Поиграли 4 часа в Rainbow Six Extraction. GTFO и Left 4 Dead для бедных

В середине декабря Ubisoft пригласила нас опробовать почти финальную версию Rainbow Six Extraction. Это кооперативный шутер, который обязан своим существованием временному режиму из Rainbow Six Siege. Ещё до релиза к шутеру возникло множество вопросов, да и сам издатель изначально планировал выпустить его ещё два (!) года назад. Давайте попробуем разобраться, стоит ли вообще ждать его.

Что вообще такое Rainbow Six Extraction?

В мире Rainbow Six началось инопланетное вторжение, а смелые оперативники отряда специального назначения REACT постоянно отправляются в разные точки мира и выполняют задания. Каждая миссия частично генерируется случайным образом: по прибытии на локацию у игроков три задачи — их надо выполнять поочерёдно.

Среди заданий есть эвакуация важной цели, изучение враждебных коконов или специальных противников, минирование, защита и тому подобное. Ничего сверхкреативного тут нет, да и вряд ли требуется.

Сложность каждого из трёх заданий приблизительно одинаковая, хотя запросто первое может оказаться заметно труднее последнего. Хотя чаще всего в нашей 4-часовой сессии подобное возникало из-за неполного понимания, что или как надо делать. Спустя пару часов мы уже успели набить себе шишки и извлечь важные уроки.

Перед началом задания на выбор дают около дюжины оперативников, которые напрямую пришли из всё той же «Осады», причём их умения лишь незначительно переработали. Ключевой особенностью Extraction я бы назвал возможность умереть — точнее, временно потерять одного из бойцов, за которым позже придётся возвращаться.

И вот миссии по возвращению союзников пока кажутся самыми необычными: пока один член отряда вытаскивает бойца из кокона, двум другим надо не только защищать напарника, но и отстреливать специальные узлы, которые периодически ветвятся из кокона. После этого раненого предстоит ещё и донести до точки эвакуации.

И как играется Rainbow Six Extraction?

Многие почему-то были уверены, что Ubisoft с «Эвакуацией» пытается сделать собственную Left 4 Dead, хотя здесь куда ближе что-то вроде GTFO. Суть не сводится к тому, чтобы побыстрее пробежать локацию, а в выполнении заданий с минимальными потерями — в идеале вообще без них.

Но если говорить о самой игре, то меня неожиданно чуть-чуть затянуло. Я с первого показа был ошеломлён тем, насколько «лениво» выглядит новинка. Анимации, оперативники, часть особенностей и базовый геймплей пришли напрямую из «Осады», поэтому при любой демонстрации я не мог отделаться от мысли, что «Эвакуация» — что-то вроде пользовательской модификации. И даже по итогам многочасовой сессии всё это как никогда актуально, однако какая-то особенность у шутера всё же есть.

Мне сложно выразить, в чём она заключается. Я пишу текст незадолго до выхода материала, поэтому за прошедшие недели многое уже успело выветриться, и очень сложно вспомнить что-то определённое.

Помню, мы с коллегами бежали, убивали и иногда умирали.

Помню, что так и не нашли оптимального уровня сложности: на одном было слишком просто, а на следующем — уже слишком сложно.

Помню, что вся игра строится на базе уже сильно устаревшей «Осады»: стрелять тут, например, абсолютно неинтересно.

Помню, что способности персонажей мы практически не использовали — они или малоэффективные, или слишком ситуативные.

Знакомый интерфейс?

А ещё я отчётливо запомнил полную фрустрацию отсутствием режима с элементами рогалика. Тут есть высадки для выполнения трёх заданий на локации и что-то вроде рейда недели, где миссий около дюжины и они всегда одинаковые.

Но нет рогалика — режима, где было бы не три случайных задания, а бесконечное множество подобных миссий. Проходите, пока у вас есть силы и напарники. И подобный режим мог стать вот той самой уникальной особенностью Rainbow Six Extraction, ведь к нему надо основательно готовиться, подбирать оперативников и снаряжение для себя и напарников. Ведь впереди забег не на 5-15 минут, а основательный спринт с потенциалом в несколько часов.

Не хочется указывать разработчикам, на что им стоило обратить внимание, но у R6 Extraction попросту нет своего лица. Пока совершенно неясно, для кого вообще создаётся эта игра. Со стороны выглядит так, что в Ubisoft заметили необычный режим из R6 Siege и решили попробовать озолотиться на нём, быстренько создав отдельную платную игру на его основе. Но то, что отлично работало в качестве эксперимента, пока выглядит совершенно неуверенно, как отдельный продукт. Именно идейно. И вообще иногда сложно осознать, что некогда реалистичный тактический экшен стал кооперативной развлекухой с отстрелом инопланетян.

Ждём?

С «Эвакуацией» можно провести пару приятных вечеров с друзьями, однако вряд ли шутера хватит надолго. Тут сказывается и общая устарелость фундамента («Осаде» уже седьмой год пошёл), и засилье более креативных представителей жанра. Вот совсем недавно из раннего доступа вышла GTFO.

Rainbow Six Extraction не стоит покупать на старте продаж 20 января. Опробовать благодаря Xbox Game Pass или бесплатному пропуску для друзей — да, тогда и станет понятнее, стоит ли вообще тратить на шутер своё время. Сейчас новинка выглядит заметно лучше, чем могло показаться со стороны, но она вряд ли сможет хоть кого-то удержать надолго. Даже за пару недель до релиза всё ещё решительно непонятно, для кого её делают.