Мы выбрали лучшую игру 2021 года

В личных итогах года многие авторы «Чемпионата» отметили, насколько неуклюжим получился 2021-й. Среди блокбастеров встречались либо разочарования, либо громкие индустриальные провалы. Однако всё в порядке, собрать несколько главных игр ушедшего года оказалось не так уж и трудно. Сегодня о них и поговорим.

5 место. Kena: Bridge of Spirits и Resident Evil Village

Мы в редакции так и не смогли определиться, что лучше, поэтому поставили на пятое место две абсолютно разные игры. С одной стороны, красочное приключение в сказочном мире. С другой — жуткий экшен-хоррор в гротескной деревне. Или не настолько уж и разные игры? Как бы это ни было иронично, но у них немало точек соприкосновения. Это и немного запутанные локации с секретами, и что-то вроде центрального хаба, и даже система прогресса.

Сообщество встретило оба релиза очень тепло — особенно свежую Resident Evil, которая выступает фаворитом критиков на многих церемониях и лидирует в пользовательских голосованиях тут и там. С «Кеной» получилось немного иначе — о ней вспоминают, но куда реже.

4 место. Age of Empires 4

Грандиозное возвращение короля! Стратегии в реальном времени уже лет 10 с трудом выживают в новой реальности, но Microsoft и Relic каким-то чудом удалось не только фактически воссоздать одного из лучших и любимых представителей жанра (то есть Age of Empires 2), но и привлечь к нему достаточно внимания.

Сейчас Age of Empires 4 лишь в начале своего пути, но самое важное в ней уже заложено, впереди лишь обрастание новым контентом: картами, фракциями, юнитами и кампаниями. Учитывая, насколько успешно до сих пор поддерживают вторую и третью части, сомнений в светлом будущем четвёртой у нас нет. Фанатам жанра же попросту нельзя проходить мимо — это лучший представитель жанра как минимум до Company of Heroes 3 от той же Relic.

3 место. It Takes Two

Юсеф Фарес к своей третьей игре, похоже, стал чуть ли не главной рок-звездой игровой индустрии: сначала европейский режиссёр неожиданно удивил сообщество трогательной Brothers: A Tale of Two Sons, затем всколыхнул его громким хитом A Way Out, а теперь вышла It Takes Two.

Каждая игра творца сильно отличается от предыдущих работ, однако он уже третий раз ставит во главу угла взаимодействие пары людей. В случае с It Takes Two Фарес, похоже, совсем сошёл с ума — каждый уровень местного приключения представляет собой чуть ли не отдельную игру с уникальными особенностями, которые больше не повторяются. И всё это в кооперативе, где крайне важно взаимодействие с напарником.

Очередное творение Фареса вновь заметили, а на The Game Awards 2021 даже признали лучшей игрой 2021-го. У нас же мнение несколько другое.

2 место. Forza Horizon 5

Лучшая гонка современности. Про Forza Horizon 5 очень сложно сказать что-то ещё. Это безумно красивая, зрелищная и наполненная активностями игра, в которой можно провести сотни часов — и без это учёта мультиплеера и грядущих расширений с обновлениями.

В Horizon просто приятно находиться, и пятая часть сделала это времяпрепровождение ещё увлекательнее и приятнее. В нашей редакции это особенно оценили.

Игра года. «Стражи Галактики»

Безоговорочным лидером в редакции оказались «Стражи Галактики», от которых до релиза мало кто ждал чего-то хотя бы близко интересного. Однако разработчики Deus Ex смогли удивить, как и издатель Square Enix, не сумевший хоть сколько-то успешно прорекламировать игру.

Marvel's Guardians of the Galaxy — это редчайший для современности блокбастер без открытого мира, с продолжительностью в достаточно скромные 15-20 часов, с довольно уникальным и одновременно неуклюжим геймплеем, который просто цепляет. Здесь по-настоящему живые, глубокие и интересные герои с собственными тараканами. Если сначала после фильмов к ним сложно притереться, то уже к середине приключения эти персонажи оказываются даже ближе тех, кто скачут в фильмах Джеймса Ганна. Тут на раскрутку истории дают достаточно времени, а эмоциональность происходящего выбивает слёзы даже из сухарей.

Как на самом релизе, так и сейчас хочется посоветовать абсолютно каждому: хотя бы один раз сыграйте в «Стражей». Это уровень качества эксклюзивов PlayStation — по крайней мере, с точки зрения повествования и персонажей. Определённо лучшая игра уходящего года.

Немного про худшую игру года

Забавно, но в редакции единодушно все решили, что Far Cry 6 – худшая игра года. Практически все проголосовали против неё.