Косплей недели: красавицы из «Ведьмака», World of Warcraft и «Бэтмена»

Сегодня в нашей подборке косплея весьма пёстрый набор персонажей. На этой неделе нас порадовали косплееры, которые часто появляются в нашей рубрике. Например, Жанна Рудакова, которая создала потрясающий сет Карнажа из вселенной «Человека-паука». И это не единственный герой комиксов, попавший в этот список. Но давайте без лишних слов, переходим к просмотру.

Карнаж из «Человека-паука»

Жанна Рудакова всегда очень качественно подходила к своему делу. Но в этот раз она, кажется, переплюнула даже саму себя. Её боди-арт суперзлодея Карнажа получился просто невероятным. Человек-паук из любой вселенной должен просто трепетать перед ней.

Женщина-кошка из DC

Буквально через месяц состоится премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза. Помимо нового взгляда на Тёмного Рыцаря, мы также увидим и Женщину-кошку. Конечно, в какой-то мере жаль, что её сыграет не Анна Шаховская — у неё получился очень аутентичный и притягательный образ главной воровки Готэма.

«Ведьмак»

Маргарита Ло-Антиль — нечастый гость среди косплееров, однако среди чародеек она занимает далеко не последнее место. У Freya Veles получилось детализированно воссоздать подругу Йеннифэр, а также одну из самых сильных волшебниц школы магии в Аретузе. Не зря Цири отмечала красоту Маргариты в книгах.

World of Warcraft

До того, как стать королевой Нагов, Азшара возглавляла Ночных Эльфов в течение очень долго времени. Лана Ронина решила превратиться в ту самую властительницу, которой преклонялся эльфийский народ. У косплеера получилась очень чувственная работа, благодаря которой история персонажа выглядит ещё трагичнее.

«Кто подставил кролика Роджера?»

Джессика Рэббит, пожалуй, один из самых прекрасных персонажей нашего детства. Helly Valentine перевоплотилась в сногсшибательную красотку в красном платье — получилось даже круче оригинала. Никакой кролик не устоит.