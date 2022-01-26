Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Самые ожидаемые сериалы — 2022: трейлеры, даты выхода

Самые ожидаемые сериалы 2022 года. От «Острых козырьков» и «Властелина колец» до Marvel
Егор Бабин
Самые ожидаемые сериалы 2022 года
Комментарии
Ближайшие 11 месяцев окажутся интересными не только на игры и фильмы, но и сериалы — многие их них уже сравнимы с дорогущими блокбастерами.

Сериалы и делающие их компании за последние несколько лет заметно набрали массу, став основным местом, где талантливые режиссёры и сценаристы могут себя показать. Киноблокбастеры ограничены в прокате, а студии не дают творцам спокойно экспериментировать.

Зато привычные нам шоу и сезоны расцвели — тоже частично благодаря карантину, но не в основном. Качество сериалов и желающих задрать планку ещё выше растёт с каждым днём, что мы можем увидеть, проанализировав список грядущих премьер в 2022 году. Нас ждёт множество разных и интересных сериалов, среди которых как новые оригинальные тайтлы, так и новые сезоны уже полюбившихся. Мы отобрали самые заметные и интересные.

«Воспитанные волками» (2-й сезон)

  • Дата выхода: 3 февраля
  • В ролях: Аманда Коллин, Трэвис Фиммел, Абубакар Салим, Винта МакГрат, Нив Алгар
  • Где смотреть: HBO Max

Научно-фантастический сериал Ридли Скотта опять обращается к тем темам, которые режиссёр поднимал в последних «Чужих». Религия, будущее, значимость человеческой жизни и другие философские вопросы куда лучше подходят отдельному и размеренному сериалу, а не хоррору о космических чудовищах.

На пустынную планету приземлилось судно с двумя андроидами, которые должны вырастить из привезенных эмбрионов человеческих детей и воспитать их атеистами. Но вскоре отголоски религиозного конфликта настигают и их. После неторопливого первого сезона шоу набирает обороты, и количества экшена явно увеличится.

«Шоу Чашечка!» (The Cuphead Show)

  • Дата выхода: 18 февраля
  • В ролях: Тру Валентино, Фрэнк Тодаро, Люк Миллингтон-Дрэйк, Джо Ханна, Уэйн Брэди
  • Где смотреть: Netflix

Долгожданный сериал по мотивам игры Cuphead. Судя по трейлеру, за основу взята бесхитростная, но забавная история из оригинала, что даст возможность взглянуть на (не)любимых боссов и персонажей на экране. И, опять же, судя по трейлеру, создатели хорошо понимают, что они делают — огромное количество деталей порадовало игравших в оригинал!

Не отстаёт и замечательная стилизованная картинка. Как и игра, она отдаёт дань классическим мультфильмам первой половины прошлого века. Ориентиры художников угадываются не только в анимации, но и в визуальных отсылках к образам из «Микки Мауса» и других менее известных у нас телешоу.

«Удивительная миссис Мейзел» (4-й сезон)

  • Дата выхода: 18 февраля
  • В ролях: Рэйчел Броснахэн, Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Марин Хинкль, Тони Шэлуб
  • Где смотреть: Amazon Prime Video

Добрый сериал про простую домохозяйку, которая оказалась отличным стендап-комиком, покорил сердца многих зрителей ещё 5 лет назад. Проблема у главной героини была одна: действие происходит в 1958 году, поэтому женщинам в традиционно «мужских» жанрах пробиться нелегко. В четвёртом сезоне удивительная миссис Мейзел продолжит своё восхождение на вершину стендап-Олимпа.

«Викинги: Вальхалла»

  • Дата выхода: 25 февраля
  • В ролях: Поллианна Мак Интош, Йоуханнес Хёйкюр Йоуханнессон, Фрида Густавссон, Дэвид Оукс, Лео Сутер
  • Где смотреть: Netflix

Спин-офф известного сериала Netflix расскажет о попытке викингов завоевать Англию. Шутки шутками, но это действительно своего рода экранизация Assassin’s Creed Valhalla. Пока что у поклонников только один вопрос — будет ли в шоу кто-то на уровне знаменитого Рагнара из оригинала?

«Лунный рыцарь»

  • Дата выхода: 30 марта
  • В ролях: Оскар Айзек, Итан Хоук, Люси Дэвис, Гаспар Ульель, Люси Теккерей
  • Где смотреть: Disney+

Главный герой Марк Спектор, сыгранный Оскаром Айзеком, страдает диссоциативным расстройством и оказывается втянутым в войну богов — история персонажа неразрывно связана с иными измерениями и божествами, особенно египетскими. Из-за этого у историй про Лунного Рыцаря есть собственная узнаваемая атмосфера. Герой приобретает особую силу именно при лунном свете, что делает его крайне уязвимым днём.

«Пацаны» (3-й сезон)

  • Дата выхода: 3 июня
  • В ролях: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик МакЭллигот
  • Где смотреть: Amazon Prime Video

Продолжение циничного сериала про супергероев назначено на лето 2022 года. Раньше «Пацаны» высмеивали штампы про ряженых бойцов в трико, однако к третьему сезону настроение резко сменилось. Теперь история борьбы отряда «Пацанов» с признанными обществом героями превратилась в нешуточную драму, что отражает пока что единственный доступный короткий тизер.

The Lord of the Rings: Rings of Power («Властелин колец: Кольца силы»)

  • Дата выхода: 2 сентября
  • В ролях: Синтия Аддай-Робинсон, Тристан Гравель, Бенджамин Уокер, Питер Муллан, Август Прю
  • Где смотреть: Amazon Prime Video

Амбициозный проект Amazon покажет малоизвестную сторону вселенной Толкина. Действие развернётся во Вторую эпоху Средиземья, то есть за несколько тысяч лет до похождения Фродо и эпопеи с Кольцом Всевластья. Но не стоит отчаиваться — этот временной промежуток тоже наполнен войнами, интригами, переселениями народов и драматичными любовными историями. Причём настолько плотно, что за авторов хочется порадоваться: такого количества материала для шоу хватит надолго.

«Корона» (5-й сезон)

  • Дата выхода: 1 ноября
  • В ролях: Клэр Фой, Оливия Колман, Имелда Стонтон, Мэтт Смит, Тобайас Мензис, Джонатан Прайс
  • Где смотреть: Netflix

«Корона» — хоть и исторический сериал от Netflix, но на главные роли там подобраны достаточно соответствующие реальным образам актёры. При этом императрицу в третий раз сыграет новая актриса. Теперь пожилую версию Елизаветы II воплотит Имелда Стонтон. Её монархическое приключение продолжится осенью в очередном, уже пятом по счёту сезоне, который станет предпоследним — на данный момент запланировано всего шесть.

«Песочный человек»

  • Дата выхода: 2022 год
  • В ролях: Дэвид Тьюлис, Пэттон Освальт, Дженна Коулман, Кирби Хауэлл-Баптист, Чарльз Дэнс
  • Где смотреть: Netflix

Экранизация мрачной серии комиксов Нила Геймана выглядит одним из самых интригующих проектов года. Это история про повелителя снов Морфея, который оказывается в плену призвавшего оккультиста на долгих 70 лет. После побега он попадает в совершенно незнакомый ему мир, а своё могущество и даже царство снов он растерял.

Мрачную историю помогут воплотить характерные британские актёры, такие как Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и Узник Азкабана»), Джоэли Ричардсон («Девушка с татуировкой дракона»), Гвендолин Кристи с Чарльзом Дэнсом («Игра престолов») и другие. Сценаристом проекта выступает Дэвид Гойер, один из самых известных сценаристов Голливуда, в команде которого есть плеяда опытных режиссёров. Будем надеяться, что проект оправдает возложенные ожидания, хотя точная дата выхода пока неизвестна.

«Очень странные дела» (4-й сезон)

  • Дата выхода: 2022 год
  • В ролях: Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо
  • Где смотреть: Netflix

В 2016 году Stranger Things захватил умы не только поклонников 80-х, но и вообще ценителей хороших сериалов. Ностальгия по давно ушедшей эпохе, забавные герои и хоррор-элементы привлекли широкую аудиторию, сделав вроде бы непритязательное шоу одним из главных хитов Netflix. Четвёртый сезон, очевидно, продолжит прерванную на интригующей ноте историю третьего. Больше клюквы, монстров и других измерений, всё как мы любим.

«Дом дракона»

  • Дата выхода: 2022 год
  • В ролях: Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Стив Туссэн
  • Где смотреть: HBO Max

Во время разговора о больших фэнтезийных шоу нельзя не упомянуть о приквеле «Игры престолов». «Дом дракона» расскажет историю дома Таргариенов (из которого происходит известная поклонникам Дейнерис), их отношений с этими самыми драконами и переселение на западные земли, где они впервые встретились с другими королевствами. Впрочем, мир занимался своими делами и был совсем не готов знакомиться с новой фракцией — все другие государства уже погрязли в войне.

The Last of Us («Одни из нас»)

  • Дата выхода: 2022 год
  • В ролях: Педро Паскаль, Белла Рэмси, Ник Офферман, Анна Торв, Мюррэй Бартлетт
  • Где смотреть: HBO Max

Официально об экранизации The Last of Us было известно давно, но только в 2021 году мы увидели несколько кадров со съёмочной площадки. Похоже, шоу будет следовать сюжету игры, но со своими отступлениями и нюансами. Пока что о проекте известно немногое, но его выход, скорее всего, состоится именно в этом году, на что намекают остальные релизы в расписании студии.

«Оби-Ван Кеноби»

  • Дата выхода: 2022 год
  • В ролях: Хейден Кристенсен, Юэн Макгрегор, Кумэйл Нанджиани, Джоэл Эдгертон, Руперт Френд
  • Где смотреть: Disney+

Как только Disney объявила о создании сервиса Disney+, все фанаты «Звёздных Войн» сразу стали ждать анонс сериала про Оби-Вана Кеноби. Изначально компания не планировала создавать шоу, но передумала после ажиотажа в социальных сетях. Пока что о проекте мало что известно, но есть самая главная информация: действие развернётся между 3-м и 4-м эпизодами, а к своим ролям вернутся Юэн Макгрегор (Оби-Ван) и Хайден Кристенсен (Энакин Скайуокер/Дарт Вейдер).

«Ведьмак: Происхождение»

  • Дата выхода: 2022 год
  • В ролях: Мишель Йео, Ленни Генри, Дилан Моран, Лоуренс О’Фуаран, Натаниэль Кёртис
  • Где смотреть: Netflix

Новый сериал во вселенной «Ведьмака» станет полностью оригинальным шоу, как и вышедший ранее «Кошмар волка». История посвящена созданию первых ведьмаков и тому, как между собой знакомились люди, эльфы и населившие мир чудовища. Поскольку действие происходит за 1200 лет до рождения Геральта, то и ожидать каких-либо героев из основного сериала не стоит.

«Женщина-Халк»

  • Дата выхода: 2022 год
  • В ролях: Татьяна Маслани, Марк Руффало, Тим Рот, Джамила Джамил, Джош Сегарра
  • Где смотреть: Disney+

Загадочный сериал про Женщину-Халка пока что вообще обделён какими-либо подробностями, но точно заявлен на 2022 год. К роли зелёного великана вернётся Марк Руффало, также в шоу появится Тим Рот, а титульная роль досталась Татьяне Маслани.

В комиксах героиню представили как сестру Брюса Бэннера, которая обладает примерно теми же способностями: разгневавшись, девушка превращается в огромного зелёного монстра, наделённого непробиваемой шкурой, силой и скоростью. От брата её отличает любовь к разрушению четвёртой стены и диалогам напрямую с читателем. Останется ли эта особенность в экранизации, пока неясно.

«Секретное вторжение»

  • Дата выхода: 2022 год
  • В ролях: Оливия Колман, Эмилия Кларк, Сэмюэл Л. Джексон, Коби Смолдерс, Бен Мендельсон
  • Где смотреть: Disney+

Ещё один сериал Marvel, о котором пока известно очень мало. Многочисленные сцены после титров, намёки и фильм про Капитана Марвел давно дали понять, что Ник Фьюри в течение длительного времени находится не на Земле. Его место, как и позиции многих сотрудников «Щита», занимают скруллы — раса инопланетян, способная менять внешность. Вот об их приключениях на Земле и расскажет сериал, который Disney называет своим самым амбициозным шоу.

«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

  • Дата выхода: 2022 год
  • В ролях: Бен Барнс, Руперт Гринт, Эсси Дэвис, Криспин Гловер, Эндрю Линкольн
  • Где смотреть: Netflix

Оскаровский лауреат и друг Хидео Кодзимы выпустит два довольно необычных проекта в 2022 году. Первый из них, «Аллея кошмаров», — ремейк классического нуарного фильма 1947 года, в котором не будет магии или мистики (впервые в карьере режиссёра!), а вот «Кабинет редкостей» — более привычная работа маэстро. Это антология рассказов в форме сериала. Насколько известно, некоторые из историй опираются на творчество Говарда Лавкрафта, а в качестве местной звезды выступит Руперт Грин.

«Мандалорец» (3-й сезон)

  • Дата выхода: 2022 год
  • В ролях: Педро Паскаль, Карл Уэзерс, Темуэра Моррисон, Мин-На Вэнь
  • Где смотреть: Disney+

Хотя сюжетная линия с «Бэйби Йодой» (Грогу) закончилась ярким финалом в последней серии второго сезона, Disney незамедлительно анонсировала третий, а также спин-офф про Боббу Фетта. И если шоу про охотника за головами в костюме мандалорца уже выходит, то про историю настоящего Мандалорца пока что ничего не известно.

«Благие знамения» (2-й сезон)

  • Дата выхода: 2022 год
  • В ролях: Майкл Шин, Дэвид Теннант
  • Где смотреть: Amazon Prime Video

Изначально Good Omens планировался как мини-сериал из одного сезона, который полностью расскажет историю совместной книги Терри Пратчетта и Нила Геймана. Так и произошло, но создатели всё равно анонсировали второй. Его снимут по истории, которую авторы успели набросать ещё до смерти последнего, но не выпустили в качестве книги. Майкл Шин и Дэвид Теннант вернутся к своим ролям, а само шоу пока что планируется к выходу в 2022 году. Оригинал рассказывал о наступлении Апокалипсиса, который пытались (или не пытались) предотвратить ангел Азирафель и демон Кроули. Они умудрились сохранить свою парадоксальную дружбу сквозь века.

«Острые козырьки» (6-й сезон)

  • Дата выхода: 2022 год
  • В ролях: Киллиан Мёрфи, Пол Андерсон, Хелен Маккрори, Софи Рандл, Нед Деннехи
  • Где смотреть: Netflix

Финальный сезон сериала про бирмингемских преступников начала прошлого века выйдет уже в 2022 году. Шоу-долгожитель BBC набрало максимальные обороты, что можно увидеть в динамичном трейлере. Впрочем, всё хорошее рано или поздно заканчивается. Пять предыдущих сезонов рассказывали о криминальной семье Шелби, которые подчиняли себе улицы Лондона 1920-х. Банда преступников прославилась тем, что зашивала в свои кепки лезвия, делая головной убор опасным оружием.

А какие сериалы в этом году ждёте вы? Поделитесь своим списком в комментариях.

Самые ожидаемые фильмы 2022 года Самые ожидаемые фильмы 2022 года
10 любимых игровых серий детства, которые нужно возродить 10 любимых игровых серий детства, которые нужно возродить
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022