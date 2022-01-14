Косплей: огненная Трисс из «Ведьмака», Тиранда из Warcraft и другие

В первой подборке косплея за 2022 год мы решили вспомнить детство и любимые произведения юношеских лет. Именно поэтому Трисс в этом списке пришла аж из первого «Ведьмака», а Лоана – прямиком из мезозоя. А в самом конце материала будет ждать весьма необычный парный сет по мотивам Shaman King. Да-да, того самого «Взгляни вокруг, оглянись назад».

«Ведьмак»

Образ колдуньи Трисс воплощали многие, однако у Лады Люмос получился уникальный взгляд на подругу Геральта. Она решила представить волшебницу в том виде, в котором та нарисована в первой части «Ведьмака». Кто-то помнит её? Там не было открытого мира, вместо секса были эротичные карточки, а боёвка весьма удручала. Чего не скажешь о Трисс — могущественная и красивая магесса, способная уничтожать целые города необъятным пламенем. Огонь вообще стал этаким камнем преткновения в этом сете: Лада показывает, что с её героиней лучше не спорить.

Warcraft

Тиранда из вселенной Warcraft — нечастая гостья в мире перевоплощений. Однако для Ольги Кожевниковой это абсолютно неважно, ведь она решила воссоздать верховную Жрицу Элуны в её естественной среде обитания — густом лесу, где удобно вести охоту. Косплеерше удалось показать пылкость и отважность героини, ведь именно такие качества и присущи настоящим лидерам Ночных Эльфов.

League of Legends

Впервые в нашей подборке появляется профессиональная косплеерша из-за рубежа — Джессика Чон. Однако это неспроста. Её образ смертоносной убийцы Катарины вызывает только восхищение. Да, этот персонаж в целом не обделён вниманием, однако благодаря необычной внешности и вниманию к деталям Джессике удалось пленить многих фанатов League of Legends по всему миру.

«Миллион лет до нашей эры»

Пожалуй, самый необычный образ в сегодняшнем выпуске. Лана Ронина перевоплотилась в Лоану — девушку из первобытного племени уже культовой картины «Миллион лет до нашей эры». Помимо аутентичной древней одежды, косплеерша подружилась с милым львёнком, точно такой же есть и у героини фильма.

«Король Шаманов»

Многие из нас в начале нулевых впервые погружались в мир аниме и смотрели «Короля Шаманов». У одного из персонажей — девушки Дзюн Тао — была целая история с духом непобедимого бойца. Он был её единственным другом в огромном замке династии Тао, что очень отчётливо передали Екатерина Лодянова и Виталий Чернявский. В их образах видно, насколько на самом деле они дороги друг другу. Конечно, и сам фотосет получился очень красивым: в меру холодным и при этом таким притягательным.

Бонус: God of War

Сегодня на улице ПК-геймеров настоящий праздник! До релиза добралась великолепная God of War (2018), которая была эксклюзивом PS4 и PS5. Экшен завоевал бесчисленное множество наград и поразил публику глубиной своей истории. Не просто тупое рубилово, а тяжёлое приключение отца и сына. Мы не поддерживаем консольные войны и вам не советуем — хорошие игры должны доставаться всем! И в честь этого — немного косплея God of War.