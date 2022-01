Самые ожидаемые сериалы 2022 года. От «Острых козырьков» и «Властелина колец» до Marvel

Сериалы и делающие их компании за последние несколько лет заметно набрали массу, став основным местом, где талантливые режиссёры и сценаристы могут себя показать. Киноблокбастеры ограничены в прокате, а студии не дают творцам спокойно экспериментировать.

Зато привычные нам шоу и сезоны расцвели — тоже частично благодаря карантину, но не в основном. Качество сериалов и желающих задрать планку ещё выше растёт с каждым днём, что мы можем увидеть, проанализировав список грядущих премьер в 2022 году. Нас ждёт множество разных и интересных сериалов, среди которых как новые оригинальные тайтлы, так и новые сезоны уже полюбившихся. Мы отобрали самые заметные и интересные.

«Воспитанные волками» (2-й сезон)

Дата выхода: 3 февраля

В ролях: Аманда Коллин, Трэвис Фиммел, Абубакар Салим, Винта МакГрат, Нив Алгар

Где смотреть: HBO Max

Научно-фантастический сериал Ридли Скотта опять обращается к тем темам, которые режиссёр поднимал в последних «Чужих». Религия, будущее, значимость человеческой жизни и другие философские вопросы куда лучше подходят отдельному и размеренному сериалу, а не хоррору о космических чудовищах.

На пустынную планету приземлилось судно с двумя андроидами, которые должны вырастить из привезенных эмбрионов человеческих детей и воспитать их атеистами. Но вскоре отголоски религиозного конфликта настигают и их. После неторопливого первого сезона шоу набирает обороты, и количества экшена явно увеличится.

«Шоу Чашечка!» (The Cuphead Show)

Дата выхода: 18 февраля

В ролях: Тру Валентино, Фрэнк Тодаро, Люк Миллингтон-Дрэйк, Джо Ханна, Уэйн Брэди

Где смотреть: Netflix

Долгожданный сериал по мотивам игры Cuphead. Судя по трейлеру, за основу взята бесхитростная, но забавная история из оригинала, что даст возможность взглянуть на (не)любимых боссов и персонажей на экране. И, опять же, судя по трейлеру, создатели хорошо понимают, что они делают — огромное количество деталей порадовало игравших в оригинал!

Не отстаёт и замечательная стилизованная картинка. Как и игра, она отдаёт дань классическим мультфильмам первой половины прошлого века. Ориентиры художников угадываются не только в анимации, но и в визуальных отсылках к образам из «Микки Мауса» и других менее известных у нас телешоу.

«Удивительная миссис Мейзел» (4-й сезон)

Дата выхода: 18 февраля

В ролях: Рэйчел Броснахэн, Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Марин Хинкль, Тони Шэлуб

Где смотреть: Amazon Prime Video

Добрый сериал про простую домохозяйку, которая оказалась отличным стендап-комиком, покорил сердца многих зрителей ещё 5 лет назад. Проблема у главной героини была одна: действие происходит в 1958 году, поэтому женщинам в традиционно «мужских» жанрах пробиться нелегко. В четвёртом сезоне удивительная миссис Мейзел продолжит своё восхождение на вершину стендап-Олимпа.

«Викинги: Вальхалла»

Дата выхода: 25 февраля

В ролях: Поллианна Мак Интош, Йоуханнес Хёйкюр Йоуханнессон, Фрида Густавссон, Дэвид Оукс, Лео Сутер

Где смотреть: Netflix

Спин-офф известного сериала Netflix расскажет о попытке викингов завоевать Англию. Шутки шутками, но это действительно своего рода экранизация Assassin’s Creed Valhalla. Пока что у поклонников только один вопрос — будет ли в шоу кто-то на уровне знаменитого Рагнара из оригинала?

«Лунный рыцарь»

Дата выхода: 30 марта

В ролях: Оскар Айзек, Итан Хоук, Люси Дэвис, Гаспар Ульель, Люси Теккерей

Где смотреть: Disney+

Главный герой Марк Спектор, сыгранный Оскаром Айзеком, страдает диссоциативным расстройством и оказывается втянутым в войну богов — история персонажа неразрывно связана с иными измерениями и божествами, особенно египетскими. Из-за этого у историй про Лунного Рыцаря есть собственная узнаваемая атмосфера. Герой приобретает особую силу именно при лунном свете, что делает его крайне уязвимым днём.

«Пацаны» (3-й сезон)

Дата выхода: 3 июня

В ролях: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик МакЭллигот

Где смотреть: Amazon Prime Video

Продолжение циничного сериала про супергероев назначено на лето 2022 года. Раньше «Пацаны» высмеивали штампы про ряженых бойцов в трико, однако к третьему сезону настроение резко сменилось. Теперь история борьбы отряда «Пацанов» с признанными обществом героями превратилась в нешуточную драму, что отражает пока что единственный доступный короткий тизер.

The Lord of the Rings: Rings of Power («Властелин колец: Кольца силы»)

Дата выхода: 2 сентября

В ролях: Синтия Аддай-Робинсон, Тристан Гравель, Бенджамин Уокер, Питер Муллан, Август Прю

Где смотреть: Amazon Prime Video

Амбициозный проект Amazon покажет малоизвестную сторону вселенной Толкина. Действие развернётся во Вторую эпоху Средиземья, то есть за несколько тысяч лет до похождения Фродо и эпопеи с Кольцом Всевластья. Но не стоит отчаиваться — этот временной промежуток тоже наполнен войнами, интригами, переселениями народов и драматичными любовными историями. Причём настолько плотно, что за авторов хочется порадоваться: такого количества материала для шоу хватит надолго.

«Корона» (5-й сезон)

Дата выхода: 1 ноября

В ролях: Клэр Фой, Оливия Колман, Имелда Стонтон, Мэтт Смит, Тобайас Мензис, Джонатан Прайс

Где смотреть: Netflix

«Корона» — хоть и исторический сериал от Netflix, но на главные роли там подобраны достаточно соответствующие реальным образам актёры. При этом императрицу в третий раз сыграет новая актриса. Теперь пожилую версию Елизаветы II воплотит Имелда Стонтон. Её монархическое приключение продолжится осенью в очередном, уже пятом по счёту сезоне, который станет предпоследним — на данный момент запланировано всего шесть.

«Песочный человек»

Дата выхода: 2022 год

В ролях: Дэвид Тьюлис, Пэттон Освальт, Дженна Коулман, Кирби Хауэлл-Баптист, Чарльз Дэнс

Где смотреть: Netflix

Экранизация мрачной серии комиксов Нила Геймана выглядит одним из самых интригующих проектов года. Это история про повелителя снов Морфея, который оказывается в плену призвавшего оккультиста на долгих 70 лет. После побега он попадает в совершенно незнакомый ему мир, а своё могущество и даже царство снов он растерял.

Мрачную историю помогут воплотить характерные британские актёры, такие как Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и Узник Азкабана»), Джоэли Ричардсон («Девушка с татуировкой дракона»), Гвендолин Кристи с Чарльзом Дэнсом («Игра престолов») и другие. Сценаристом проекта выступает Дэвид Гойер, один из самых известных сценаристов Голливуда, в команде которого есть плеяда опытных режиссёров. Будем надеяться, что проект оправдает возложенные ожидания, хотя точная дата выхода пока неизвестна.

«Очень странные дела» (4-й сезон)

Дата выхода: 2022 год

В ролях: Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо

Где смотреть: Netflix

В 2016 году Stranger Things захватил умы не только поклонников 80-х, но и вообще ценителей хороших сериалов. Ностальгия по давно ушедшей эпохе, забавные герои и хоррор-элементы привлекли широкую аудиторию, сделав вроде бы непритязательное шоу одним из главных хитов Netflix. Четвёртый сезон, очевидно, продолжит прерванную на интригующей ноте историю третьего. Больше клюквы, монстров и других измерений, всё как мы любим.

«Дом дракона»

Дата выхода: 2022 год

В ролях: Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Стив Туссэн

Где смотреть: HBO Max

Во время разговора о больших фэнтезийных шоу нельзя не упомянуть о приквеле «Игры престолов». «Дом дракона» расскажет историю дома Таргариенов (из которого происходит известная поклонникам Дейнерис), их отношений с этими самыми драконами и переселение на западные земли, где они впервые встретились с другими королевствами. Впрочем, мир занимался своими делами и был совсем не готов знакомиться с новой фракцией — все другие государства уже погрязли в войне.

The Last of Us («Одни из нас»)

Дата выхода: 2022 год

В ролях: Педро Паскаль, Белла Рэмси, Ник Офферман, Анна Торв, Мюррэй Бартлетт

Где смотреть: HBO Max

Официально об экранизации The Last of Us было известно давно, но только в 2021 году мы увидели несколько кадров со съёмочной площадки. Похоже, шоу будет следовать сюжету игры, но со своими отступлениями и нюансами. Пока что о проекте известно немногое, но его выход, скорее всего, состоится именно в этом году, на что намекают остальные релизы в расписании студии.

«Оби-Ван Кеноби»

Дата выхода: 2022 год

В ролях: Хейден Кристенсен, Юэн Макгрегор, Кумэйл Нанджиани, Джоэл Эдгертон, Руперт Френд

Где смотреть: Disney+

Как только Disney объявила о создании сервиса Disney+, все фанаты «Звёздных Войн» сразу стали ждать анонс сериала про Оби-Вана Кеноби. Изначально компания не планировала создавать шоу, но передумала после ажиотажа в социальных сетях. Пока что о проекте мало что известно, но есть самая главная информация: действие развернётся между 3-м и 4-м эпизодами, а к своим ролям вернутся Юэн Макгрегор (Оби-Ван) и Хайден Кристенсен (Энакин Скайуокер/Дарт Вейдер).

«Ведьмак: Происхождение»

Дата выхода: 2022 год

В ролях: Мишель Йео, Ленни Генри, Дилан Моран, Лоуренс О’Фуаран, Натаниэль Кёртис

Где смотреть: Netflix

Новый сериал во вселенной «Ведьмака» станет полностью оригинальным шоу, как и вышедший ранее «Кошмар волка». История посвящена созданию первых ведьмаков и тому, как между собой знакомились люди, эльфы и населившие мир чудовища. Поскольку действие происходит за 1200 лет до рождения Геральта, то и ожидать каких-либо героев из основного сериала не стоит.

«Женщина-Халк»

Дата выхода: 2022 год

В ролях: Татьяна Маслани, Марк Руффало, Тим Рот, Джамила Джамил, Джош Сегарра

Где смотреть: Disney+

Загадочный сериал про Женщину-Халка пока что вообще обделён какими-либо подробностями, но точно заявлен на 2022 год. К роли зелёного великана вернётся Марк Руффало, также в шоу появится Тим Рот, а титульная роль досталась Татьяне Маслани.

В комиксах героиню представили как сестру Брюса Бэннера, которая обладает примерно теми же способностями: разгневавшись, девушка превращается в огромного зелёного монстра, наделённого непробиваемой шкурой, силой и скоростью. От брата её отличает любовь к разрушению четвёртой стены и диалогам напрямую с читателем. Останется ли эта особенность в экранизации, пока неясно.

«Секретное вторжение»

Дата выхода: 2022 год

В ролях: Оливия Колман, Эмилия Кларк, Сэмюэл Л. Джексон, Коби Смолдерс, Бен Мендельсон

Где смотреть: Disney+

Ещё один сериал Marvel, о котором пока известно очень мало. Многочисленные сцены после титров, намёки и фильм про Капитана Марвел давно дали понять, что Ник Фьюри в течение длительного времени находится не на Земле. Его место, как и позиции многих сотрудников «Щита», занимают скруллы — раса инопланетян, способная менять внешность. Вот об их приключениях на Земле и расскажет сериал, который Disney называет своим самым амбициозным шоу.

«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Дата выхода: 2022 год

В ролях: Бен Барнс, Руперт Гринт, Эсси Дэвис, Криспин Гловер, Эндрю Линкольн

Где смотреть: Netflix

Оскаровский лауреат и друг Хидео Кодзимы выпустит два довольно необычных проекта в 2022 году. Первый из них, «Аллея кошмаров», — ремейк классического нуарного фильма 1947 года, в котором не будет магии или мистики (впервые в карьере режиссёра!), а вот «Кабинет редкостей» — более привычная работа маэстро. Это антология рассказов в форме сериала. Насколько известно, некоторые из историй опираются на творчество Говарда Лавкрафта, а в качестве местной звезды выступит Руперт Грин.

«Мандалорец» (3-й сезон)

Дата выхода: 2022 год

В ролях: Педро Паскаль, Карл Уэзерс, Темуэра Моррисон, Мин-На Вэнь

Где смотреть: Disney+

Хотя сюжетная линия с «Бэйби Йодой» (Грогу) закончилась ярким финалом в последней серии второго сезона, Disney незамедлительно анонсировала третий, а также спин-офф про Боббу Фетта. И если шоу про охотника за головами в костюме мандалорца уже выходит, то про историю настоящего Мандалорца пока что ничего не известно.

«Благие знамения» (2-й сезон)

Дата выхода: 2022 год

В ролях: Майкл Шин, Дэвид Теннант

Где смотреть: Amazon Prime Video

Изначально Good Omens планировался как мини-сериал из одного сезона, который полностью расскажет историю совместной книги Терри Пратчетта и Нила Геймана. Так и произошло, но создатели всё равно анонсировали второй. Его снимут по истории, которую авторы успели набросать ещё до смерти последнего, но не выпустили в качестве книги. Майкл Шин и Дэвид Теннант вернутся к своим ролям, а само шоу пока что планируется к выходу в 2022 году. Оригинал рассказывал о наступлении Апокалипсиса, который пытались (или не пытались) предотвратить ангел Азирафель и демон Кроули. Они умудрились сохранить свою парадоксальную дружбу сквозь века.

«Острые козырьки» (6-й сезон)

Дата выхода: 2022 год

В ролях: Киллиан Мёрфи, Пол Андерсон, Хелен Маккрори, Софи Рандл, Нед Деннехи

Где смотреть: Netflix

Финальный сезон сериала про бирмингемских преступников начала прошлого века выйдет уже в 2022 году. Шоу-долгожитель BBC набрало максимальные обороты, что можно увидеть в динамичном трейлере. Впрочем, всё хорошее рано или поздно заканчивается. Пять предыдущих сезонов рассказывали о криминальной семье Шелби, которые подчиняли себе улицы Лондона 1920-х. Банда преступников прославилась тем, что зашивала в свои кепки лезвия, делая головной убор опасным оружием.

А какие сериалы в этом году ждёте вы?