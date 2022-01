10 любимых игровых серий детства, которые нужно возродить

В последние годы выражение «Всё новое — хорошо забытое старое» стало как никогда актуально для игровой индустрии. И речь не только о бесконечных ремастерах, к которым публика всегда относилась двояко. Мы имеем в виду полномасштабные ремейки и продолжения давно забытых серий. Кто бы мог подумать, что спустя почти четверть века выпустят четвёртую часть легендарной Streets of Rage? А сиквел Psychonauts? Глядишь, настанет день, когда и Half-Life 3 перестанет быть мечтой, а пока поговорим о 10 незаслуженно забытых сериях, которым тоже не помешает укол адреналина.

Jak & Daxter

Студия Naughty Dog, подарившая владельцам PS1 трилогию про Крэша Бандикута, решила начать с чистого листа уже на PS2. В 2001 году свет увидела Jak & Daxter — очередной платформер, но куда более разнообразный в плане сеттинга и геймплея. Здесь хватало механик, позаимствованных у других жанров, а саркастичный юмор контрастировал на фоне конкурентов, подчеркнуто детских и слащавых. Jak and Daxter, скорее, ориентировалась на тинейджеров, а ещё, в лучших традициях Naughty Dog, служила прекрасной демонстрацией возможностей PS2.

И здесь та же история, что в своё время приключилась с Crash Bandicoot. Naughty Dog отправилась покорять новые горизонты, а дальнейшее развитие серии отдали третьим лицам, которые справились не ахти как, и на серии поставили крест. Что особенно обидно — появившаяся годом позднее серия Ratchet & Clank от Insomniac до сих пор жива, совсем недавно вышло продолжение. Однако достойных внимания трёхмерных платформеров нынче кот наплакал, особенно за пределами игр для Nintendo Switch. Стало быть, вернуть с того света серию с каким-никаким бэкграундом точно стоит.

Killzone

Хотя продажи PS2 оказались заметно впереди Xbox и GameCube вместе взятых, в какой-то момент Sony решила улучшить и без того прекрасные результаты и создать эксклюзивный шутер-убийцу Halo. Как показывает практика, искусственно выращенным проектам, призванным откусить кусок от чужого пирога, обычно сулит одно из двух: либо тихо слиться, либо раскрыть свой потенциал в будущем. И к Killzone, скорее, применимо второе — первую часть аудитория встретила без особого энтузиазма, поскольку игра получилась пресной. В ней не было ничего выделяющегося, кроме дизайна главных врагов и общего технического исполнения.

Однако Sony видела в серии потенциал и позволила себе провернуть одну из самых скандальных афер в индустрии — скормить гостям и зрителям E3 2005 фейковый ролик с ненастоящим геймплеем второй части, которая на тот момент ещё толком не разрабатывалась. Вот так команда из Guerrilla Games оказалась в, мягко говоря, неловком положении, но всё обошлось.

Несмотря на некоторые огрехи, Killzone 2 сразу же получила культовый статус с высоченными оценками прессы, а графически она местами умудрилась сравниться со скандальным видео — да и сейчас шутер выглядит неплохо, хотя ему уже 11 лет. Да и нарратив сильно шагнул вперёд. Эффектно поставленные перестрелки, технологичная картинка и футуристический сеттинг, во многом служащий аллюзией на Третий рейх, и стали теми тремя китами, на которых держалась серия.

Правда, со временем разработчики стали отходить от этой концепции, что особенно хорошо заметно в последней части. Killzone: Shadow Fall вышла на старте PS4 и радовала не только сеттингом, но и разнообразием ситуаций и геймплея. Только вот отчего-то аудитория встретила новинку без энтузиазма. Несмотря на неплохие продажи, Sony решила отложить серию в долгий ящик и доверила разработчикам новый IP — Horizon Zero Dawn.

Burnout

Жанр гонок неумолимо мчится к обрыву. Если на смартфонах хватает всяких вариаций на тему драг-рейсинга, раннеров и прочей ерунды, рассчитанной на самых неприхотливых, то хардкорным фанатам жанра остаётся грустить. Тем обиднее, что Burnout, один из ярчайших и самобытных представителей семейства аркадных гонок, канул в лету ещё во времена Xbox 360 и PS3. И вообще это довольно редкий пример серии, которая началась довольно невзрачно, а потом выстрелила так, словно прошла не пара лет, а сменилось поколение консолей.

Burnout 3: Takedown задействовала все возможности PS2 и Xbox, но впечатляющая графика не так важна, как невероятно драйвовый геймплей и возможность пускать вражеские авто под откос. А ещё в игре был совершенно чумовой и новаторский режим, в котором нужно запустить авто в самую гущу вечернего трафика и создать разрушительную аварию.

Увы, победное шествие продолжалось недолго — EA по-прежнему видела самой перспективной серией едва живую сейчас Need for Speed. Впрочем, проблемы в ней начались ещё во второй половине нулевых, когда делать переосмысление Hot Pursuit доверили авторам Burnout, студии Criterion Games. А впоследствии франшиза просто исчезла из плана компании.

Resistance

Задолго до выхода Killzone 2 в Sony созрел план по созданию ещё одного Halo-киллера. Resistance изначально метили на PS3, хотя по графике этого не скажешь. Это, скорее, уровень слегка прокачанной старушки PS2. Но полюбить шутер данное обстоятельство отнюдь не помешало — аудитория в одночасье была очарована необычным сеттингом. Действие развернулось в альтернативных 1950-х, где инопланетный мир едва не стал причиной исчезновения человечества. Эдакая смесь Call of Duty и Halo.

После успеха первой части и неоднозначной второй последовала третья. И, увы, заключительная в основной трилогии. Многие критики называли её близкой по духу к Half-Life 2 из-за схожего арт-дизайна и ряда геймплейных элементов. С продажами совсем не задалось. Возможно, сказались моральное старение PS3 и подготовка к новому поколению, но, как бы там ни было, современная индустрия потеряла, возможно, один из самых перспективных шутеров. Очень жаль.

Silent Hill

После оглушительного успеха Resident Evil и её продолжений кто только не пытался повторить формулу Capcom, в основе которой, впрочем, лежала окончательно забытая Alone in the Dark. И никому не удалось сделать это успешнее Konami с её Silent Hill.

Специальная команда Team Silent не стала копировать идею практически один в один, чем грешили многие подражатели, а подошла к созданию творчески. Источником вдохновения послужили не трешовые итальянские хорроры, а психологические триллеры вроде культовой «Лестницы Иакова» и работ Дэвида Линча. Двигателями атмосферы были не столько «Бу» из-за каждого угла, а страх потерять связь с реальностью. Символизм, нашедший отражение в облике монстров и оформлении локаций, также стал визитной карточкой серии.

Но, как показала практика, жанр в его традиционном понимании оказался продуктом крайне скоропортящимся. И даже в Capcom быстро поняли, что бесконечно менять состав действующих лиц и жонглировать сеттингом не получится. В результате вышла эпохальная Resident Evil 4 — ей удалось успешно перезапустить серию. А Silent Hill была списана за ненадобностью.

Metal Gear Solid

Успех первых двух частей Metal Gear был, скорее, локальным. Во времена царствования NES и SNES публика куда охотнее принимала платформеры и скролл-шутеры, нежели смелые идеи. Зато с приходом консолей нового поколения и полигональной графики экспериментировать начали буквально все, прощупывая почву и пытаясь изменить привычные устои.

Несмотря на потешные потуги объединить игры с кино, публика охотно принимала нашпигованные роликами игры, которые делали ставку на сюжетную составляющую. А всё потому, что разработчики таких игр стремились не просто удивить публику, а ещё и заставить их связно работать. И Metal Gear Soild была как раз из таких. Можно было спокойно пропускать десятки длинных кат-сцен, наслаждаясь новаторским стелс-геймплеем, или же сочетать приятное с полезным.

Вот где Кодзима нашёл выход своей безумной фантазии, уходящей корнями в искреннюю любовь к кино. Правда, в какой-то момент гений совсем потерял чувство меры, и многие справедливо назвали памятную Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots «кинцом». Да и зашкаливающая любовь к постмодернизму всё дальше уводила серию от своих умеренно серьёзных корней.

А затем случились знаменитый скандал и уход Кодзимы из Konami, и теперь права на Metal Gear остались в руках у компании, совершенно незаинтересованной в возрождении серии. Разве что слухи о ремейке третьей части окажутся правдой.

Duke Nukem

Кто только не пытался хайпануть на DOOM во второй половине 90-х. Но задайтесь вопросом: сколько среди всей этой когорты проектов-однодневок было игр, оставивших яркий след в истории? Тем обиднее, что Duke Nukem расстреляла обойму задолго до того, как все монстры были отправлены к праотцам. Нынешнее поколение игроков, возможно, даже не помнит карикатурного качка с шотганом, который сыпал колкостями и совал деньги в трусы стриптизёршам.

А ведь старина Дюк начал как тривиальный персонаж столь же тривиального мультяшного платформера. Но в какой-то момент концепцию решили основательно перетрясти и сменить направление, превратив охотника на инопланетян в сатирического героя FPS. Решение исключительно правильное — позже это в полной мере подтвердит, например, Gears of War или недавно возродившаяся Serious Sam, которым шутеечки только добавили колорита.

Зато сам Дюк Нюкем стал жертвой больших амбиций и череды неудачно сложившихся обстоятельств. Duke Nukem Forever, которую задумали как величайший FPS всех времён, метало из стороны в сторону, от одного разработчика к другому. И, как многие наверняка помнят, с трудом добравшийся до полок магазинов монстр не понравился никому. А ведь современным шутерам очень не хватает иронии.

Unreal

Сейчас при упоминании слова Unreal даже хардкорные игроки со стажем, скорее, вспомнят движок, прошедший через несколько поколений игровых систем. Однако в конце 90-х вышел шутер, который сделал сильный скачок для всей индустрии по части графики и популярности мультиплеера. Последний получил глобальный апдейт в виде наследника Unreal Tournament, который целую вечность сражался с третьей Quake за народную любовь.

Продолжение одиночной кампании впоследствии проявило себя не так успешно, как многочисленные сиквелы Tournament. Но и эта сказка закончилась явно раньше, чем должна была. Epic Games начала развивать другую успешную серию — Gears of War, а потом и вовсе переключилась на Fortnite. Поэтому последняя часть Unreal, олицетворявшая собой перезапуск, стухла, толком не успев выстрелить. Над ней работала небольшая команда в тесном сотрудничестве с энтузиастами из комьюнити, которые тоже быстро потеряли интерес к проекту.

Max Payne

Оригинальная Max Payne от малоизвестной в ту пору Remedy буквально взорвала индустрию. Всё в ней было идеально — новаторское слоу-мо, отменная графика и совершенно нестандартная, но при этом предельно «киношная» подача. Авторы не стали показывать крупным планом угловатые модели и тратить уйму денег на дорогущие CGI-ролики, а предложили комиксы с закадровым голосом. Мрачная нуарная атмосфера во многом осталась неповторимой и по сей день.

К сожалению, фантазия разработчиков быстро исчерпала себя, и подоспевший спустя всего два года сиквел был сделан по классическому принципу «всё то же самое, но на новом технологическом уровне». Публика на это ответила соответствующе: бóльшая часть аудитории пропустила Max Payne 2 за ненадобностью.

Спустя 9 лет серию оживила Rockstar. Можно долго спорить о потерянной атмосфере и присущей проектам финнов помпезности, но глупо отрицать, что по части нарратива и геймплея третья часть ушла в сильный отрыв от своих предшественниц. Настоящее интерактивное кино в лучших традициях Джона Ву. Но, как известно, на одиночных проектах миллиардов не заработаешь, поэтому продолжать историю опустившегося на дно копа компания не стала. Сами знаете, чем она сейчас занимается.

Project Gotham Racing

И напоследок — ещё немного грустного о незаслуженно забытой гоночной серии. Задолго до того, как бренд Xbox стал ассоциироваться с серией Forza, на первой консоли Microsoft вышла Project Gotham Racing. Она эволюционировала из Metropolis Street Racer для почившей Dreamcast. Создатели этой игры как никто прежде в индустрии уделили внимание деталям, воссоздав Лондон, Сан-Франциско и Токио с маниакальной дотошностью. Вот уж где набивший оскомину термин «фотореалистичная графика» был применим на все 100. Просто откройте геймплей любой части на YouTube, включая Metropolis Street Racer, и сравните уровень графики с тогдашними конкурентами.

Но внешний лоск не единственное, чем была ценна серия. Она также предложила новаторскую систему продвижения по карьере. Мало было просто занимать первые места в заездах, требовалось ещё попутно набивать очки, именуемые «Кудосами» (не путать с одноименной пиратской конторой тех лет). Их давали за аккуратную езду или несложные поручения.

К сожалению, серия прожила не самую долгую жизнь. И оборвалась она вовсе не из-за плохих продаж четвёртой PGR — после её выхода Bizarre Creations выпустила совсем провальную в коммерческом плане, но тепло принятую критиками Blur. К тому моменту студия уже была куплена Activision, которая в ответ на плохие тиражи просто прикрыла лавочку. Впрочем, отдельные элементы серии впоследствии перекочевали в Forza Horizon, ведь в штат Playground Games входят экс-сотрудники почившей британской студии.

Бонус: Syphon Filter

Если ранние части Metal Gear имели локальный успех, то Metal Gear Solid произвела настоящий фурор как по части геймплея, так и по части повествования. А за год до неё вышла GoldenEye 007 для Nintendo 64, также подогревшая интерес к шпионским триллерам. Круг замкнула Syphon Filter от будущей Bend Studio, которую сейчас знают по Days Gone. Но тогда было удивительное время, когда вроде бы не подающие надежд разработчики вдруг брали и показывали настоящий класс. Так, к слову, было и с Naughty Dog, о первых проектах которой лучше умолчать.

Syphon Filter была шутером от третьего лица с элементами стелса и в лучших традициях фильмов о Джеймсе Бонде отправляла игрока в разные уголки света. Это сейчас возможность по-тихому свернуть шею часовому есть в каждом втором экшене, а тогда такой геймплей был в новинку. Но, к сожалению, лайнер продержался на плаву совсем недолго.

По-хорошему, возможно, команде стоило перепрыгивать с устаревающей PS1 на тогда ещё новенькую PS2. Но вместо этого третья часть игры вышла на первой PlayStation в 2001 году, когда весь прогрессивный мир уже играл на PS2. А Syphon Filter, созданная уже для неё, откровенно не попадала во время и смотрелась каким-то динозавром на фоне революционной Splinter Cell и впечатляющей Metal Gear Solid 2.

Позже разработчики ещё попытали счастья на PSP, где выпустили две отличные игры, но позже их зачем-то перенесли на устаревшую PS2. Однако для полноценного продолжения на PS3 требовался новый подход, а в этом Bend Studio, похоже, не была заинтересована. Доказательством этому служит подкаст геймдиректора Days Gone, которому предлагали возродить серию, на что тот ответил отказом.