Поиграли в OlliOlli World. Аркада про скейтбординг для тех, кто не любит скейты

Совсем скоро выйдет аркада OlliOlli World — это уже третья часть серии про мультяшных скейтбордистов. Мы провели в игре десяток часов и готовы поделиться впечатлениями об одном из самых расслабляющих проектов за последние годы.
Что такое OlliOlli World?
OlliOlli World — аркадный 2D-раннер про скейтбординг. Игра разделена на большое количество уровней, которые необходимо пройти для продвижения по сюжету и становления настоящим скейтбогом — именно с такой целью главный герой и берётся за доску. В каждой миссии, помимо основной задачи — доехать до финиша — есть и мини-испытания. Например, задеть всех надувных котов, ни разу не упасть со скейта или выполнить опасный трюк на глазах у толпы зрителей. За выполнение челленджей дают новые элементы кастомизации: от цвета колёсиков на доске до уникальных футболок и носков.
Кастомизация в игре очень глубокая
Как OlliOlli World играется
Сама по себе OlliOlli World напоминает типичный раннер. Ваш персонаж едет из одной стороны в другую: вы должны контролировать его скорость, делать трюки для набора очков и не падать в «бездорожье». По уровням раскиданы чекпоинты, так что доехать до финиша не составляет никакого труда. Управление максимально точное, плавное и отзывчивое. Чётко исполнять все трюки, ехать на большой скорости и наконец войти в состояние потока — вот о чём эта игра. За первый сеанс я наиграл около пяти часов, потому что оторваться очень тяжело: ты просто едешь, слушаешь приятную музыку, набираешь очки и выполняешь испытания.
Каждый трюк аккуратно подписывают в левом нижнем углу
Авторы продумали систему челленджей: совершенно необязательно выполнять их все вместе за один заезд. Наоборот, очень часто они подразумевают несколько перепрохождений, ведь на уровнях есть разветвления, в которых вы и выполняете мини-задания. Если что-то не получается, вы всегда можете вернуться к миссии через некоторое время — на карте полным-полно других уровней.
Олли, грэб и уоллрайд
Так как OlliOlli World всё-таки игра про скейтбординг-культуру, в ней просто обязаны быть самые популярные трюки. Авторы перенесли в неё множество разных прыжков и техник передвижения. В самом начале игроку доступны лишь обыкновенные трюки, но затем он познаёт «грайнды» (езду по перилам), «уоллрайды» (езду по стенам), «грэбы» (захват скейта руками в полёте) и многое другое. В первую очередь они необходимы для прохождения уровней, ведь дорога частенько обрывается, и нужно выкручиваться с помощью подручных средств. Более зрелищные трюки по типу «Олли» используются для набора очков стиля, с помощью которых можно соревноваться с друзьями.
Грайнд не только эффектно выглядит, но и очень эффективен для ускорения
У OlliOlli World очень здорово получается вовлечь тебя. Казалось бы: тебе нужно просто доехать до финиша, но при этом ты не можешь отказать себе в удовольствии сотворить парочку разных трюков. Многие уровни тебя совершенно не заставляют что-то исполнять, однако это настолько интересно и весело, что за каждый заезд ты ненароком набираешь целую кучу очков стиля.
После каждого уровня можно взглянуть на статистику его прохождения и выполненные испытания
Наследие Тони Хоука
Общие впечатления от OlliOlli World — строго положительные. Я не большой поклонник культуры скейтбординга, однако проекту удаётся убедить тебя, что кататься на доске невероятно круто. Этому способствуют приятный визуальный стиль, чем-то напоминающий мультфильм «Ракетная мощь» c Nickelodeon, отличный звук, расслабляющая музыка и отсутствие багов. Как только ты садишься за OlliOlli World, оторваться очень тяжело.
У проекта Roll7 есть все шансы стать новой классикой для всех фанатов Тони Хоука. Вполне возможно, что через несколько недель OlliOlli World станет тем же, чем стала Tony Hawk’s Pro Skater в 1999 году, только для современной аудитории. А я пойду дальше проходить испытания и открывать новую экипировку.
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