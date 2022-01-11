Что нужно знать о ПК-версии God of War до выхода

Уже 14 января полки цифровых ПК-магазинов пополнит ещё один бывший эксклюзив PlayStation, который некоторые иногда даже называют «самой лучшей игрой из всех когда-либо выходивших». Но в то же время прошло уже почти четыре года с момента оригинального релиза, к тому же франшиза насчитывает почти десяток игр для разных консолей от Sony. Нужно ли во всём этом разбираться и что авторы подготовили для требовательных компьютерных игроков? Сейчас мы об этом и расскажем.

О чём God of War?

Главный герой — греческий бог войны Кратос, развязавший вражду со всем Олимпом и фактически его уничтоживший. Действие этой части происходит спустя много лет после того, как Кратос осел в землях Скандинавии и попытался начать жизнь заново.

Прошло настолько много времени, что в северных землях у него успел родиться и вырасти сын, а супруга — умереть. Именно после этого трагического события и начинается игра. Согласно последней воле усопшей, отец и сын должны вместе развеять её прах на самой высокой горе, куда они незамедлительно и отправляются.

Впрочем, при кажущейся простоте основного сюжета и упора на «роуд-муви» история — одно из основных достоинств экшена. Четыре года назад было трудно зайти в игровую часть интернета и не натолкнуться на бесконечные «BOY» («Пацан») и фрагменты из приключений Кратоса и Атрея. Отношения между персонажами развиваются на протяжении всей истории, и следить за сближением мрачного отца и любознательного сына, познающих друг друга в беде, действительно интересно.

С другой стороны, Кратоса настигает эхо прошлого, с которым он пытался порвать. Хотя никто из новых героев и не знает, кем он был в предыдущей жизни, необычный лысый мужчина со спартанскими татуировками и божественной силой не мог не привлечь внимания местных богов. Особенно яркой демонстрацией сил выступают всплески его ярости, в порыве которых Кратос может разорвать тролля голыми руками. Впрочем, случается это нечасто и герой этому явно не рад — в отличие от старых игр, это история о взрослом человеке, сожалеющем о своих поступках.

Но чтобы не пришлось сожалеть и вам, не стоить надеяться на появление большого числа знаменитых богов — God of War (2018) была лишь прологом, началом новой истории, которая соединяет её с прошлым франшизы. Героям на их пути встретится множество существ и героев из Скандинавской мифологии, но тех, кого бы вы, скорее всего, хотели увидеть, создатели умышленно приберегли для продолжений.

Сюжетный трейлер

Нужно ли знать события предыдущих частей?

Основная часть биографии Кратоса и его прошлой семьи рассказана в трёх номерных частях God of War и спин-оффах. Последняя на данный момент часть серии сознательно дистанцируется от этого наследия и даже содержит не так уж много отсылок к предыдущим частям. А те связи с прошлым героя, которые тут есть, видны невооружённым взглядом и будут понятны даже тем, кто кратко ознакомился с содержанием игр.

Знать во всех подробностях о произошедшем в предыдущих частях совершенно необязательно, но ознакомиться с нашим кратким пересказом сюжета всё-таки не помешает.

Несмотря на то что сюжет и мир God of War основаны на древнегреческой мифологии, самого Кратоса выдумали специально для игры, вышедшей в 2005 году на PlayStation 2. В ней герой представлен суровым спартанским воином, который служит богу войны Аресу. Ещё он страдает неконтролируемыми приступами ярости и мучается оттого, что в одном из таких порывов собственными руками убил свою семью.

В ходе игры Кратос узнаёт, что трагедия произошла из-за божественного вмешательства, в чём особенно повинен Арес. Отомстив ему, Кратос по праву занимает место бога войны, но другие обитатели Олимпа смотрят на него с презрением, ведь он всего лишь полубог. Что? Да! В ходе мести ещё и выясняется, что Кратос — сын Зевса, бога неба, грома и молний.

Обладавший и до этого огромным могуществом спартанец, получив силу бога, объявляет остальным божествам войну, которую ведёт с переменным успехом на протяжении God of War 2 и 3. В своих попытках забраться на Олимп Кратос привлекает различных союзников и встречает множество героев из книги «Мифы и легенды Древней Греции», которые обычно не переживают поединок с яростным воином.

К концу God of War 3 Кратос таки забирается на Олимп, попутно вырезав большую часть его жителей и даже самого Зевса. Будучи смертельно раненым, он скрывается в русле реки, что в своё время означало затянувшийся клиффхэнгер. К счастью, ожидание благополучно завершилось — теперь-то мы знаем, что с ним стало.

Как это играется и похоже ли на старые God of War?

Новая God of War умудряется одновременно и воздавать почести предыдущим выпускам, и предлагать в рамках серии что-то совершенно новое, но основанное на популярных в индустрии идеях.

Предыдущие части представляли собой слэшер, где камера расположена на высоте птичьего полёта и позволяет видеть всё поле боя, жертвуя при этом кинематографичностью. Теперь же камера переехала за могучее правое плечо главного героя, сделав происходящее похожим на какую-нибудь The Last of Us.

На шедевр Naughty Dog игра смахивает ещё и благодаря малолетнему «напарнику» — если раньше суровый спартанец действовал в строгом одиночестве, то теперь у него присутствует поддержка в виде сына, который к концу игры развивается в не менее яростного воина.

Боёвка стала более походить на Dark Souls — этому способствуют и сниженный темп, и большие последствия от каждого удара. Напоминает об этом и раскладка геймпада по умолчанию, с ударами на «курки» и «бамперы». Впрочем, если вернуть сильный и слабый удар на привычные места («треугольник» и «квадрат» соответственно), то становится ясно, что где-то глубоко внутри это всё ещё та самая God of War, в которой уже 17 лет есть перекаты.

Для нанесения точных ударов появился прицел, с помощью которого очень удобно кидать новое оружие Кратоса — топор Левиафан. Возможность метнуть и вернуть его с любого расстояния отлично проработана, полезна и в бою, и в головоломках, а также прекрасно ощущается с геймпада — не упустите возможность лишний раз пощупать продвинутую вибрацию DualSense.

Изменился и мир. Хоть общая «кишкообразность» и сохранилась, GoW (2018) приобрёла лёгкий налёт метроидвании. За время путешествия герои побывают в нескольких мирах, в каждый из которых можно будет вернуться по завершению сюжета. Это нужно для того, чтобы применить новые способности и найти все секреты, раскиданные по локациям.

Появились лёгкие элементы RPG. Кратос может менять комплекты брони и ставить новые элементы на оружие, чтобы изменить или улучшить его свойства. Есть и вариативность билдов. Например, один игрок может собрать персонажа так, чтобы он ваншотил с помощью магических навыков, а второй — сделать упор на битву «по-пацански», то есть с помощью топора или клинков Хаоса.

Трейлер возможностей ПК-версии

Чем ПК-версия God of War лучше консольной?

Несмотря на то что портирование отдали сторонней студии, та не поленилась и внедрила в не самую новую игру множество современных технологий и возможностей. Так, God of War на ПК нативно поддерживает 4K-разрешение, широкоформатные мониторы (21:9), неограниченную частоту кадров, а также большое количество настроек.

Помимо этого, были улучшены многие эффекты: тени подтянули до более высоких разрешений, добавили продвинутые версии эффектов GTAO и SSAO, а также улучшили отражения, пускай и без использования рейтрейсинга.

Впрочем, особенно интересно выглядит поддержка технологий NVIDIA DLSS и Reflex, а также AMD FidelityFX Super Resolution. Если с первыми двумя всё понятно (DLSS на RTX-картах позволяет достроить картинку из низкого разрешения в высокое, при этом подняв производительность, а Reflex уменьшает задержку ввода), то о FSR стоит поговорить подробнее.

Эта перспективная технология работает с куда более широким спектром видеоадаптеров (начиная с линеек RX Vega и RX 400, а в случае с NVIDIA — с GTX 10-й серии), при этом показывая отличные результаты. Возможно, благодаря поддержке FSR с игрой сможет ознакомиться ещё более широкий круг геймеров, «железо» которых не тянет игру «по-честному».

Системные требования ПК-версии God of War

Минимальные (720p, 30 FPS, низкие настройки графики)

Windows 10 (64 бит)

Intel Core i5-2500K (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 3 1200 (3,1 ГГц)

NVIDIA GeForce GTX 960 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 290X (4 ГБ)

8 ГБ оперативки

70 ГБ места на диске (рекомендуется SSD)

Рекомендуемые (1080p, 30 FPS, оригинальные настройки графики)

Windows 10 (64 бит)

Intel Core i5-6600K (3,5 ГГц) или AMD Ryzen 5 2400 G (3,6 ГГц)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 570 (4 ГБ)

8 ГБ оперативки

70 ГБ места на диске (рекомендуется SSD)

Высокие (1080p, 60 FPS, оригинальные настройки графики)

Windows 10 (64 бит)

Intel Core i7-4770K (3,5 ГГц) или AMD Ryzen 7 2700 (3,2 ГГц)

NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 ГБ) или AMD Radeon RX 5600 XT (6 ГБ)

8 ГБ оперативки

70 ГБ места на диске (рекомендуется SSD)

«Производительность» (1440p, 60 FPS, высокие настройки графики)

Windows 10 (64 бит)

Intel Core i7-7700K (4,2 ГГц) или AMD Ryzen 7 3700X (3,6 ГГц)

NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 Гбайт) или AMD Radeon RX 5700 XT (8 Гбайт)

16 ГБ оперативки

70 ГБ места на диске (рекомендуется SSD)

Максимальные (4K, 60 FPS, настройки графики «Ультра»)

Windows 10 (64 бит, версия 1809)

Intel Core i9-9900K (3,6 ГГц) или AMD Ryzen 9 3950X (3,5 ГГц)

NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 ГБ) или AMD Radeon RX 6800 XT (16 ГБ)

16 ГБ оперативки

70 ГБ места на диске (рекомендуется SSD).

Где купить God of War на ПК?