Наши делают игры мирового уровня: какие хиты ждём от отечественных разработчиков

Прошедший 2021 год выдался невероятно успешным для отечественных разработчиков. Вышло множество самобытных и колоритных видеоигр, которые не только покорили геймерские сердца, но и добились коммерческого успеха. Сам Нил Дракманн похвалил Loop Hero, назвав его одним из самых оригинальных проектов последнего времени.

И, судя по всему, такая приятная тенденция продолжится и дальше. Речь не только об ожидаемых всеми Atomic Heart и S.T.A.L.K.E.R. 2. Кроме них, до релиза должны добраться множество других, не менее интересных тайтлов. Собрали для вас 10 игр от наших студий, за которыми советуем пристально следить.

1. The Day Before

По трейлерам и скриншотам The Day Before легко заметить, что авторы черпали вдохновение в более именитых The Division и The Last of Us. Игра представляет собой онлайновый шутер от третьего лица в постапокалиптическом сеттинге.

Разработчики из якутской студии Fntastic обещают большой открытый мир, разнообразных противников и продвинутую механику выживания. Даже транспорт будет! В основе геймплея будут лежать поиск ресурсов и взаимодействие с другими игроками. Главное, чтобы создатели не просто скопировали известные элементы, но и добавили что-то от себя.

2. Selfloss

Мы привыкли, что игры создаются командами по несколько десятков или сотен человек. Но инди-разработчик Александр Хорошавин пошёл по другому пути, работая над своим третьим проектом в одиночку. Selfloss – это сюжетная приключенческая игра про путешествующего по фэнтезийному миру пожилого волхва.

По словам автора, история получилась грустной, она затрагивает тему смерти, но она по-своему добрая и ламповая. При создании сеттинга и образов противников явно опирались на славянскую и исландскую мифологии. Чтобы решать головоломки и побеждать врагов, игроку необходимо одновременно управляться персонажем и контролировать левитирующий посох. При должном уровне реализации должна получиться новая «Чёрная книга».

3. The Unliving

В The Unliving вам предстоит примерить роль могущественного некроманта, который не стесняется в методах достижения вечной жизни. Главная фишка экшен-рогалика с элементами стратегии кроется в возможности оживлять толпы погибших врагов. Затем ими можно пополнять ряды собственной армии зомби.

Кроме того, творение RocketBrush Studio выделяется не только любопытным сочетанием разных жанров, но и ярким пиксель-артом с обилием спецэффектов. В интервью авторы обещали «серый» мир с неоднозначными персонажами и серьёзным тоном повествования. Главное, чтобы релиз игры не перенесли в очередной раз.

4. The Bookwalker

На бумаге концепция The Bookwalker звучит крайне оригинально и необычно. Главный герой наделён любопытной способностью – он умеет путешествовать по книжным мирам. Пользуясь этим, персонаж ворует из вымышленных вселенных различные артефакты, от Экскалибура до Молота Тора, а затем продаёт их.

Перед нами квест в духе творений LucasArts, где игроку предстоит находить решение множества загадок и паззлов. Игра делится на две составляющие: трёхмерную хаб-квартиру из реальности, где можно гулять от первого лица, и изометрические литературные миры, куда и отправляется герой. Некоторые оптимистично считают, что проект в состоянии потягаться с нашумевшей Disco Elysium.

5. Voidtrain

Что бы ни говорили про поезда, есть в них особая атмосфера и романтика. Студия Nearga решила добавить к успокаивающему перестукиванию колёс элементы выживания, крафт, стрельбу, кооператив и оригинальный мир, состоящий из висящих в небе островов, соединённых железными путями.

Путешественникам предстоит собирать ресурсы, прокачивать свой вагон и отбиваться от различных монстров. Дополняется всё стильной графикой, словно созданной для скриншотов. Разработчики обещают умиротворяющее бесконечное путешествие по удивительным измерениям.

6. Slavania

Метроидвания в сеттинге славянских сказок с бессмертным главным героем. Согласитесь, звучит необычно и как минимум интересно. В Slavania предстоит играть за простого сельского парня Алёшу, который внезапно для себя застрял между миром людей и духов. Теперь он чужой для обоих миров и одновременно единственный, кто может выправить баланс. Действия персонажа напрямую влияют на окружающий мир и на самого героя.

Сражаться предстоит не только с рядовыми противниками, но и с боссами, которых сначала необходимо изучить на наличие слабых мест. Время суток также влияет на геймплей, поскольку ночью появляются более агрессивные духи, а стража засыпает, открывая закрытый до этого проход.

7. ILL

ILL – один из самых ожидаемых отечественных проектов 2022 года. Несмотря на то что над игрой в основном трудятся всего четыре человека из Team Clout, представленные материалы выглядят крайне многообещающе. Разработчики обещают выпустить мощный хоррор с видом от первого лица, явно вдохновлённый Resident Evil и Outlast.

Главная фишка заключается в детальной системе расчленёнки. Не менее большой упор сделали на трансформации чудовищ, которые влияют на геймплей. Во всем остальном ILL также держится молодцом: графика реалистичная, монстры пугают, атмосфера давит, история приземлённая и понятная. Сами авторы говорят, что хотят провернуть тот же трюк, который в своё время удался Silent Hill. Речь о накоплении страха, когда происходящее само по себе воздействует на игрока, даже когда на экране не происходит ничего ужасного.

8. Love, Money, Rock'n'Roll

Как бы ни относились к визуальным новеллам, популярность «Бесконечного лета» стала культовой. Теперь разработчики из Soviet Games работают над своим следующим проектом, который должен выйти в этом году. В «Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл» авторы повторили формулу из своего прошлого творения, разбавив его новыми наработками.

В игре вас ждёт многое: прекрасные задники, романтика 80-х, «вот это повороты» сюжета, проработанные персонажи, прекрасный саундтрек и ламповая атмосфера. Пережить приключения русского парня, переехавшего жить в Японию, будет невероятно увлекательно.

9. Revival: Recolonization

Revival: Recolonization – пошаговая 4X-стратегия, события которой происходят в постапокалиптическом сеттинге. Группа людей пытается выжить в суровых условиях изменившейся планеты. Для этого игроку предоставляется широкий инструментарий, от строительства городов до древа технологий, от менеджмента персонажей до исследования локаций.

Непредсказуемые природные катаклизмы и отличные друг от друга расы делают каждое прохождение уникальным, заметно увеличивая реиграбельность. Уникальные события, от вторжения зомби до запрета на определённое оружие, наверняка подарят неповторимый опыт.

10. Corsairs Legacy — Pirate Action RPG & Sea Battles

Джек Рэкхэм, может, и был не самым известным пиратом, но явно впечатлил разработчиков из студии Mauris. Недаром его сделали главным героем Corsairs Legacy. Авторы поставили перед собой амбициозную цель: выпустить RPG на пиратскую тематику.

Планку ожиданий повышает громкий подзаголовок: «Наследница легендарных «Корсаров». В игре обещают масштабные морские сражения, запутанную историю, проработанные локации Карибского бассейна и исследование островов. Отличный повод с головой погрузиться в авантюрное приключение под чёрным флагом.