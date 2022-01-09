Лучшие игровые мемы 2021 года: самые смешные и вирусные моменты

Пандемия не отступает, поэтому люди стараются больше времени проводить дома и пореже куда-то выбираться. А чем можно заняться дома, если все сериалы уже пересмотрены, а игры пройдены? Например, можно придумать новый мем, который будут репостить все крупнейшие паблики мира.

Эти забавные видео и картинки с подписями становятся популярными в интернете, особенно в соцсетях. Они позволяют людям немного отвлечься от проблем и выполняют важную миссию — помогают объектам мемов добиться ещё большей популярности. В этом материале мы собрали самые смешные мемы, которые обсуждал игровой мир на протяжении 2021 года.

Мемы с леди Димитреску

Не сомневаюсь, что продажи Resident Evil Village были бы неплохими и без данного персонажа, но леди Димитреску привлекла даже тех, кто обычно обходит хорроры стороной. Внешность харизматичной вампирши оказалась настолько запоминающейся, что о ней узнали далеко за пределами игровой тусовки. Вот спросите своих девушек, не увлекающихся играми, знают ли они о существовании данной персоны? Я уверен, что многие из них скажут: «Да».

Её броский макияж и запредельно высокий рост (почти три метра) cделали своё дело. Персонаж стал главным объектом для мемов ещё задолго до выхода самой игры. Естественно, большая часть шуток была связана с её ростом. Так, например, создатели Xbox сравнили рост вампирши с высотой холодильника, сделанного в стиле консоли Xbox Series X.

А некоторые сопоставили рост Димитреску с ростом главного злодея Resident Evil 2 — Мистером Икс. На фоне вампирши Тиран кажется ребёнком.

А картинка ниже взята из комедийного фильма 1999 года «Мужчина по вызову». Высокая женщина на скриншоте — Тина. Чем-то смахивает на героиню Resident Evil Village, не правда ли? Фильм уже давно забыт и набрал всего 5 баллов из 10 на IMDb. Но благодаря леди Димитреску о нём вновь вспомнили.

Ярость Снуп Догга

Известный рэпер Снуп Догг обожает игры, но иногда даже он нуждается в перерыве от них. Однажды на одном из своих стримов он играл в Madden NFL и не смог справиться с нервами после поражения.

Он сердито бросил свой контроллер и буквально вылетел из комнаты, оставив Twitch открытым на своём компьютере в течение 8 часов. У зрителей было только два варианта: закрыть трансляцию и идти заниматься своими делами либо остаться на ней, чтобы дождаться возвращения стримера. Причём число зрителей только росло, и к окончанию трансляции за пустой комнатой Снупа наблюдали почти 4500 человек. Спустя 8 часов Снуп вернулся и наконец-то выключил стрим.

Было ли это запланировано, наигранно или спонтанно — знает только сам Снуп. Но вся эта ситуация породила большое количество мемов. Геймеры начали подставлять раздражённого рэпера во все неудачные моменты в играх. Получилась вот такая весёлая подборка из всех мемов с ним.

Ангел хочет поговорить с вашим менеджером

В начале 2021 года один из персонажей Overwatch получил новый скин, который сильно напоминал геймерам об одном из стереотипов современной культуры. Сообщество стало высмеивать новую внешность Ангела. В обновлённой стрижке персонажа в виде угловатого чёрного боба заметили отсылку к «Карен».

Карен — популярный стереотип в английском сленге. Таким прозвищем называют ухоженных женщин средних лет с угловатой стрижкой и агрессивным поведением. Обычно эти женщины недовольны обслуживанием в ресторане или супермаркете. Они отказываются принимать общие правила, не хотят носить маски в общественных заведениях и уверены, что работники сферы услуг должны относиться к ним с особым уважением и вниманием. А ещё эти женщины очень любят жаловаться менеджерам или другим высокопоставленным лицам.

Стереотип достаточно быстро обыграли в виде мемов. Один из игроков выложил на Reddit пост с Ангелом, подписав его: «Джефф, могу ли я поговорить с твоим менеджером?» Вероятно, эта фраза предназначалась для руководителя разработки Overwatch Джеффа Каплана, который в апреле покинул Blizzard.

Берни Сандерс проник в игры (и не только)

Новый мем родился после того, как сенатор Вермонта Берни Сандерс появился на инаугурации президента США в январе 2021 года в вязаных варежках и поношенном коричневом пуховике. Сидящий на стуле сенатор был буквально везде. Его отфотошопили и добавили в фильмы, сериалы и, конечно же, в игры.

Игроки добавляли сенатора в Skyrim, Fallout и другие игры, а один из мододелов пошёл ещё дальше и заменил всех членов семьи Бейкер из Resident Evil 7 на Сандерса. Получилось крипово: мирно сидящий на стуле Сандерс своим неожиданным появлением одновременно смешил и пугал игроков.

А какие мемы 2021 года в играх запомнили вы? Поделитесь своими находками в комментариях!