Косплей недели: красавицы из «Ведьмака», World of Warcraft и «Бэтмена»

Сегодня в нашей подборке косплея весьма пёстрый набор персонажей. На этой неделе нас порадовали косплееры, которые часто появляются в нашей рубрике. Например, Жанна Рудакова, которая создала потрясающий сет Карнажа из вселенной «Человека-паука». И это не единственный герой комиксов, попавший в этот список. Но давайте без лишних слов, переходим к просмотру.
Карнаж из «Человека-паука»
Жанна Рудакова всегда очень качественно подходила к своему делу. Но в этот раз она, кажется, переплюнула даже саму себя. Её боди-арт суперзлодея Карнажа получился просто невероятным. Человек-паук из любой вселенной должен просто трепетать перед ней.
Женщина-кошка из DC
Буквально через месяц состоится премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза. Помимо нового взгляда на Тёмного Рыцаря, мы также увидим и Женщину-кошку. Конечно, в какой-то мере жаль, что её сыграет не Анна Шаховская — у неё получился очень аутентичный и притягательный образ главной воровки Готэма.
«Ведьмак»
Маргарита Ло-Антиль — нечастый гость среди косплееров, однако среди чародеек она занимает далеко не последнее место. У Freya Veles получилось детализированно воссоздать подругу Йеннифэр, а также одну из самых сильных волшебниц школы магии в Аретузе. Не зря Цири отмечала красоту Маргариты в книгах.
World of Warcraft
До того, как стать королевой Нагов, Азшара возглавляла Ночных Эльфов в течение очень долго времени. Лана Ронина решила превратиться в ту самую властительницу, которой преклонялся эльфийский народ. У косплеера получилась очень чувственная работа, благодаря которой история персонажа выглядит ещё трагичнее.
«Кто подставил кролика Роджера?»
Джессика Рэббит, пожалуй, один из самых прекрасных персонажей нашего детства. Helly Valentine перевоплотилась в сногсшибательную красотку в красном платье — получилось даже круче оригинала. Никакой кролик не устоит.
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