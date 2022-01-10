Лучшие игровые треки 2021 года: от Моргенштерна до Imagine Dragons

Как можно привлечь дополнительное внимание к игре, помимо банального вкладывания огромных денег в рекламу? Например, можно пригласить артиста. Как правило, разработчики так и делают. Но иногда звёздные певцы лично проявляют инициативу и сами предлагают им сотрудничать. Вспоминаем лучшую музыку из игр 2021 года.

Моргенштерн и рекламная песня для War Thunder

В начале мая на YouTube-канале рэпера Моргенштерна вышел рекламный трек, посвящённый War Thunder. Какой же эффект он произвёл! Отвечающая за создание игры Gaijin с приглашением рэпера точно угадала — клип под названием «Дуло»‎ собрал более 83 млн просмотров и разлетелся по всем машинам, клубам и тусовкам.

На его создание и реализацию ушло больше 10 млн рублей — съёмки проходили в разных частях страны, от Подмосковья до Архангельска. Пришлось задействовать компьютерную графику и Славу Марлоу для создания бита.

Главная цель разработчиков состояла в том, чтобы при помощи клипа привлечь 50 тыс. новых игроков. Сколько в итоге человек зарегистрировалось в War Thunder, мы не знаем. Но за первые дни после выхода трека по ссылке из описания на сайт игры перешло и зарегистрировалось более 20 тыс. человек.

Треки от Егора Крида про GTA и PUBG Mobile

От Егора Крида за прошедшие 12 месяцев вышло аж два игровых трека. Это могло бы удивить тех, кто не следит за творчеством артиста. Но фанаты прекрасно знают, как Егор любит игры. Он стримит и играет в CS:GO, его аккаунт в Steam оценивается в 3 млн рублей, и его часто можно увидеть на трансляциях того же Симпла. В общем, артист полностью в теме.

Сначала, в ноябре, Егор выпустил трек в честь запуска своего сервера в GTA.

А спустя три недели на его YouTube-канале появился ещё один игровой трек, который был записан в рамках сотрудничества с разработчиками PUBG Mobile.

Заблокированный Роскомнадзором трек Нексюши про Twitch

Певица Нексюша выпустила песню «На твиче» в августе 2020 года, но клип вышел только летом 2021-го. У трека сложная судьба: Роскомнадзор заблокировал его на YouTube за пропаганду суицида из-за слов в припеве: «Я б себя убил, но мне не хватает сил. И я запускаю Steam, от реальности уйти».

Певица Нексюша Фото: instagram.com/netetoneksusha

Девушка не согласна с формулировкой государственных органов. Да, в тексте есть строчки суицидального характера, но нет призыва к самоубийствам:

А ведь я обычный человек. Я из Омска, не с Луны. Обычная девочка, которая пишет песни. Я с этим столкнулась и даже не понимаю, что теперь делать. Куда мне писать? Повторюсь: ничего я не пропагандирую. Я просто пишу о своих чувствах. Никого ни к чему не призываю. Я искренне люблю всех людей. Я высмеиваю, отшучиваюсь, ну серьёзно, неужели даже пошутить уже нельзя?

Впрочем, блокировки на YouTube не дали того эффекта, который, может быть, хотели власти. Клип до сих пор доступен на платформе, хоть и в очень ужатом качестве. Если абстрагироваться от всей этой ситуации, то трек вышел чётким.

Трек Imagine Dragons для мультсериала «Аркейн»

Американская инди-рок-группа Imagine Dragons уже давно сотрудничает с разработчиками League of Legends. Начиная с 2014 года, когда был записан трек Warriors специально для чемпионата мира по League of Legends.

С тех пор «Драконы» стали неотъемлемой частью игры. Они даже поучаствовали в запуске мультсериала «Аркейн», который получил немало лестных отзывов как от фанатов вселенной, так и от сторонних зрителей. Их трек Enemy стал приятным дополнением и лишь усилил эффект от произведения.

Теперь мы точно можем сказать: сотрудничество Imagine Dragons с Riot Games почти всегда приводит к созданию легендарной музыки.

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