрать столько же фанатской любви. В ней сплелись фантастические элементы, современность и отсутствие крови, поэтому играть можно с кем угодно. Даже трёхмерность этому особо не помешает, ведь герои всё равно зациклены друг на друге.

Спортивные симуляторы: FIFA 22, NHL 22, NBA 2K22

Можно поиграть на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, до 4 игроков

Самое понятное и популярное развлечение среди любителей диванного кооператива. Лидером тут безоговорочно выступает FIFA — эту футбольную серию знают и любят даже далёкие от видеоигр люди. Но не стоит забывать и о других видах спорта.

Например, не менее, а может и более увлекателен хоккей — и NHL 22 ничем особо не уступает игре про футбол. В спину им дышит NBA 2K22 — Electronic Arts просто повезло, что 2K пока ещё не добралась до других видов спорта.

Есть и более экзотические варианты, например, Virtua Tennis, PGA Golf Tour или Cricket 22, но их, наверное, стоит оставить любителям соответствующих видов спорта. А вот для продолжения новогоднего праздника отлично подойдут и без того известные симуляторы.