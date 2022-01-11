Что нужно знать о ПК-версии God of War до выхода

Уже 14 января полки цифровых ПК-магазинов пополнит ещё один бывший эксклюзив PlayStation, который некоторые иногда даже называют «самой лучшей игрой из всех когда-либо выходивших». Но в то же время прошло уже почти четыре года с момента оригинального релиза, к тому же франшиза насчитывает почти десяток игр для разных консолей от Sony. Нужно ли во всём этом разбираться и что авторы подготовили для требовательных компьютерных игроков? Сейчас мы об этом и расскажем.
О чём God of War?
Главный герой — греческий бог войны Кратос, развязавший вражду со всем Олимпом и фактически его уничтоживший. Действие этой части происходит спустя много лет после того, как Кратос осел в землях Скандинавии и попытался начать жизнь заново.
Прошло настолько много времени, что в северных землях у него успел родиться и вырасти сын, а супруга — умереть. Именно после этого трагического события и начинается игра. Согласно последней воле усопшей, отец и сын должны вместе развеять её прах на самой высокой горе, куда они незамедлительно и отправляются.
Впрочем, при кажущейся простоте основного сюжета и упора на «роуд-муви» история — одно из основных достоинств экшена. Четыре года назад было трудно зайти в игровую часть интернета и не натолкнуться на бесконечные «BOY» («Пацан») и фрагменты из приключений Кратоса и Атрея. Отношения между персонажами развиваются на протяжении всей истории, и следить за сближением мрачного отца и любознательного сына, познающих друг друга в беде, действительно интересно.
С другой стороны, Кратоса настигает эхо прошлого, с которым он пытался порвать. Хотя никто из новых героев и не знает, кем он был в предыдущей жизни, необычный лысый мужчина со спартанскими татуировками и божественной силой не мог не привлечь внимания местных богов. Особенно яркой демонстрацией сил выступают всплески его ярости, в порыве которых Кратос может разорвать тролля голыми руками. Впрочем, случается это нечасто и герой этому явно не рад — в отличие от старых игр, это история о взрослом человеке, сожалеющем о своих поступках.
Но чтобы не пришлось сожалеть и вам, не стоить надеяться на появление большого числа знаменитых богов — God of War (2018) была лишь прологом, началом новой истории, которая соединяет её с прошлым франшизы. Героям на их пути встретится множество существ и героев из Скандинавской мифологии, но тех, кого бы вы, скорее всего, хотели увидеть, создатели умышленно приберегли для продолжений.
Сюжетный трейлер
Нужно ли знать события предыдущих частей?
Основная часть биографии Кратоса и его прошлой семьи рассказана в трёх номерных частях God of War и спин-оффах. Последняя на данный момент часть серии сознательно дистанцируется от этого наследия и даже содержит не так уж много отсылок к предыдущим частям. А те связи с прошлым героя, которые тут есть, видны невооружённым взглядом и будут понятны даже тем, кто кратко ознакомился с содержанием игр.
Несмотря на то что сюжет и мир God of War основаны на древнегреческой мифологии, самого Кратоса выдумали специально для игры, вышедшей в 2005 году на PlayStation 2. В ней герой представлен суровым спартанским воином, который служит богу войны Аресу. Ещё он страдает неконтролируемыми приступами ярости и мучается оттого, что в одном из таких порывов собственными руками убил свою семью.
В ходе игры Кратос узнаёт, что трагедия произошла из-за божественного вмешательства, в чём особенно повинен Арес. Отомстив ему, Кратос по праву занимает место бога войны, но другие обитатели Олимпа смотрят на него с презрением, ведь он всего лишь полубог. Что? Да! В ходе мести ещё и выясняется, что Кратос — сын Зевса, бога неба, грома и молний.
Обладавший и до этого огромным могуществом спартанец, получив силу бога, объявляет остальным божествам войну, которую ведёт с переменным успехом на протяжении God of War 2 и 3. В своих попытках забраться на Олимп Кратос привлекает различных союзников и встречает множество героев из книги «Мифы и легенды Древней Греции», которые обычно не переживают поединок с яростным воином.
К концу God of War 3 Кратос таки забирается на Олимп, попутно вырезав большую часть его жителей и даже самого Зевса. Будучи смертельно раненым, он скрывается в русле реки, что в своё время означало затянувшийся клиффхэнгер. К счастью, ожидание благополучно завершилось — теперь-то мы знаем, что с ним стало.
Как это играется и похоже ли на старые God of War?
Новая God of War умудряется одновременно и воздавать почести предыдущим выпускам, и предлагать в рамках серии что-то совершенно новое, но основанное на популярных в индустрии идеях.
- Предыдущие части представляли собой слэшер, где камера расположена на высоте птичьего полёта и позволяет видеть всё поле боя, жертвуя при этом кинематографичностью. Теперь же камера переехала за могучее правое плечо главного героя, сделав происходящее похожим на какую-нибудь The Last of Us.
- На шедевр Naughty Dog игра смахивает ещё и благодаря малолетнему «напарнику» — если раньше суровый спартанец действовал в строгом одиночестве, то теперь у него присутствует поддержка в виде сына, который к концу игры развивается в не менее яростного воина.
- Боёвка стала более походить на Dark Souls — этому способствуют и сниженный темп, и большие последствия от каждого удара. Напоминает об этом и раскладка геймпада по умолчанию, с ударами на «курки» и «бамперы». Впрочем, если вернуть сильный и слабый удар на привычные места («треугольник» и «квадрат» соответственно), то становится ясно, что где-то глубоко внутри это всё ещё та самая God of War, в которой уже 17 лет есть перекаты.
- Для нанесения точных ударов появился прицел, с помощью которого очень удобно кидать новое оружие Кратоса — топор Левиафан. Возможность метнуть и вернуть его с любого расстояния отлично проработана, полезна и в бою, и в головоломках, а также прекрасно ощущается с геймпада — не упустите возможность лишний раз пощупать продвинутую вибрацию DualSense.
- Изменился и мир. Хоть общая «кишкообразность» и сохранилась, GoW (2018) приобрёла лёгкий налёт метроидвании. За время путешествия герои побывают в нескольких мирах, в каждый из которых можно будет вернуться по завершению сюжета. Это нужно для того, чтобы применить новые способности и найти все секреты, раскиданные по локациям.
- Появились лёгкие элементы RPG. Кратос может менять комплекты брони и ставить новые элементы на оружие, чтобы изменить или улучшить его свойства. Есть и вариативность билдов. Например, один игрок может собрать персонажа так, чтобы он ваншотил с помощью магических навыков, а второй — сделать упор на битву «по-пацански», то есть с помощью топора или клинков Хаоса.
Трейлер возможностей ПК-версии
Чем ПК-версия God of War лучше консольной?
Несмотря на то что портирование отдали сторонней студии, та не поленилась и внедрила в не самую новую игру множество современных технологий и возможностей. Так, God of War на ПК нативно поддерживает 4K-разрешение, широкоформатные мониторы (21:9), неограниченную частоту кадров, а также большое количество настроек.
Помимо этого, были улучшены многие эффекты: тени подтянули до более высоких разрешений, добавили продвинутые версии эффектов GTAO и SSAO, а также улучшили отражения, пускай и без использования рейтрейсинга.
Впрочем, особенно интересно выглядит поддержка технологий NVIDIA DLSS и Reflex, а также AMD FidelityFX Super Resolution. Если с первыми двумя всё понятно (DLSS на RTX-картах позволяет достроить картинку из низкого разрешения в высокое, при этом подняв производительность, а Reflex уменьшает задержку ввода), то о FSR стоит поговорить подробнее.
Эта перспективная технология работает с куда более широким спектром видеоадаптеров (начиная с линеек RX Vega и RX 400, а в случае с NVIDIA — с GTX 10-й серии), при этом показывая отличные результаты. Возможно, благодаря поддержке FSR с игрой сможет ознакомиться ещё более широкий круг геймеров, «железо» которых не тянет игру «по-честному».
Системные требования ПК-версии God of War
Минимальные (720p, 30 FPS, низкие настройки графики)
- Windows 10 (64 бит)
- Intel Core i5-2500K (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 3 1200 (3,1 ГГц)
- NVIDIA GeForce GTX 960 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 290X (4 ГБ)
- 8 ГБ оперативки
- 70 ГБ места на диске (рекомендуется SSD)
Рекомендуемые (1080p, 30 FPS, оригинальные настройки графики)
- Windows 10 (64 бит)
- Intel Core i5-6600K (3,5 ГГц) или AMD Ryzen 5 2400 G (3,6 ГГц)
- NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 570 (4 ГБ)
- 8 ГБ оперативки
- 70 ГБ места на диске (рекомендуется SSD)
Высокие (1080p, 60 FPS, оригинальные настройки графики)
- Windows 10 (64 бит)
- Intel Core i7-4770K (3,5 ГГц) или AMD Ryzen 7 2700 (3,2 ГГц)
- NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 ГБ) или AMD Radeon RX 5600 XT (6 ГБ)
- 8 ГБ оперативки
- 70 ГБ места на диске (рекомендуется SSD)
«Производительность» (1440p, 60 FPS, высокие настройки графики)
- Windows 10 (64 бит)
- Intel Core i7-7700K (4,2 ГГц) или AMD Ryzen 7 3700X (3,6 ГГц)
- NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 Гбайт) или AMD Radeon RX 5700 XT (8 Гбайт)
- 16 ГБ оперативки
- 70 ГБ места на диске (рекомендуется SSD)
Максимальные (4K, 60 FPS, настройки графики «Ультра»)
- Windows 10 (64 бит, версия 1809)
- Intel Core i9-9900K (3,6 ГГц) или AMD Ryzen 9 3950X (3,5 ГГц)
- NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 ГБ) или AMD Radeon RX 6800 XT (16 ГБ)
- 16 ГБ оперативки
- 70 ГБ места на диске (рекомендуется SSD).
Где купить God of War на ПК?
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