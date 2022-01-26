Фанаты «Мандалорца», обязательно посмотрите новую серию «Книги Бобы Фетта»!

Спорный сериал про Бобу Фетта получил отличную серию — но в ней вообще нет Бобы Фетта.

В конце декабря стартовал сериал «Книги Бобы Фетта», однако его судьба сложилась не так радужно, как у сверхуспешного «Мандалорца».

С самой первой серии у новинки возникли проблемы с темпом, историей и постановкой, а затем создателей шоу свернули совсем не в ту сторону. Банда разноцветных байкеров стала последней каплей, после чего начали возникать мемы — в ход пошли сравнения с «Могучими рейджерами» и «Телепузиками».

Однако пятая серия искупила практически всё — но не стоит торопиться благодарить за это шоураннера Роберта Родригеса (да, того самого Родригеса). Мы кратко рассказываем о том, почему каждому фанату «Мандалорца» стоит посмотреть пятую серию «Книги Бобы Фетта» — даже если вы не смотрели остальные.

Осторожно, дальше пойдут некритичные спойлеры!

Не поверите, но авторы «Мандалорца» Джон Фавро и Дэйв Филони подготовили полноценный приквел третьего сезона своего сериала внутри «Книги Бобы Фетта». В пятой серии глобальный сюжет Фетта буквально встаёт на паузу и мы наблюдаем за историей Мандо после событий грандиозного финала второго сезона его шоу.

Глобально не сказать, что происходит хоть что-то важное — раскрывается больше мифологии планеты Мандалор и меча Дарксейбер, а у протагониста появляется новая миссия как раз для третьего сезона. Это приятный филлер, который готовит почву для более важных событий. Поклонники легко бы обошлись и без него, но на фоне вялой «Книги Бобы Фетта» вновь увидеть Мандо оказывается невероятно важно.

Что не можем промолчать про отсылка к игре Star Wars Jedi: Fallen Order — у механика Пелли Мотто на Татуине появился новый дроид. Это BD — та же самая модель, что была спутником Кэла Кестиса во время событий «Павшего ордена». Тут он помогает героям с ремонтом космического корабля.

Рейтинг серий от зрителей на IMDB говорит о многом — сериал настолько неровный, что оценки скачут от 6,4 до 9,5 баллов. Последней, что вполне ожидаемо, как раз принадлежит эпизоду про Мандалорца.

Кстати, режиссёр ещё и оставил отсылку на второго «Терминатора» — приятно!

Впереди ещё две серии «Книги Бобы Фетта» — Мандо наверняка появится хотя бы в одной из них, а потом мы ждём его появление уже только в конце года, когда начнётся третий сезон сольного шоу наёмника.