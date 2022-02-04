Ждали, просили и нас услышали: в Halo Infinite и Forza Horizon 5 будет русский дубляж. Рассказываем подробнее в новом выпуске видеоновостей.

Русский дубляж в играх Microsoft и перенос «Отряда самоубийц» на 2023 год / Чемп.NEWS

Первая февральская пятница, а вместе с ней и 45-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем про возможный перенос игры «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» (Suicide Squad: Kill the Justice League) на 2023 год, про россиян, которые стали больше интересоваться играми, и про русский дубляж Halo Infinite и Forza Horizon 5. Он будет, дождались!

45-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 45-го выпуска

Мастер Чиф заговорит по-русски.

Россияне стали больше играть. С чем связано и какие игры в топе?

Джейсон Шрайер сообщает о переносе «Отряда самоубийц» на 2023 год.

И многое другое.

Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.