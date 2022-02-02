Погрузились в Riders Republic. Проникаемся атмосферой к Олимпиаде в Пекине

4 февраля начнутся новые зимние Олимпийские игры. На них разыграют 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах: от хоккея до биатлона. Аккурат к началу престижного мероприятия мы подобрали идеальную игру для всех фанатов зимних видов спорта — Riders Republic.

В ней можно не только уютно скоротать зимние вечера, но и почувствовать дух олимпийских соревнований. Всего в игре представлено четыре дисциплины: велосипеды, лыжи, сноуборд и вингсьют. Кратко делимся впечатлениями о каждой из них и выясняем, почему всем любителям зимнего экстрима стоит как минимум заинтересоваться этой аркадой.

Сноубординг

В Riders Republic представлены сразу две дисциплины со сноубордом: «Фрирайд» и «Скоростной спуск». В первой игроку необходимо спуститься по нетронутому склону и наделать как можно больше трюков, тем самым заработав очки. Во второй — как можно быстрее проехать трассу, спустившись вниз с заснеженной горы и ни разу не упав.

Физика сноуборда очень радует, он ощущается в меру инертным и управляемым. Благодаря специальной настройке, помогающей идеально приземлиться после любого трюка, трассы проходятся очень весело и задорно. В первую очередь Riders Republic именно про получение удовольствия и адреналин, поэтому поездки на снежной доске можно назвать самым захватывающим времяпрепровождением в игре. И уж тем более — от первого лица.

А если вдруг всё же упадёте, то ничего страшного — в игре есть функция перемотки времени назад, прямо как в Forza Horizon. По нажатию одной кнопки вы вновь на доске, снова лидируете и движетесь к финишу.

Лыжные гонки

Лыжи в игре идут с теми же двумя подвидами соревнований, что и сноуборд — «Фрирайд» и «Скоростной спуск». Однако упор в них сделан в сторону трюков, «Грайнды» и «Флипы» станут вашими лучшими друзьями.

Как и в скейтборд-аркаде OlliOlli World, для прохождения некоторых трасс придётся попотеть. Однако никто не заставляет спешить сломя голову — в Riders Republic совершенно необязательно занимать первые места. В этом плане игра опять же напоминает гоночную аркаду Forza Horizon: в ней царит атмосфера спортивного праздника, а вы — лишь один из множества участников соревнований.

Вингсьют и велогонки

Две последние дисциплины никак не относятся к Олимпиаде, однако выполнены на высоком уровне и отлично вписываются в игру. В велогонках необходимо добраться до финиша, стараясь не разбиться и не слететь с тропинки. На трассах попадаются извилистые и очень труднопроходимые места, поэтому на некоторых заданиях придётся попотеть. Однако и в этом случае главное — участие, а не финиш первым.

Вингсьют — отдельное удовольствие. Если хочется медитативно полетать и поглазеть на окрестности, то данная дисциплина для вас. Полёты сделаны предельно аркадно: планировать можно вверх-вниз практически без потери скорости. Авторы отмечают, что это сделано намеренно — иначе игроки бы постоянно падали и в итоге возненавидели бы этот вид спорта.

Само собой, по вингсьюту тоже проводятся специальные соревнования: необходимо преодолевать сопротивление воздуха и ни в коем случае не приближаться к земле. А если всё-таки приблизились, то постарайтесь не упасть — а не то приземление будет уж очень травматичным.

Чем ещё можно заняться

В распоряжении игрока огромный открытый мир, путешествовать по которому можно даже на снегоходе. В любом момент можно бросить состязания и просто кататься по отвесным утёсам, выжженным каньонам и густым лесам, наслаждаясь атмосферой под приятную расслабляющую музыку.

Если наскучит проводить время в одного, всегда можно пойти в сетевой режим и покататься с друзьями и другими игроками. А если хочется выделиться, то добро пожаловать в местный магазин со множеством элементов кастомизации: от различных сноубордов до, например, огромного тучного костюма главного героя. Конечно, никто не оставит вас и без улучшенных видов транспорта: за каждое задание игра предоставляет всё новое и новое снаряжение с повышенными характеристиками.

Самая частая надпись в Riders Republic

Так что скучать в аркаде Ubisoft точно не придётся. Ведь с постоянными новостями с Олимпиады тоже хочется приобщиться ко всеобщему празднику, с чем Riders Republic очень помогает. В игровой индустрии не так уж и много качественных симуляторов зимних видов спорта, оттого ценить игру начинаешь ещё сильнее.

Где можно поиграть в Riders Republic?

Игра доступна на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК, а сейчас её зачастую отправляют на заметные скидки. Выцепить аркадный симулятор можно за полцены. На PlayStation, например, до 17 февраля можно взять за 2249 рублей вместо 4999 рублей.