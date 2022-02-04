Русский дубляж в играх Microsoft и перенос «Отряда самоубийц» на 2023 год / Чемп.NEWS
Поделиться
Ждали, просили и нас услышали: в Halo Infinite и Forza Horizon 5 будет русский дубляж. Рассказываем подробнее в новом выпуске видеоновостей.
Первая февральская пятница, а вместе с ней и 45-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем про возможный перенос игры «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» (Suicide Squad: Kill the Justice League) на 2023 год, про россиян, которые стали больше интересоваться играми, и про русский дубляж Halo Infinite и Forza Horizon 5. Он будет, дождались!
45-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 45-го выпуска
- Мастер Чиф заговорит по-русски.
- Россияне стали больше играть. С чем связано и какие игры в топе?
- Джейсон Шрайер сообщает о переносе «Отряда самоубийц» на 2023 год.
- И многое другое.
Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.
Комментарии
- 4 февраля 2022
-
13:19
-
13:00
-
12:31
-
11:55
-
11:25
-
10:53
-
10:24
-
09:52
-
09:26
-
08:54
-
08:27
-
05:57
-
01:39
-
01:17
- 3 февраля 2022
-
20:06
-
19:34
-
19:01
-
18:55
-
17:34
-
17:18
-
17:16
-
16:58
-
16:37
-
16:25
-
16:23
-
15:40
-
15:38
-
15:14
-
14:36
-
14:10
-
13:45
-
13:35
-
13:13
-
12:58
-
12:42
Партнерский контент