Косплей недели: красавицы из Mortal Kombat, Overwatch и NieR: Automata

В нашей сегодняшней подборке косплея будут совершенно неожиданные, оригинальные образы. В ней доминируют девушки, которые готовы не только похищать сердца, но и уничтожать своих недругов любой ценой.

Valorant

Персонаж из тактического шутера Riot Games появляется у нас впервые. Конечно же, это неспроста, ведь у Екатерины Лодяновой получился филигранно точный образ Viper, которая захватывает поле боя с помощью яда и токсических устройств. Косплеерша воплотила образ до мелочей: с устрашающими эффектами газового тумана и настоящей защитной маской.

Mortal Kombat

За всю историю серии образ Китаны воплощали многие, но Анне Шаховской удалось подчеркнуть убийственную смертоносность героини. Особенно это касается знаменитых стальных вееров — с ними дочь короля Эдении не боится даже Скорпиона. А на одной фотографии мы видим, что Китане удалось уничтожить даже собственного клона — Милину. Так что самую сильную девушку-бойца в Mortal Kombat даже выбирать не придётся.

Демонесса

Иногда косплеерам хочется создать какой-нибудь свой образ, не похожий ни на какой другой. Наверное, так и подумала Олеся Пуцыгова, поэтому придумала золотую Демонессу. Её образ получился просто невероятным: от одного взгляда мурашки бегут по всему телу. Отдельно хочется отметить внимание к деталям: от обугленных пальцев до ювелирного макияжа. Восхитительно!

NieR: Automata

Совсем скоро NieR: Automata стукнет юбилей: экшен Йоко Таро увидел свет целых 5 лет назад. Вере Оити настолько понравилась героиня 2B, что она решила ей стать! Косплеерша выглядит даже более притягательно, чем её прообраз — но это для Веры абсолютно типичная ситуация. Мы уже видели, как она умеет делать — внизу текста есть пост с её косплеем на персонажа из Genshin Impact.

Overwatch

Марии Давыдовой не привыкать создавать дерзких персонажей. Её новый косплей не изменяет традициям, ведь он посвящён Эш из Overwatch — амбициозной и расчётливой предводительнице банды Мертвецов. У девушки получился очень притягательный и смертоносный образ, она всем своим видом показывает, что с ней лучше не ссориться.