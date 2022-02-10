3 лучших танка в World of Tanks за боны

В World of Tanks существуют как прокачиваемые танки, которые может получить любой игрок, так и за деньги. А ещё акционные машины, выдаваемые только за успехи на глобальной карте, а также за боны.
Если вы играете (или играли) в «Танки» на регулярной основе, то вам наверняка не надо объяснять, что такое боны. Но остальным напомним: это особая валюта, которую можно заработать в ранговых и даже случайных боях, но на технике десятого уровня. В этой заметке мы расскажем о трёх лучших танках, которые можно приобрести только в боновом магазине.
Т-34-3
- Нация: Китай
- Тип танка: средний
- Уровень: 8
- Цена: 8 000 бонов
Эта восьмёрка столько раз менялась … честно говоря, даже трудно сказать, насколько часто. И в итоге из танка смогли слепить что-то достойное. Самое главное преимущество китайца — он льготный. Это значит, что к десяткам он не попадает. Большую часть времени вы будете играть с восьмёрками, часто с семёрками и девятками, а иногда даже с шестёрками.
У него хорошая альфа в 390, комфортное бронепробитие базовым снарядом в 196 мм, учитывая льготный уровень боёв, но долгое сведение и откровенно плохая точность. Да ещё и снаряды летят медленно. В общем, как вы уже наверное поняли, эта машина точно не для игры на дальних дистанциях. Без прикрытия и при излишней смелости китайский СТ лопается очень быстро.
Во-первых, брони у нас, скорее, нет, чем она есть. Корпус от Type-59 умеет рикошетить, что-то отбивать от 6-7-го уровней, но уже с восьмёрками начинаются проблемы. Кроме того, нам часто выбивают боеукладку и движок. Впрочем, при грамотных позиционках и разменах, если глупо не подставляться, танк подарит вам нужный фан и много урона за бой.
Т-103
- Нация: СССР
- Тип танка: ПТ
- Уровень: 8
- Цена: 8 000 бонов
Если вы искали для себя суперфармящий прем, то считайте, что вы его нашли. Советская ПТ-САУ Т-103 — это не только про доходность, но и про фан в том числе. И пушка — это главное достоинство этого монстра. По сути, здесь стоит орудие от топовых тяжёлых танков десятого уровня с отличной скорострельностью, базовым бронепробитием в 258 мм (!) и уроном в 440.
Восьмёрок и девяток вы будете шить на ура, с десятками придётся выцеливать уязвимые места или подключать голдовые снаряды. Но даже на голде эта ПТ фармит. Да, у Т-103 большие размеры и слабая маскировка, картонные лоб и корпус, но бронированная башня с полным вращением. Отличный обзор (380 — лучший среди одноклассников) и неплохое сведение. Ну не сказка ли?
ИС-6 Ч
- Нация: СССР
- Тип танка: тяжёлый
- Уровень: 8
- Цена: 8 000 бонов
Старый и проверенный временем «дедушка». Советский тяжёлый танк ИС-6 Ч, который отличается от обычного ИС-6 только чёрным стилем, подходит абсолютно всем — и новичкам, и уже закоренелым игрокам. Мало того, что он не попадает в бой к десяткам, его бронёй не перестаёшься восхищаться.
В отличие от Т-34-3, шестёрка прощает все ошибки. А после того, как разработчики улучшили бронепробитие базовым снарядом, стало легче пробивать танки своего же уровня. Да, шестёрка наконец-то стала не так зависима от голды, как раньше. Да что там, она наконец-то стала фармить.
Что ещё можно взять, исходя из статистики и ТТХ танка:
- T26E5 (тяжёлый танк США восьмого уровня)
- 121B (средний танк Китая 10-го уровня)
- Chrysler GF (тяжёлый танк США восьмого уровня)
- M 41 90 GF (лёгкий танк Германии восьмого уровня)
- 10 февраля 2022
-
14:15
-
14:05
-
13:32
-
12:48
-
12:27
-
11:57
-
11:26
-
10:55
-
10:24
-
09:53
-
09:24
-
08:53
-
08:26
-
02:11
-
00:55
-
00:05
- 9 февраля 2022
-
22:07
-
21:09
-
20:18
-
19:34
-
19:03
-
18:57
-
18:38
-
18:06
-
17:36
-
17:07
-
16:46
-
15:37
-
14:34
-
14:25
-
13:39
-
13:22
-
13:15
-
13:08
-
12:26