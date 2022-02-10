3 лучших танка в World of Tanks за боны

В World of Tanks существуют как прокачиваемые танки, которые может получить любой игрок, так и за деньги. А ещё акционные машины, выдаваемые только за успехи на глобальной карте, а также за боны.

Если вы играете (или играли) в «Танки» на регулярной основе, то вам наверняка не надо объяснять, что такое боны. Но остальным напомним: это особая валюта, которую можно заработать в ранговых и даже случайных боях, но на технике десятого уровня. В этой заметке мы расскажем о трёх лучших танках, которые можно приобрести только в боновом магазине.

Т-34-3

Нация: Китай

Китай Тип танка: средний

средний Уровень: 8

8 Цена: 8 000 бонов

Эта восьмёрка столько раз менялась … честно говоря, даже трудно сказать, насколько часто. И в итоге из танка смогли слепить что-то достойное. Самое главное преимущество китайца — он льготный. Это значит, что к десяткам он не попадает. Большую часть времени вы будете играть с восьмёрками, часто с семёрками и девятками, а иногда даже с шестёрками.

У него хорошая альфа в 390, комфортное бронепробитие базовым снарядом в 196 мм, учитывая льготный уровень боёв, но долгое сведение и откровенно плохая точность. Да ещё и снаряды летят медленно. В общем, как вы уже наверное поняли, эта машина точно не для игры на дальних дистанциях. Без прикрытия и при излишней смелости китайский СТ лопается очень быстро.

Во-первых, брони у нас, скорее, нет, чем она есть. Корпус от Type-59 умеет рикошетить, что-то отбивать от 6-7-го уровней, но уже с восьмёрками начинаются проблемы. Кроме того, нам часто выбивают боеукладку и движок. Впрочем, при грамотных позиционках и разменах, если глупо не подставляться, танк подарит вам нужный фан и много урона за бой.

Т-103

Нация: СССР

СССР Тип танка: ПТ

ПТ Уровень: 8

8 Цена: 8 000 бонов

Если вы искали для себя суперфармящий прем, то считайте, что вы его нашли. Советская ПТ-САУ Т-103 — это не только про доходность, но и про фан в том числе. И пушка — это главное достоинство этого монстра. По сути, здесь стоит орудие от топовых тяжёлых танков десятого уровня с отличной скорострельностью, базовым бронепробитием в 258 мм (!) и уроном в 440.

Восьмёрок и девяток вы будете шить на ура, с десятками придётся выцеливать уязвимые места или подключать голдовые снаряды. Но даже на голде эта ПТ фармит. Да, у Т-103 большие размеры и слабая маскировка, картонные лоб и корпус, но бронированная башня с полным вращением. Отличный обзор (380 — лучший среди одноклассников) и неплохое сведение. Ну не сказка ли?

ИС-6 Ч

Нация: СССР

СССР Тип танка: тяжёлый

тяжёлый Уровень: 8

8 Цена: 8 000 бонов

Старый и проверенный временем «дедушка». Советский тяжёлый танк ИС-6 Ч, который отличается от обычного ИС-6 только чёрным стилем, подходит абсолютно всем — и новичкам, и уже закоренелым игрокам. Мало того, что он не попадает в бой к десяткам, его бронёй не перестаёшься восхищаться.

В отличие от Т-34-3, шестёрка прощает все ошибки. А после того, как разработчики улучшили бронепробитие базовым снарядом, стало легче пробивать танки своего же уровня. Да, шестёрка наконец-то стала не так зависима от голды, как раньше. Да что там, она наконец-то стала фармить.

Что ещё можно взять, исходя из статистики и ТТХ танка:

T26E5 (тяжёлый танк США восьмого уровня)

121B (средний танк Китая 10-го уровня)

Chrysler GF (тяжёлый танк США восьмого уровня)

M 41 90 GF (лёгкий танк Германии восьмого уровня)

Это лишь субъективное мнение автора, и оно может отличаться от вашего. Пиши в комментариях, а на каких боновых танках нагибаешь ты!