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Россияне стали больше играть, русский дубляж в Halo Infinite и Forza Horizon 5 от Microsoft, перенос «Отряда самоубийц»

Русский дубляж в играх Microsoft и перенос «Отряда самоубийц» на 2023 год / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Suicide Squad: Kill the Justice League
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Ждали, просили и нас услышали: в Halo Infinite и Forza Horizon 5 будет русский дубляж. Рассказываем подробнее в новом выпуске видеоновостей.

Первая февральская пятница, а вместе с ней и 45-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем про возможный перенос игры «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» (Suicide Squad: Kill the Justice League) на 2023 год, про россиян, которые стали больше интересоваться играми, и про русский дубляж Halo Infinite и Forza Horizon 5. Он будет, дождались!

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Главное из 45-го выпуска

  • Мастер Чиф заговорит по-русски.
  • Россияне стали больше играть. С чем связано и какие игры в топе?
  • Джейсон Шрайер сообщает о переносе «Отряда самоубийц» на 2023 год.
  • И многое другое.
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