Что нужно знать о Horizon Forbidden West до релиза

Релиз Horizon Forbidden West уже близко. Он словно Зима — ждут и боятся абсолютно все. Ведь это не просто сиквел одной из самых успешных игр с PS4, это важная веха в жизни PS5. Только после сиквела о приключениях Элой каждому станет очевидно, нужно ли пытаться урвать себе новую консоль или не стоит. Дело даже не в том, что игра выйдет и на прошлом поколении — интернет всё равно заполнится статьями и видео о качестве игры на новой приставке.

А пока Forbidden West не вышла, самое время вкратце пройтись по её основным аспектам. Собрали самую важную информацию об экшене.

Forbidden West — прямое продолжение Zero Dawn

В центре сюжета снова оказывается Элой, которая стремится остановить очередной катаклизм. Мы уже знаем, что в сиквеле появится Сайленс — темнокожий мужик с проводами в голове из первой части. В погоне за ним главная героиня отправится на Запретный Запад, а если точнее — на Западное побережье США. Там она повстречает новые племена, которые ведут противоположный образ жизни. Если одни ведут относительно мирный образ жизни, то вторые предпочитают кровавые методы.

Из первых превью мы знаем, что история будет сконцентрирована и на Элой в том числе. Девушка выросла и даже успела спасти мир, но всё ещё не справилась с внутренними демонами. Она чувствует одиночество из-за своего происхождения и всё также сторонится людей. Однако прожитое наложило и позитивный отпечаток — охотница стала намного увереннее в себе.

Сеттинг и окружение также значительно изменятся. Если в первой части были преимущественно холодные регионы и степные зоны, то сиквел будто отправится на курорт. На трейлерах видны яркие пляжи, залитые солнцем леса и густые джунгли с растениями всех цветов радуги.

Сюжетный трейлер

Как изменится геймплей?

Если судить по трейлерам, то кардинальных изменений немного. Это всё ещё экшен от третьего лица в открытом мире. Разве что теперь исследовать окружение намного удобнее — у Элой появились глайдер и крюк-кошка, которые помогают в передвижении. Сражения стали намного динамичнее, поскольку зоопарк из местных машин значительно расширился. Если в Horizon Zero Dawn было всего 25 видов роботов, то здесь их аж 40! Наибольший интерес вызывают аналог мамонта и гигантская змея.

Чтобы расправиться с таким табуном разных динозавров, Элой помогут различные гаджеты, которые она научилась мастерить из подручных материалов. Их ассортимент тоже расширится. В первых роликах показали кислотные и клейкие гранаты, а также копьё со взрывчаткой. Ну и не стоит забывать о фирменной фишке Horizon: если отстрелить у робота мощное оружие, его можно поднять и использовать в бою.

Одним из недостатков оригинальной Horizon считался ближний бой. Он не блестел разнообразием и плавностью. В сиквеле, судя по всему, эту часть сражений серьёзно докрутили. В некоторых роликах Элой демонстрирует разные комбинации ударов и чуть ли не сальто, лишь бы выглядело эффектнее.

Трейлер геймплея

Трейлер с аренами и испытаниями

Насколько это большая игра?

Согласно Guerrilla Games, на прохождение основного сюжета уйдёт около 20 часов. Примерно столько же требовалось на завершение Zero Dawn. Однако, естественно, вслепую бежать по основной ветке квестов не нужно. Если сделать так, можно потерять огромное количество контента. Тем более он должен быть как минимум интересным. В первых превью журналисты рассказали, что количество побочных активностей на карте сильно увеличилось, а игровая карта стала более плотной в плане точек интереса.

В игре есть Керри-Энн Мосс! Она играет загадочную леди

Звезда «Матрицы» сыграла Тильду — необычную женщину в белых одеждах. Это новый персонаж, поэтому остаётся только гадать, чем она так особенна. Во время интервью с разработчиками Мосс проявила профессионализм и не стала распространяться о роли своей героини для основного сюжета. Зато намекнула, что обожает играть интриганок.

Скриншоты Horizon Forbidden West

Дата релиза Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. Изначально игру планировали выпустить раньше, однако команда решила взять больше времени на полировку проекта.

Где купить Horizon Forbidden West

Предварительный заказ доступен в розничных магазинах и PS Store. Версию для PS4 отдают за 4999 рублей, а вариант для PS5 на 500 рублей дороже. Мы советуем брать игру именно на PS4, поскольку там есть бесплатный апгрейд до PS5-версии. Это касается и дисков, и цифровых копий.