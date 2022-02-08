Советы для Sifu — как стать настоящим мастером кунг-фу

8 февраля в продажу поступила Sifu — аренный файтинг про восточные единоборства. Экшен оказался настолько сложным, что многие издания не смогли выпустить обзоры, сославшись на излишнюю хардкорность проекта. В этом материале мы поделимся советами, которые помогут вам потратить намного меньше нервных клеток и стать настоящим мастером кунг-фу.

Учитесь парировать и уворачиваться

Боёвка в Sifu опирается на блоки и увороты. Если довести их владение до идеала, то можно пройти всю игру без единой смерти. Старайтесь своевременно парировать — в таком случае противник получит недолгое оглушение, за которое можно нанести ему комбинацию из нескольких ударов.

Что касается уворотов, то они наиболее полезны при резких и дальнобойных атаках противников. Например, при броске сюрикена или бутылки. Следите за красными эффектами во время ударов — от таких выпадов лучше уворачиваться.

Используйте любое оружие, что найдёте

На уровнях можно обнаружить биты, дубинки, трубы и различные метательные предметы. Обязательно пользуйтесь ими, ведь они не только наносят повышенный урон здоровью и выносливости противников, но и атакуют по области, задевая нескольких врагов сразу.

Старайтесь сохранить оружие для битв с боссами, против них оно тоже довольно эффективно. Лёгкие локации лучше зачищать кулаками, а биты приберечь.

Изучайте локации и ищите короткие пути

На первый взгляд уровни в Sifu могут показаться большими. Однако во время прохождения можно найти специальные ключ-карты — они открывают ранее закрытые двери, лифты и скрытые ходы. С помощью них можно очутиться сразу в середине или даже в конце локации. Это очень удобный способ не перепроходить заново одни и те же уровни.

Обычно они лежат в каком-нибудь укромном месте или выбиваются у мощных врагов. Поэтому очень внимательно обыскивайте всю территорию и не забывайте пользоваться короткими путями при перепрохождении локаций.

Постарайтесь не стареть

Механика старения, пожалуй, вызывает наибольшие трудности у игроков. Если во время прохождения вы достигли пожилого возраста, то лучше сдаться и начать уровень заново. Иначе есть шанс стать слишком старым и вназпно остаться с одной-двумя жизнями.

Особенно это касается битв с боссами, на которых можно умереть сразу несколько раз. Если чувствуете, что поняли их тактику и готовы показать всю свою мощь, попробуйте начать сначала и прийти к нему ещё раз, уже будучи молодым. В таком случае вы сможете избежать чувства фрустрации ближе к концу игры.

Прокачивайте персонажа с умом

На уровнях можно найти идолы с разными усилениями. Обратите внимание, что изучить что-то можно лишь один раз. Из полезных навыков можно выделить сброс множителя смертей и увеличение общей выносливости. Выбирайте способности с умом!

Что касается приёмов, то они сделаны достаточно хитро. Чтобы изучить навык полностью — даже при полноценной смерти — нужно вложиться в него от трёх до пяти раз. Если у вас вдруг нет столько очков, ничего страшного. Всегда можно прокачать навык единожды — он будет доступен до конца забега.

Используйте любые тактики для битв с боссами

Боссы в Sifu — самые сложные противники в игре с уникальными атаками и большим запасом здоровья и выносливости. Их можно пройти самыми разными способами: от идеального использования парирований до постоянных уворотов и бега по арене. Внимательно изучайте комбинации злодеев и используйте любую комфортную для вас тактику по их устранению.

В конечном итоге главная цель схватки — выйти из неё живым. А в бою уж все средства хороши.

Сосредоточьтесь и не нервничайте

Sifu — очень сложная игра, которая легко доводит до неприятного чувства безысходности и бессилия. Она требует от игрока постоянного фокуса и не терпит проявлений слабости. Сосредоточьтесь и относитесь серьёзно к каждому врагу, ведь любой из них может неожиданно провести мощную комбинацию и состарить вас на несколько лет.

Особенно это актуально при перепрохождении локаций до арен с боссами — в таком случае очень легко расслабиться, когда в сотый раз убиваешь одних и тех же противников. Если всё-таки чувствуете злость, то лучше закройте игру и отвлекитесь, вернувшись через некоторое время с новыми силами. Помните, что это всего лишь игра.

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