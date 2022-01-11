Главный и лучший симулятор охотника возвращается на ПК. Вот всё, что нужно о нём знать.

Что нужно знать о Monster Hunter: Rise до выхода игры на ПК

Известность Monster Hunter в России остаётся нишевой, однако серия активно расширяется на народную платформу — ПК. Сначала неожиданным хитом на компьютерах оказалась Monster Hunter: World, а теперь к выходу подбирается изначально портативная Monster Hunter: Rise.

Мы решили напомнить, почему миллионы человек выбирают рутинную охоту за монстрами — как раз перед релизом Rise на ПК. Это случится уже 12 января.

Что такое Monster Hunter?

Если совсем просто, то стоит взглянуть на название — это фэнтезийный симулятор охоты на монстров. Причём, как и у многих похожих экшенов, цель здесь одна: постоянно становиться лучше. Сделать из остатков чудовищ новую экипировку, броню и оружие, чтобы убить тварь посильнее. И так до бесконечности.

Хотя, конечно, в новых частях вроде World и Rise номинальный финал всё же есть. Тут полноценные сюжетные кампании, но они, скорее, выступают эдаким многочасовым прологом перед началом настоящей игры. Бесконечный цикл «убей, собери экипировку, убей кого-то покруче, создай экипировку ещё круче».

Охота, правда, здесь представляет собой не простую беготню за монстром. Сначала его надо изучить, отследить, потом подготовиться, а уже затем нагнать и сразиться. Во время боя стоит бить по слабым местам — кому-то можно оторвать хвост, рога, язык или ещё что-то. После этого чудище начнёт вести себя иначе. В критической ситуации оно и вовсе может попытаться сбежать. В общем, выслеживание жертвы и сражения очень интересны, а инструментов у игроков огромная масса.

Чем примечательна Monster Hunter: Rise?

Monster Hunter: Rise после Monster Hunter: World делает небольшой шаг назад в отношении масштабов. В целом Rise стала компактной — скорее всего, это обусловлено портативным форматом, ведь изначально проект создавали исключительно для Nintendo Switch. Поэтому тут должны быть более короткие сессии, чем у World.

Ряд нововведений предшественницы аккуратно перенесли, но у Rise есть и свои уникальные особенности вроде верхового животного, удобного крюка-кошки и возвращение множества классических элементов и фундамента серии. Многие также отмечают, что вместо ужасного вертикального хаба из World здесь вполне уютная деревня, по которой легко передвигаться.

В целом Rise получилась на удивление удачной: она понравилась и ветеранам серии, и отлично подойдёт для знакомства новичкам. Подобное можно сказать и о прошлой игре, но она всё же получилась более спорной на фоне новинки. При этом критики выше оценили именно World (90 баллов), чем Rise (88 баллов).

В чём особенности ПК-версии Monster Hunter: Rise?

На Nintendo Switch игра работает в скромных 720р при 30 кадрах в секунду, однако на ПК традиционно добавят множество особенностей: разрешение 4К, неограниченную частоту кадров, улучшенную графику (модели персонажей, текстуры), поддержку UltraWide-мониторов, голосовой чат, управление через клавиатуру и мышь. Ещё появится возможность включить разные цветовые фильтры — сепий, чёрной-белый и тому подобное.

Системные требования Monster Hunter: Rise

Минимальные

720р при 30 FPS с низкими настройками графики

OС — Windows 10.

Процессор — Intel Core i3-4130 (или i5-3470) или AMD Radeon FX-6100.

Видеокарта — NVIDIA GeForce GT 1030 или AMD Radeon RX 550

Оперативная память — 8 ГБ.

Свободное место — 23 ГБ.

Рекомендуемые

1080р при 60 FPS с высокими настройками графики

OС — Windows 10.

Процессор — Intel Core i5-4460 или AMD Radeon FX-8300.

Видеокарта — GeForce GTX 1060 или Radeon RX 570.

Оперативная память — 8 ГБ.

Свободное место — 23 ГБ.

Демоверсия Monster Hunter: Rise

Уже несколько месяцев желающие свободно могут опробовать демоверсию экшена, одновременно оценив геймплей (запаситесь терпением и желанием разбираться в механиках) и производительность.

Цена, предзаказы, где купить Monster Hunter: Rise

На ПК доступно два издания, игра продаётся исключительно в Steam.

В расширенную версию Monster Hunter: Rise вошли косметические предметы: наряды для охотника и его питомцев, жесты, поза самурая, раскраска и причёска. За предзаказ также дарят костюмы для питомцев и талисман новичка.

Monster Hunter: Rise выйдет на ПК уже 12 января, а летом на Switch и ПК появится первое расширение — Sunrise. Его подробности обещают раскрыть в ближайшее время.

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