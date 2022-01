У нас потери: самые громкие сливы видеоигр до их выхода

В начале января 2022 года неизвестный опубликовал в сети скриншоты из релизной копии Horizon Forbidden West, которую он смог запустить на PS4 Pro. До сих пор неизвестно, каким образом он умудрился это сделать. Его отец работает над игрой? Или, может, он стащил флешку с дистрибутивом прямо из офиса Guerrilla Games? Мы это вряд ли узнаем, однако утечка оказалась весьма серьёзной, ведь на неё отреагировали разработчики. Вскоре после появления новости пост со скриншотами удалили из «Твиттера».

На фоне этой неприятной для авторов новости мы решили вспомнить, какие ещё громкие утечки игр случались за последние годы. Иногда злоумышленникам или просто случайным людям удавалось узнать о новинке значительно раньше журналистов, и это всегда проходило громко — со скандалами, судами и чуть ли не публичным распятием.

Бета-версия Half-Life 2

На дворе 2002-й, с момента релиза первой Half-Life прошло уже четыре года, а слухи о сиквеле только и ходили. Молодой немецкий программист Аксель Гембе любил серию и сильнее остальных хотел узнать, работает ли Valve над продолжением. Поступить он решил просто: взломать сервер компании. Буквально с первой попытки он попал во внутреннею сеть, которую не защитили даже паролем. На протяжении недели он просматривал документацию сотрудников, дизайн-документы и концепт-арты.

Поняв, что никто не заметил его взлома, он решил выкачать как исходный код движка Source, так ещё и незаконченную тогда Half-Life 2. Позже он поделился находками с третьим лицом, откуда всё уже попало в интернет. Аксель же почувствовал себя неловко и решил извиниться перед Гейбом Ньюэллом. Он отправил ему личное письмо, где признался в содеянном, расписал алгоритм взлома, а в конце попросился на работу в Valve. К удивлению Гембе, его пригласили на телефонное интервью, которое продлилось около 40 минут. Ему назначили второй этап собеседования, но уже в офисе компании. Поездка не состоялась, так как одним утром к хакеру вломилась полиция.

Аксель получил два года условно. На слушании по его делу не было ни одного представителя Valve. Сейчас программист работает в сфере компьютерной безопасности и очень жалеет о содеянном. Релизная версия Haf-Life 2 ему, кстати, понравилась!

В слитых файлах нашли много вырезанного контента. Изначально в игре было аж 28 инструментов для убийства противников, среди которых AK-47, миниган, взрывчатка S.L.A.M и импульсный щит. Сити-17 изначально располагался в США, на месте штата Вашингтон, а общий тон игры хотели сделать «жутким, мрачным и готичным». В качестве референсов использовали фильмы «1984» и «Бегущий по лезвию». Если совсем наглядно, то Valve планировала сделать весь сиквел таким, как эпизод в Рейвенхолме.

Dead Island 2, которую мы потеряли

С серией Dead Island постоянно случались какие-то казусы. Во время релиза первой части в Steam случайно выложили билд для разработчиков вместо финальной версии, а в коде игры нашли сексисткий скилл для женского персонажа. Однако эти трудности не мешали издателю Deep Silver искать новые векторы развития серии. По франшизе выпускали дополнения и спин-оффы, пока в 2014 году не состоялся анонс Dead Island 2. Разницу с первоисточником было видно уже в анонсирующем трейлере: серьёзный и даже драматический тон Dead Island сменился на задорный и гипертрофированный. Вишенками на торте были камео Аарона Пола и Джека Блека.

Разработчик тоже был выбран другой: пока Techland занималась разработкой Dying Light, за дело взялись разработчики Spec Ops: The Line из Yager. Однако из-за творческих разногласий команду освободили от проекта в 2015 году. Доделывать его поручили сначала Sumo Digital, но затем экшен вновь передали — уже Dambuster Studios (Homefront: The Revolution), внутренней студии Deep Silver. Неизвестно, в каком состоянии сейчас игра, однако внезапный слив рабочего билда игры версии Yager стал большим удивлением для всех.

Доподлинно неизвестно, каким образом в сеть попала сборка, датированная июнем 2015 года. У неё присутствуют собственный лаунчер с опцией сыграть с кем-то по сети и командная строка для включения читов. Один из них позволяет попасть в «Комнату разработчиков», где можно взглянуть на всё оружие (даже на то, которое планировалось добавить в DLC), моды и материалы для прокачки. Там же стало известно, что в финальной версии игроков хотели отправить в Лос-Анджелес, Редвуд и Сан-Франциско. Для последнего присутствует небольшая кат-сцена с главным героем.

Среди известных проблем: отсутствие пост-эффектов, баги, лаги, нарушение логики противников (иногда они просто застревают между объектами), а также множество плейсхолдеров, отсутствующих текстур и невидимых стен. Но в Сан-Франциско есть даже озвученные NPC и постеры, выступающие чем-то вроде дополнительных заданий. В файлах самой игры нашли не только неиспользованные модели зомби, но и кат-сцену с «чуваком-радистом» (Джек Блек), который перепевает известную песню про пина коладу. Также в игру, судя по скриншотам из корневой папки, планировали добавить локальный мультиплеер. К сожалению, такую Dead Island 2 мы уже не получим.

Crysis 2, или Тысяча багов

Во время анонса Crysis 2 в 2009 году авторы пообещали превзойти самих себя. Была заявлена поддержка революционного на тот момент DirectX 11, а написать заглавную тему пригласили композиторов Ханса Циммера и Лорна Бэлфа. Разработка шла своим чередом, рекламная кампания набирала обороты и раскручивалась благодаря открытым бета-тестам сетевого режима и демоверсиям. Однако в феврале 2011 года, за месяц до релиза, в Сеть попала полная версия игры. На сегодняшний день до сих пор неизвестно, кто виновен в произошедшем.

Помимо одиночной кампании, в слитом билде был мультиплеерный режим, а также ключи активации лицензионных копий. Пройти сюжетную линию можно было от начала и до конца, однако пользователи столкнулись со всевозможными «прелестями» предрелизной версии: зависаниями, вылетами после каждой миссии, низким фреймрейтом, а также с отсутствием части текстур и неожиданно для многих разрекламированного DirectX 11.

С обращением выступили как издатель Electronic Arts, так и сама Crytek, которая назвала слитую версию «действительно уродливой». Пользователи же за считанные дни собрали множество модов для стабилизации работы билда, а также смогли покопаться в коде движка. Вырезанный контент в нём не обнаружили, однако нашли функцию, позволяющую CryEngine 3 на лету переключаться между версиями для разных платформ.

Сюжетные подробности The Last of Us: Part II и Resident Evil: Village

Однако популярными были и остаются сливы сюжетных подробностей, которые обычно всплывают в виде тезисного пересказа, но в случае с The Last of Us: Part II всё было куда серьёзнее. В марте 2020 года Джейсон Шрайер выпустил материал, где рассказал о культуре переработок в студии Naughty Dog. По словам сотрудников, многие трудились по 12 часов в день и ночевали в офисе, чтобы закончить игру как можно быстрее. На фоне этих новостей и заявления об очередном переносе игры в Сеть попали мощные сюжетные спойлеры, которые усложнили жизнь не только поклонникам франшизы, но и самим разработчикам.

Многие думали, что всё это дело рук недовольного сотрудника. Однако позже Sony нашла виновных, и они никак не связаны ни с PlayStation, ни c Naughty Dog.

На просторах интернета оказалось всё: название игровых локаций, количество эпизодов с кратким описанием их контекста и даже кат-сцены. Многие из них наглядно демонстрировали судьбу главных персонажей. Несмотря на то что ролики были залиты в случайном порядке, игроки смогли собрать всю историю воедино — правда, очень сумбурно и частично неправдиво. И им это не понравилось, как мы прекрасно помним. К сожалению, после слива у многих сформировалось совершенно неправильное впечатление об истории сиквела. Некоторым настолько не понравилась выдуманная по сливам история, что они отказались даже пробовать новинку лично.

С Resident Evil: Village произошло нечто похожее. В ноябре 2020 года Capcom подверглась хакерской атаке. Данные пользователей не пострадали, однако злоумышленники скачали внутреннюю документацию и другие материалы. Спустя какое-то время в Сети стали всплывать отчёты о планах издателя, в которых говорилось ремейке Resident Evil 4, второй части Dragon`s Dogma и Street Fighter 6. Но самым неожиданным стал слив сюжетных подробностей Resident Evil: Village — за полгода до релиза! На скриншотах можно было разглядеть боссов (даже финального), а также детальное описание миссий и сюжетных поворотов. Однако слив распространялся не так активно, как было с хитом Naughty Dog, поэтому многие могли даже не знать о случившемся.

Elden Ring

Незадолго до утечки скриншотов Horizon Forbidden West произошёл более громкий слив: умельцы умудрились обойти все уровни защиты PS4 и начали копаться в невышедшей Elden Ring. Там они нашли множество ранее неизвестных деталей, от редактора персонажа до финальных титров. Разумеется, в соцсетях тут и там начали публиковать различные спойлеры, поскольку в файлах нашли 8-часовую озвучку с сюжетными деталями.

Более того, энтузиасты начали буквально издеваться над будущей игрой, внедряя различные моды — наибольшую популярность обрела модификация с моделью СиДжея из GTA: San Andreas.