Зачем PlayStation купила Bungie? Для игр на Xbox и мультиплеера The Last of Us 2

Это явно не для того, чтобы сорвать классы и получить громкие заголовки.

Только закончился первый месяц нового года, а в игровой индустрии уже случилось три крупных сделки: Microsoft купила Activision Blizzard ($ 68,3 млрд), Take-Two — Zynga ($ 12,7 млрд), а Sony — Bungie ($ 3,6 млрд). Каждое событие по-своему интересное, но ситуацию вокруг Xbox мы успели обсудить, а теперь пришла пора PlayStation. Так зачем же Bungie и Sony пошли на такую сделку?

Sony заплатила за половину Bethesda

На первый взгляд, может показаться, что покупать одну студию с одной игрой за $ 3,6 млрд немного странно: Microsoft полтора года назад заплатила за всю Zenimax (а это Bethesda, Arkane, id Software, MachineGames и множество культовых франшиз) примерно вдвое больше — $ 7,5 млрд. А тут одна Bungie и одна Destiny за $ 3,6 млрд.

Однако быстро стало понятно, что Sony в первую очередь купила опытную команду, которая разделяет видение корпорации и поможет реализовать задуманное.

PlayStation теперь не только консоль

Несмотря на гиперуспешный запуск PS5, которая до сих пор в глобальном дефиците, в Sony случился большой сдвиг. Консоль перестала быть центром внимания, самым важным стал контент, то есть игры. С ними у компании нет проблем, поэтому было решено начать искать новую аудиторию. Так и началась экспансия на ПК, куда уже успели портировать несколько блокбастеров вроде Horizon Zero Dawn, Days Gone и God of War.

Однако портирование старых игр — только начало, ведь Sony хочет выпускать не только «одноразовые» сюжетные хиты (они никуда не денутся), но и сетевые блокбастеры с долгосрочной поддержкой. Сейчас в разработке как минимум пара таких проектов.

Naughty Dog делает «Фракции» — мультиплеер The Last of Us: Part 2. В первой части режим оказался крайне популярным, однако разработчики не уделяли ему достаточно внимания.

делает «Фракции» — мультиплеер The Last of Us: Part 2. В первой части режим оказался крайне популярным, однако разработчики не уделяли ему достаточно внимания. Guerrilla (Killzone, Horizon) занимается секретной мультиплеерной игрой — команду возглавляют создатели Rainbow Six Siege. Неизвестны ни жанр, ни принадлежность к какой-либо серии.

И такие релизы не стоит ограничивать одной PlayStation, какой бы популярной она ни была. Подобные игры стоит одновременно выпускать хотя бы и на ПК, а в идеале на конкурирующей Xbox. Если релизы окажутся успешными, они могут стать «аппетайзером» — через сетевую игру к сюжетным привлекут новую аудиторию. Сейчас Sony подобным образом подогревает интерес к сиквелам Horizon и God of War, выпуская первые части на ПК.

На месте Microsoft я бы задумался о выпуске мультиплеера Halo Infinite на PlayStation . Понравилось? Берите Xbox (или ПК) и проходите сюжетную кампанию там.

Именно тут PlayStation и пригодится Bungie. У студии есть успешный опыт по выпуску и поддержке игры на разных платформах, а впереди ещё и запуск новой крупной франшизы. Это комедийный экшен в антураже фэнтези, релиз ожидается до 2025 года.

Чем ещё Bungie поможет Sony

Опыт, конечно, хорошо, но заплатить только за него такие деньги было бы странно. Хотя со стороны может показаться иначе, но Destiny 2 крайне популярная — ежегодно Bungie зарабатывает сотни миллионов долларов благодаря шутеру. Неудивительно, что студию не удалось купить дешевле.

Однако для PlayStation важно ещё и найти весомые аргументы для нового PS Plus — его запуск ожидается в ближайшие месяцы. Со стороны ситуация выглядит однозначно: подписчики получат бесплатный доступ ко всему контенту Destiny 2 (как вышедшие, так и грядущие дополнения), тогда как на других платформах за это придётся платить.

Sony тут в выигрыше: она и свою аудиторию порадует, и сможет дополнительно зарабатывать с других платформ, где за этот контент придётся напрямую платить. Скорее всего, Microsoft будет придерживаться схожей тактики с Call of Duty — новые части бесплатно получат подписчики Game Pass, а на PlayStation за них придётся постоянно платить.

Подобное кажется логичным. И эти предложения куда лучше политики «играйте только у нас», когда Sony и Microsoft скупали временную или полную эксклюзивность сторонних игр. Теперь же обе компании будто бы стараются сделать так, чтобы играть именно на их устройствах было лучше, а не чтобы они остались единственным местом, где это возможно. Хотя полностью от этой набившей оскомину моды ни те, ни другие явно не откажутся.

Зачем всё это Bungie?

А вот тут всё ещё куда проще: Bungie благодаря сделке получит финансовую стабильность, ресурсы огромной корпорации и возможность реализовать давние амбиции — перенести Destiny на большие и малые экраны через фильмы (Sony Pictures) и сериалы (Sony Pictures Television).

Условия сделки тоже волшебные: Bungie останется полностью независимой студией внутри Sony Interactive Entertaiment и продолжит выпускать игры на своих условиях с возможностью самостоятельно издавать их. И да, Destiny 2 останется на Xbox и других платформах. Будущая новая франшиза, судя по всему, также запланирована для всех платформ, и поглощение этого не изменит.

Это только начало

Изначально могло показаться, что покупка Bungie, да ещё и за такие деньги, это попытка хоть как-то ответить на сделку Microsoft и Activision Blizzard. Однако это не так — переговоры шли почти полгода. И всё это лишь начало продолжающейся «войны покупок» и «войны с инфляцией». Sony прямо говорит, что в обозримом будущем объявит ещё о нескольких сделках, а в Microsoft уже никто не сомневается.

Забавно, что в преддверии новости Sony остановила продажи своих акций на бирже, а параллельно этому стоимость ценных бумаг Electronic Arts выросла. Возможно, кто-то из аналитиков и инвесторов ожидал покупки EA. Не срослось… пока что?