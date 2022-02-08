Вспоминаем «некомфортные» сцены в играх и чиним Battlefield 2042 / Чемп.NEWS

Тревор в GTA 5, испытания в Heavy Rain и та сцена из Dead Space 2 с иглой. А какие напряжённые моменты в играх запомнились вам надолго?

Тёплый февральский вторник, а вместе с ним и 46-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем про «некомфортные» сцены в играх, готовимся к релизу Ghostwire: Tokyo и прислушиваемся к критике бывшего разработчика DICE, который предложил переделать Battlefield 2042.

46-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 46-го выпуска

Как связаны игры The Evil Within 3 и Ghostwire: Tokyo?

Игроки всё чаще вспоминают Battlefield 3. И не без причины.

На Reddit вспоминают самые напряжённые моменты из игр.

И многое другое.

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