3 новых сильных танка в World of Tanks в начале 2022 года

Лучше этих машин за прошедшие 12 месяцев не было.

За 2021 год авторы World of Tanks добавили в экшен 33 новые машины и ещё два танка в январе 2022 года. Список новеньких средств уничтожения противников можно посмотреть по ссылке.

В таком количестве техники может запутаться не только новичок. Впрочем, большинство новых машин — проходные, на некоторых и вовсе невозможно играть. Но ведь были комфортные танки? Вот три машины, которые появились за прошедшие 12 месяцев и от которых не хочется бомбить.

Skoda T 56

Когда появился в игре: август 2021 года

август 2021 года Тип техники: тяжёлый танк

тяжёлый танк Нация: Чехословакия

Чехословакия Уровень: 8-й

8-й Как можно было получить: прем-магазин / во время ивента

Давайте честно, Чехословакия — не самая передовая страна в плане танков. И не самая популярная среди игроков. Но за последнее время машины именно этой нации удаются разработчикам лучше всего. Одним из таких удачных решений стал чехословацкий прем-тяж 8 уровня Skoda T 56.

Не сказать, что этот тяж — супер-имба и зайдёт всем. И «девяткой» на восьмом уровне его не назовёшь, как могло показаться некоторым блогерам. Это просто отличный прем с очевидными плюсами и минусами. Если вы любите неторопливый геймплей на тяжёлых танках, играете на фулл-голде и обожаете выдавать за считаные секунды много урона, то он вам понравится.

У него отличный урон — 460. И барабан на два снаряда, который заряжается достаточно быстро. В сумме за 3,5 секунды вы выдаёте почти 1000 урона. Ещё он может похвастаться хорошей стабилизацией и нормальной подвижностью — танк побыстрее того же «Защитника». Посредственная точность и слабое бронепробитие могут немного подпортить общее впечатление от игры на нём.

Чех принесёт вам удовольствие, если вы что-то понимаете в этой игре и играете трезвым (шутка, но попадать на нём непросто). Если вы готовы стрелять по большей части голдой и не экономите на серебре. И если у вас есть весь необходимый набор механизмов и расходников за боны.

Vz. 55

Когда появился в игре: август 2021 года

август 2021 года Тип техники: тяжёлый танк

тяжёлый танк Нация: Чехословакия

Чехословакия Уровень: 10-й

10-й Как можно было получить: в любое время, прокачиваемый

Одновременно с прем-танком восьмого уровня в ветке Чехословакии появилась «десятка». И геймплей на Vz. 55 примерно похож на таковой у Skoda T 56. Если у вас есть один из этих танков в ангаре, то ощутимой разницы в их стиле игры вы не заметите. У «десятки», как и «восьмёрки», есть очевидные плюсы и минусы. Это явно не Чифтейн без ярко выраженных недостатков.

Во-первых, у Vz. 55 картонные борта, слишком большой нижний бронелист и не самая крепкая башня, которая, впрочем, может время от времени выдерживать снаряды. Во-вторых, его орудие не блещет точностью.

Но зато у этого чеха, как и у Skoda T 56 на восьмом уровне, есть могущественный урон за счёт барабана на 2 снаряда, каждый из которых наносит по 490 урона. Добавьте сюда отличную стабилизацию и неплохую подвижность – и получите почти идеальный тяж для нанесения большого количества урона.

Этот танк хорошо проявляет себя прежде всего в умелых руках. Игрок с трясущимися ручками и статистикой на уровне 46-48%, скорее всего, не сможет реализовать весь его потенциал в полной мере, потому что Vz. 55 не прощает промахов. Каждый выстрел на этом танке должен быть уверенным и заранее подготовленным.

AMBT

Когда появился в игре: январь 2022 года

январь 2022 года Тип техники: средний танк

средний танк Нация: США

США Уровень: 8-й

8-й Как можно было получить: на аукционе

Разработчики как будто забыли, что танк должен быть комфортным и приносить удовольствие, но при этом попадать в баланс. За прошедшие 12 месяцев действительно комфортных машин было мало.

Давайте вспомним о TNH T Vz. 51. Это прокачиваемая «девятка», опять же, чехословацкая, подготавливающая нас к Vz. 55. Опять барабан на те же 2 снаряда, но чехов и так в этом топе много. Сколько можно об одном и том же?

Ладно, есть еще британский тяж восьмого уровня Charlemagne? Танк стоит 15 тыс. бонов, а это слишком неоправданная цена за восьмой уровень. Тем более что его ДПМ (1,5 тыс. урона в минуту) не внушает доверия, а ББшки летят с такой скоростью, как будто ты играешь на арте. Колыван, ой, то есть, Caliban? Это КВ-2 на восьмом уровне, но только в разы хуже. Да, он может дать 1,2 тыс. урона за 3 секунды, но перед этим надо хорошенько пострадать. От его сведения и точности вы ещё долго будете плеваться.

На фоне всего этого AMBT можно назвать хорошим танком, но с натяжкой. Американский СТ появился в январе 2022 года и вызвал противоречивые чувства. Он играется более-менее приятно, но с одним условием.

У него есть 3 барабанных снаряда, каждый из которых наносит по 360 урона. Бронированная башня, неплохая подвижность с некоторой долей натужности, не выдающееся пробитие базовым снарядом в 215 миллиметров, но дикая голда с пробитием 278 миллиметров. Столько даже некоторые десятки пробивают. А с какой скоростью они летят — настоящий лазер.

Урон конечно приятный, но вот с пушкой есть проблемка: его скорость сведения и точность расстраивают. Поэтому заряжаем голдовые снаряды, ставим трофейные модули на стабилизацию и сведение и наслаждаемся приятным геймплеем. Без всего этого набора танк — типичный середняк.

***

Если считаешь, что были танки сильнее перечисленных, делитесь своим мнением! И остался ли ты доволен вышедшими новинками?