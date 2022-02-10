Мы ещё раз поиграли в Elden Ring! Ощущения только лучше

В начале февраля нам удалось ещё раз поиграть в Elden Ring. Уже после первого превью стало понятно: в неё хочется возвращаться снова и снова. Магия FromSoftware не растерялась, а только приумножилась. Постоянно желаешь дойти вон до того прохода, попробовать исследовать карту с другой стороны, потратить бесчисленные попытки на убийство очередного опасного монстра. Всё это мы знаем ещё со времён Dark Souls и Bloodborne — игр, в которых нужно воевать за каждую комнату и каждый участок локации.

Но в Elden Ring всё немного иначе: теперь события разворачиваются в большом открытом мире, для исследования которого нам даже выдали коня. Изначально это смутило — как, без фирменного вайба soulslike-игр, когда за каждым углом стоит тот самый противник?

Как и всегда, вокруг ничего не понятно, но очень интересно

Завязка сюжета Elden Ring уже примерно известна. Впрочем, если это можно так назвать, мы ведь знаем, насколько больные фантазии иногда приходят в голову Миядзаки. Тем более что сейчас ему помогал сам Джордж Мартин. Когда-то давно существовало могущественное кольцо, однако оно раскололось на восемь частей, которые захватили местные цари и боги. А главному герою предстоит собрать осколки воедино и восстановить его.

Как и в прошлых играх FromSoftware, никто не будет сразу выкладывать все карты перед игроком. Однако в этот раз всё же складывается ощущение, что Миядзаки решил сделать сюжет своей игры доступнее. За время превью мне удалось пообщаться с несколькими персонажами, каждый из которых открыл мне кусочек истории этого мира. Который, к слову, получился на редкость красивым, необычным и многогранным.

Миядзаки всегда старается потрясти игроков образами и моделями. На это работают окружение, дизайн противников и оружия, цветовая гамма локации. Elden Ring сразу встречает нас живописными равнинами, на которых словно скалы валяются обломки фасадов и крыш замков. А поодаль виднеется гигантское дерево, похожее на Иггдрасиль.

В превью-версии мне удалось побегать только на стартовой локации, размер которой по прикидкам составляет около 13% от всего остального открытого мира. В навигации по нему и вообще по сюжету помогут местные «костры» — каждый указывает путь к следующему, таким образом показывая игроку путь. Один из таких привёл меня в невиданную до этого пещеру.

Понятное дело, что за те 6 часов, которые я провёл в Elden Ring, невозможно построить какое-то мнение о её сюжете или фольклоре, но одно можно сказать точно: даже за такой промежуток она не перестаёт удивлять. Появляются новые опасные противники, следующая локация может резко разделиться на несколько других ветвей, откуда-то спрыгнет гигантский тролль. Даже несмотря на переезд в открытый мир, Elden Ring следует традициям Dark Souls — её хочется исследовать вдоль и поперёк, чтобы наткнуться на что-то новое и необычное.

Боевая система и геймплей зайдут фанатам Dark Souls 3 и новичкам

Местные сражения и правда напоминают о третьей части «Тёмных душ». Здесь практически такие же тайминги, всё так же неудобно пользоваться парированием, врага можно оглушить после нескольких серий ударов и бэкстепнуть. Однако отличия всё же есть, и их достаточно, чтобы в голове не возникало чувство обмана.

Бои стали намного стремительнее и яростнее. Dark Souls 3 отличалась более активным темпом, однако всё равно не доходила до той же Bloodborne. В этом плане Elden Ring, скорее, стремится к приключениям охотников Ярнама. Стамина восстанавливается активно, удары быстрее, а возможность вызвать коня и вовсе способна повлиять на исход схватки.

Конь полезен всегда. С ним можно исследовать локации и запрыгивать на труднодоступные области, или просто пробегать мимо патрулей монстров. Если же дело дошло до драки, то скакун поможет пережить несколько ударов и при этом закликать пару монстров.

Прокачка оружия осталась такой же: изредка попадаются камни, которые увеличивают уровень меча или копья. Зато теперь можно наложить на оружие чары и добавить ему боевую способность. Пока что это ключевое отличие Elden Ring от всех прошлых игр Миядзаки — раньше навыки были привязаны к конкретному предмету, а сейчас разрешили ставить их куда угодно.

Если ещё Dark Souls 3 поражала своим арсеналом оружия, то здесь авторы точно разгулялись. За шесть часов я встретил около 7-8 разных видов мечей, топоров и так далее. В специальном ролике я даже увидел хлыст! У каждого агрегата, как водится, свои характеристики и набор ударов. Пару раз случилась ситуация, когда попалась крутая пушка, но взять её не получилось: не подошла под статы.

Комбинации их оружия, судя по всему, можно подбирать бесконечно. Львиную долю превью-сессии я провёл с лёгким щитом и когтями, которые накладывают дебафф на противника и взрывают после нескольких ударов.

Не на последнем месте в Elden Ring стоит магия. В FromSoftware постарались облегчить её применение и сделать более значимой, чем обычно. Среди нововведений: духи-помощники разных существ, которые кардинально меняют баланс в схватке. Даже достаточно сильного противника можно завалить, если грамотно окружить его и атаковать с напарником.

Число классов на старте значительно выросло со времён прошлого теста. К ним добавился, например, самурай, которого я и решил выбрать. Его фирменная фишка — катана, которая вызывает кровотечение, и мощный взрыв урона после нескольких серий ударов. Неплохое подспорье в битве с боссами и крупными противниками.

Как и в Dark Souls, в Elden Ring всегда можно погриндить уровни и прокачать персонажа перед каким-то важным боссом. В превью-показе времени было в обрез, поэтому многих опасных противников пришлось скипнуть. Но насколько же они замечательно нарисованы и круто сражаются!

В целом к боёвке Elden Ring не возникло никаких нареканий. В этом случае японцы решили не мудрить и сделать так, чтобы зашло вообще практически всем. По сути, игра вобрала в себя все лучшие идеи Миядзаки и разбавила их новыми, чтобы укрепить общую структуру.

Противники, мини-боссы и боссы — главное достоинство Elden Ring

Как и в любой предыдущей игре FromSoftware, в Elden Ring предстоит сражаться со страшными тварями, тяжело бронированными рыцарями, гигантскими животными и огромными боссами. О качестве дизайна противников можно даже не сомневаться, ибо встреченные мне твари просто поражающие. Видно, что на этом поприще Миядзаки давно набил руку. С кем я сразился за прошедшие 6 часов?

Крупные орлы размером с автомобиль, которым на лапы прикрепили клинки, а на морду надели огнемёт!

Огромный лев, явно сторожевой, к лапе которой приделали меч.

Три гигантских рыцаря, каждый из которых размером с Йорма.

Странная живая масса из разных конечностей, похожая на краба.

Стая обезьян, вооружённых до зубов.

Тролль, упавший на меня с какого-то моста.

Горшок с руками, вокруг которого была дюжина таких же маленьких горшочков.

Особый кайф доставили боссы. Каждая схватка с таким опасным противником невероятно круто поставлена. Миядзаки и геймдизайнеры постарались подобрать подходящий антураж для каждой. Уже на входе в открытый мир Elden Ring вас встретит солидных размеров всадник с копьём и тяжёлым щитом, который сразу объясняет местные порядки. Спойлер: убить его без коня и вообще без стартовой прокачки можно, но мне не удалось.

Следом пришло время изучать склеп, где была импровизированная арена, а в центре стоял Grave Warden — суровый гладиатор с топорами, закреплёнными на цепях. Битва с ним не самая трудная, но несколько раз умереть пришлось. Зато я впервые ощутил себя в битве с озверевшим Кратосом, который может достать меня на любой части арены и быстро сократить дистанцию.

Боссы — отдельная тема для разговора. В начале марта интернет буквально заполонят сотни видеороликов с их разборами и тактиками по убийству. Почему? Потому что для обывателя они адски сложные! Если первый сюжетный главарь, которого я встретил — Margit The Fell Omen — дался мне с 5-6 попытки, то вот Lodrik the Grafted оказался непобеждённым, так как закончилось время превью-версии.

Elden Ring уже сейчас метит на звание лучшей игры года

Elden Ring, наверное, самая амбициозная и важная работа Миядзаки. Японец постарался собрать в одной игре все идеи, доказавшие свою профпригодность. Поэтому неудивительно, что здесь очень мало механик из той же Sekiro: Shadows Die Twice — всё же игра оказалась не очень массовой.

Сейчас случай немного другой, поскольку даже сам создатель неоднократно говорил, что стремился сделать новинку доступнее. И было лишь опасение, что он переусердствует. Но 6 часов в превью-версии чётко дали понять — японец не потерял запал.

Elden Ring выйдет 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.