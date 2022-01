10 лучших забытых эксклюзивов PlayStation. Их стоит выпустить на ПК

Консоли Sony всегда славились своими эксклюзивами, но нельзя забывать о том, что не одними навязшими на зубах God of War, Horizon, Last of Us и Bloodbourne полнятся закрома PlayStation.

Мы составили список из 10 (на самом деле больше) отличных игр поколения PlayStation 4, которые сейчас доступны только обладателям консолей. Однако не забываем о современной тенденции, ведь японцы клепают один ПК-порт за другим. И упомянутые нами релизы вполне могут выйти на ПК в ближайшие годы и порадовать Steam-бояр и EGS-князей. Некоторые из них забыты или вообще редко вспоминаются, а зря!

10-е место. The Order 1886 («Орден 1886»)

В своё время «Орден 1886» подвергся жёсткой критике со стороны игроков, но причина была не в качестве, а в цене. Экшену не повезло стать первой ласточкой, вышедшей после падения рубля, и, соответственно, с кажущимся теперь гуманным ценником в 3999 рублей. Игра представляет собой кинематографичный рельсовый шутер, который проходится за 6-8 часов.

Действие происходит в альтернативном Лондоне XIX века. В этой вселенной Рыцари Круглого стола продолжают дело Короля Артура, защищая Британию от разной нечисти. В этом им помогают многочисленные изобретения в стиле стимпанк, а также некоторое количество магии.

По геймплею это шутер с укрытиями — такой, какими они были под конец 2000-х. Хотя дорогая линейная игра с неплохим сюжетом в наше время большая редкость, в истории The Order 1886 есть тёмное пятно. Игра плохо продалась, поэтому продолжений к ней не планируется, однако недавно Sony продлила торговую марку. Впрочем, Days Gone это не помешало выйти на ПК, а посмотреть на The Order 1886 в ещё более хорошем качестве хочется — игра и на базовой PS4 поражала картинкой, но не получала никаких улучшений для PS4 Pro и тем более для PS5. В общем, будем ждать.

9-е место. Tearaway Unfolded («Сорванец: Развёрнутая история»)

Необычный проект от создателей Little Big Planet с первого взгляда может показаться детским, но это приятная игра про приключения, которая понравится и детям, и взрослым. Изначально Tearaway вышла на PlayStation Vita и задействовала множество особенностей портативной консоли. В ней нужно много взаимодействовать с бумагой, поэтому передний и задний сенсорные экраны учитывались ещё на стадии прототипирования.

Впрочем, PS Vita быстро отжила своё, и Sony портировала игру на PS4. Поскольку сенсорная панель у геймпада всего одна, геймплей пришлось слегка переработать и переиздание получило подзаголовок Unfolded. Но по своей сути это всё ещё платформер, в котором нужно много и изобретательно взаимодействовать с окружением.

8-е место. Concrete Genie («Городские духи»)

Ещё один творческий эксклюзив PS4, о котором немногие знают. Это платформер про молодого художника, который любит потусить в опасных местах. Например, в районе пристани, где море постепенно захватывает землю. Это не метафора, а краткое описание местного сказочного сюжета: чёрная грязь прибрежных вод превращает городок в логово эдакого детского Чужого, а рисунки главного героя умеют с ней бороться.

Геймплей построен на типичном платформинге и рисовании, но с ходом истории появляются и другие механики. Рисовать можно на любых стенах, не считая обязательных сюжетных мест. Это редкий случай, когда функционал DualShock 4 используется по полной, но при этом перенести управление несложно будет и на мышь.

7-е место. Gran Turismo Sport и Gran Turismo 7

Когда-то дотошный автомобильный симулятор был одним из главных поводов приобрести PlayStation, а за поколение успевало выйти по две части. Впрочем, на PS4 традиция оборвалась — вместо традиционного автомобильного праздника Polyphony Digital выпустила практически спортивную дисциплину.

Gran Turismo Sport настолько даёт почувствовать себя в шкуре гонщика, что некоторые благодаря ей стали реальными пилотами. Хотя в остальном номерным выпускам серии она проигрывает — что одиночная кампания, что ассортимент автомобилей здесь гораздо скуднее.

Обычно Gran Turismo предлагает опробовать самые разные автомобили из серии временных эпох, прокатиться по необычным трассам (на луноходе по Луне, например) и пройти несколько экзаменов на права. Именно такой, скорее всего, и окажется предстоящая Gran Turismo 7, которая с какой-то вероятностью через несколько лет может появиться на ПК.

6-е место. Shadow of the Colossus и The Last Guardian

Игры Фумито Уэды представляют собой особый вид медитации, где на фоне красивейших пейзажей, спокойной музыки и неторопливого повествования у игроков случаются срывы от неудобного управления. Впрочем, те, кто смог к нему привыкнуть и проникнуться остальным, находят отдельное место в сердце для этих игр.

Shadow of the Colossus — очередной образцовый ремейк Bluepoint, которая порадовала не менее образцовым ремейком Demon’s Souls на запуске PS5. «Тень колосса» рассказывает об одиноком воине, которому ради спасения любимой нужно уничтожить дюжину каменных великанов. Каждый из них находится в необычном месте и требует к себе особого подхода, поэтому сражения с ними превращаются в одну большую головоломку.

The Last Guardian вообще должна была выйти ещё на PS3, но превратилась в своего рода Half-Life 3. Впрочем, в 2016 году игра всё-таки легла на полки магазинов. Основной особенностью всё это время был куропёс с повадками кошки по имени Трико, который отличается продвинутым и крайне своевольным искусственным интеллектом. По задумке авторов, это должно приблизить взаимодействие с ним к общению с настоящим животным, что иногда действительно похоже на правду.

5-е место. Ratchet & Clank (2016)

Ремейк первых приключений Ретчет и Кланка неплохо перенёс геймплей из середины 2000-х в XXI век. Получившаяся игра обладала бодрым геймплеем и приличной картинкой, хотя после Rift Apart это уже звучит сомнительно.

Это действительно хорошая игра, похожая на свой сиквел, разве что без крутых наворотов в виде геймпада DualSence и переключения реальностей за секунду. Ratchet & Clank стала своеобразной одой классике и привычному игровому процессу «из детства».

В рамках переезда эксклюзивов на ПК игра вполне может заглянуть в Steam и EGS, особенно с учётом того, что она даже мелькала в слухах и сливах. Возможно, это даже случится в 2022 году, а там, глядишь, и Rift Apart портируют…

4-е место. Until Dawn («Дожить до рассвета»)

Когда-то интерактивное кино задавало имя всей библиотеке PS3, ведь больше нигде нельзя было поиграть в Heavy Rain или Beyond: Two Souls. Те времена давно прошли, и теперь в Steam есть даже последнее на данный момент творение Дэвида Кейджа, а вот другого отличного проекта в жанре — нет.

Until Dawn от студии Supermassive стала неожиданным сюрпризом: это хорошее интерактивное кино с элементами хоррора и триллера, но в центре внимания оказываются не бандиты или андроиды, а обычные подростки. Которые, к слову, чаще всего и становятся главными героями в подобных фильмах. Настолько удачно перенести идею в игровую форму никому не удавалось.

При этом игра действительно отличается вариативностью — к финалу могут прийти как все герои, так и всего несколько, поэтому результаты прохождений у разных игроков могут отличаться разительно. Всё это сделало Until Dawn давно ожидаемой на ПК игрой, и, вполне возможно, рано или поздно она там выйдет.

3-е место. Дилогия Gravity Rush

Бывший эксклюзив PS Vita — Gravity Rush — был довольно удачно перенесён на PS4. Затем сиквел развил удачные идеи оригинала и закончил историю, поэтому дилогия хоть и не очень любима самой Sony и вряд ли получит развитие, но хотя бы не обрывается на полуслове.

В обеих частях мы играем за девушку Кэт, очнувшуюся в фэнтезийном городе. Его терроризируют странные монстры, а Кэт как раз умеет с ними бороться, используя гравитацию. С помощью её изменения и нужно наносить удары по уязвимым точкам противников, хотя для полётов эти способности тоже годятся.

Динамичная боевая система и необычный способ управления персонажем привлекают внимание, дарят действительно новый опыт и захватывающе выглядят, и пускай, что второй части уже исполнилось пять лет. Проект наверняка понравится многим, хотя хейтерам аниме придётся тяжко — такого здесь много.

2-е место. inFamous: Second Son

Супергеройский сериал от Sony как-то неожиданно закончился на третьей части. Хотя, откровенно говоря, история основного героя серии закончилась ещё в inFamous 2 на PS3.

Поэтому в Second Son представили нового протагониста Делсина Роу, олицетворение трудного подростка с ограниченной зоной ответственности за свои действия В такой ситуации особенно тяжело, когда твой брат — шериф, власти охотятся на людей со сверхспособностями, а у тебя они как раз есть.

Сюжет приводит героя в Сиэтл, столицу гранжа и место со специфической историей. Разработчики из Sucker Punch достаточно дотошно воссоздали город — настолько, что даже делились своими наработками с Naughty Dog для The Last of Us Part 2. Поэтому смотреть на достопримечательности в перерывах между разгромом правительственных войск довольно приятно.

Также Second Son представил необычную концепцию смены сил. Если в inFamous 1 и 2 герой повелевал в первую очередь электричеством, то тут можно переключаться сразу между тремя «стихиями». Из сочетания элементов строятся мощные и зрелищные комбо, которыми весело раскидывать врагов. Посмотреть на это с обновлённой графикой и повышенным разрешением было бы действительно интересно.

1-е место. Дилогия Knack

Эту серию платформеров иногда называют не просто лучшей на PlayStation, но и лучшей из игр, когда-либо вообще выходивших. Делается это, правда, в ироничном ключе, потому что в своё время первая Knack оказалась «недостаточно некстгеновой» для стартовой линейки PS4 и стала мемом.

Но, несмотря на мемы, это довольно неплохая игра в своём жанре, которая даже бросает игроку определённый вызов. Впрочем, вторая часть умудрилась на голову переплюнуть предшественника и стать достойным 3D-экшеном.

Особенно стоит отметить кооператив, реализованный в обеих частях. Правда, в первой дополнительный персонаж — неполноценный, поскольку его функционал урезан по сравнению с основным. А вот в Knack 2 герои уже равны в своих силах и могут вместе противостоять противникам, что не может не радовать — хорошая кооперативная игра никогда не будет лишней в библиотеке платформы.