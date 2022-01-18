Поиграли в OlliOlli World. Аркада про скейтбординг для тех, кто не любит скейты

Игра затягивает с первых же часов и не отпускает, пока не пройдёшь все испытания.

Совсем скоро выйдет аркада OlliOlli World — это уже третья часть серии про мультяшных скейтбордистов. Мы провели в игре десяток часов и готовы поделиться впечатлениями об одном из самых расслабляющих проектов за последние годы.

Что такое OlliOlli World?

OlliOlli World — аркадный 2D-раннер про скейтбординг. Игра разделена на большое количество уровней, которые необходимо пройти для продвижения по сюжету и становления настоящим скейтбогом — именно с такой целью главный герой и берётся за доску. В каждой миссии, помимо основной задачи — доехать до финиша — есть и мини-испытания. Например, задеть всех надувных котов, ни разу не упасть со скейта или выполнить опасный трюк на глазах у толпы зрителей. За выполнение челленджей дают новые элементы кастомизации: от цвета колёсиков на доске до уникальных футболок и носков.

Кастомизация в игре очень глубокая

Как OlliOlli World играется

Сама по себе OlliOlli World напоминает типичный раннер. Ваш персонаж едет из одной стороны в другую: вы должны контролировать его скорость, делать трюки для набора очков и не падать в «бездорожье». По уровням раскиданы чекпоинты, так что доехать до финиша не составляет никакого труда. Управление максимально точное, плавное и отзывчивое. Чётко исполнять все трюки, ехать на большой скорости и наконец войти в состояние потока — вот о чём эта игра. За первый сеанс я наиграл около пяти часов, потому что оторваться очень тяжело: ты просто едешь, слушаешь приятную музыку, набираешь очки и выполняешь испытания.

Каждый трюк аккуратно подписывают в левом нижнем углу

Авторы продумали систему челленджей: совершенно необязательно выполнять их все вместе за один заезд. Наоборот, очень часто они подразумевают несколько перепрохождений, ведь на уровнях есть разветвления, в которых вы и выполняете мини-задания. Если что-то не получается, вы всегда можете вернуться к миссии через некоторое время — на карте полным-полно других уровней.

Среди сюжетных заданий есть и побочные квесты! Именно в них обычно и содержится настоящий хардкор. Моё любимое — необходимо обогнать медведя, который плывёт на надувном круге гораздо быстрее тебя. Он действительно быстр и не собирается поддаваться, как это было в Forza Horizon, где соперники (самолёты и лодки) чуть сбавляют скорость в самом конце, чтобы игрок вышел победителем.

Олли, грэб и уоллрайд

Так как OlliOlli World всё-таки игра про скейтбординг-культуру, в ней просто обязаны быть самые популярные трюки. Авторы перенесли в неё множество разных прыжков и техник передвижения. В самом начале игроку доступны лишь обыкновенные трюки, но затем он познаёт «грайнды» (езду по перилам), «уоллрайды» (езду по стенам), «грэбы» (захват скейта руками в полёте) и многое другое. В первую очередь они необходимы для прохождения уровней, ведь дорога частенько обрывается, и нужно выкручиваться с помощью подручных средств. Более зрелищные трюки по типу «Олли» используются для набора очков стиля, с помощью которых можно соревноваться с друзьями.

Грайнд не только эффектно выглядит, но и очень эффективен для ускорения

У OlliOlli World очень здорово получается вовлечь тебя. Казалось бы: тебе нужно просто доехать до финиша, но при этом ты не можешь отказать себе в удовольствии сотворить парочку разных трюков. Многие уровни тебя совершенно не заставляют что-то исполнять, однако это настолько интересно и весело, что за каждый заезд ты ненароком набираешь целую кучу очков стиля.

После каждого уровня можно взглянуть на статистику его прохождения и выполненные испытания

Наследие Тони Хоука

Общие впечатления от OlliOlli World — строго положительные. Я не большой поклонник культуры скейтбординга, однако проекту удаётся убедить тебя, что кататься на доске невероятно круто. Этому способствуют приятный визуальный стиль, чем-то напоминающий мультфильм «Ракетная мощь» c Nickelodeon, отличный звук, расслабляющая музыка и отсутствие багов. Как только ты садишься за OlliOlli World, оторваться очень тяжело.

У проекта Roll7 есть все шансы стать новой классикой для всех фанатов Тони Хоука. Вполне возможно, что через несколько недель OlliOlli World станет тем же, чем стала Tony Hawk’s Pro Skater в 1999 году, только для современной аудитории. А я пойду дальше проходить испытания и открывать новую экипировку.