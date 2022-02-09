Сходили на «Анчартед: На картах не значится». Удивительно, но им удалось

Перед походом в кино я поставил фильму «Анчартед: На картах не значится» задачу: он должен захватывать дух не меньше, чем все четыре игры про Нейтана Дрейка. В нём обязаны быть сумасшедшие сцены, безумные погони и колкие шутки бесстрашного авантюриста. Иначе зачем вообще называть фильм так, если в нём не будет основных составляющих первоисточника?

Вся франшиза Uncharted строго следует важному правилу: она всегда правильно держит темп. Тут динамичная перестрелка, потом идёт какой-то диалог, затем динамичная погоня, и вот так по кругу. Игры серии умело катают вас по эмоциональной лестнице и не отпускают ни на секунду. Смог ли фильм, который успел сменить семь режиссёров, добиться такого же отточенного баланса и не ударить в грязь лицом? Да, смог!

«Анчартед» идеально перенял общий дух франшизы

Все игры Uncharted в первую очередь вдохновляют на приключения. Они показывают игроку несметные богатства и маленькую, едва заметную лазейку, которая поможет достать их. А затем начинается весьма продолжительный карнавал из сюжетных диалогов, решения загадок, перестрелок с бандитами и головокружительных погонь. И фильм точно следует этой традиции, иногда даже слишком правильно. Даже открывается лента суперкрутой сценой с самолётом (угадали, да) и сверхдинамичной экшен-развязкой.

Это же можно назвать основным недостатком «Анчартед: На картах не значится»: он не предлагает зрителю ничего своего. Здесь очень сложно обойтись без сюжетных спойлеров, поэтому давайте скажу так: бóльшую часть из того, что предлагают авторы фильма, мы уже видели у Naughty Dog. Это относится вообще ко всему: к сюжетным моментам, макгаффину, экшен-сценам. Сценаристам ленты очень повело, ведь у них на руках оказалось огромное количество готового и придуманного материала. Жаль, что они даже не постарались придумать ничего своего для львиной доли фильма.

И в этот момент должны тащить актёры. Всё-таки каст у фильма весьма звёздный: роль главного искателя приключений досталась восходящей звезде Тому Холланду. Не меньшей по важности роли удостоился Марк Уолберг — он сыграл Виктора Салливана. И по части актёрской работы впечатления от «Анчартед» весьма смешанные.

Не все герои в «Анчартед: На картах не значится» следуют канону

Том Холланд сыграл Нейтана Дрейка идеально. Это именно тот авантюрист, который остался в полном одиночестве и был вынужден выживать на улице. Он всегда умеет улыбаться и колко шутит в нужных и ненужных местах, но самое главное — в нём никогда не умирают человечность и доброта. Холланд в этот момент раскрывается с новой стороны.

Салливан же получился странным. В нём очень мало того добродушного мужика, который готов прийти на помощь из дружеских чувств. Здесь главный напарник Нейтана получился, скорее, говнюком, желающим получить наживу любой ценой. Даже если для этого придётся кого-то обмануть или кинуть.

В «Анчартед: На картах не значится» море экшена

Страшно представить, что произошло бы в головах фанатов франшизы, будь в этом фильме мало экшена. Более того — он начинается с крайне мощной сцены в летящем самолёте, от которой у любого поклонника серии замрёт сердце. Лента вообще умело манипулирует вашими эмоциями. В нужные моменты она загоняет в мозги убийственную дозу дофамина, а потом даёт расслабиться и отдохнуть.

В финале авторы разогнались страшно. Помните обстановку концовки A Thief's End и локации? Это тоже позаимствовали, но напружили раз в десять. Даже спустя несколько часов после просмотра заключительный экшен-эпизод отказывается выветриваться из памяти.

Почему «Анчартед: На картах не значится» — важный фильм

Я искренне верю, что фильм сможет собрать хорошую кассу и прославиться среди фанатов видеоигр. Это пример хорошей работы с первоисточником и передачей его ключевых особенностей. Да, получилось неидеально: сценаристы попали далеко не во всех героев и решили не заморачиваться с экшен-сценами, целиком списав их у Naughty Dog. Но тем не менее этот фильм достоин называться Uncharted — после просмотра ваш внутренний авантюрист невероятно вдохновится.

И это означает, что Sony научилась передавать эмоции от своих игр к кинофильмам. Если «Анчартед» добьётся успеха, то издатель не побоится воплотить на экране и другие свои франшизы вроде God of War или Horizon.