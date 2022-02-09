Сериал «Книга Бобы Фетта» закончился. А где вообще был главный герой?

Старый наёмник не идёт ни в какое сравнение с тем же Мандалорцем.

Сегодня закончился первый сезон «Книги Бобы Фетта». Сериал явно рекламировали как одиночное приключение известного наёмника из «Звёздных войн», однако в итоге всё переросло в нечто вроде «Мстителей». В случае «Книги» это, скорее, к лучшему — в одиночку Боба Фетт совершенно не вытягивал сериал.

Мы уже рассказывали, что поклонникам «Мандалорца» обязательно стоит посмотреть пятую серию — как оказалось, им нельзя пропускать и последующие эпизоды. Фактически в «Книге Бобы Фетта» показали три полноценных серии третьего сезона «Мандалорца», без которых нельзя начинать смотреть грядущее продолжение Мандо. Да, структура «Книги» вызывает массу вопросов, а Боба Фетт тут даже не ощущается главным героем. Давайте разбираться — со спойлерами.

Сериал точно про Бобу Фетта?

В центре сюжета вроде бы находится идея, что некогда безжалостный убийца Боба Фетт постарел и хочет найти нового себя, а не оставаться наёмником на чьих-то побегушках. Ради этого он и возвращается на Татуин, где становится главой местной мафии. Он намерен жить иначе, быть лояльнее к людям и искать компромиссы. Однако достаточно интересная идея разбивается о реальность, где Фетт вообще не кажется главным героем.

Решения принимает не он, обстоятельства всегда сильнее, а люди из окружения всегда оказываются более харизматичными — чёрный вуки Кррсантан, помощница наёмника Феннек Шанд, мандалорец Дин Джарин и другие. Часто Фетт ощущается, скорее, как гостевой персонаж, нежели центральный герой. Ситуации не помогает и то, что первые серии оказались слабыми — особенно на фоне последних, где уже появляются известные личности.

Ещё более странно то, что решили сделать с некоторыми героями. К примеру, в шестой серии вернули смертоносного Кэда Бэйна… и уже в следующий серии Фетт убивает его. Причём по счастливой случайности и как-то совершенно неказисто. Бой получился очень неловким. Смерть Бэйна вообще выглядит совершенно глупой: мы вернули любимого фанатами персонажа, чтобы сразу убить. Его явно можно было использовать в будущем. Глобально для арки самого Фетта эта победа не так важна (точнее, её показали совершенно неважной), поэтому зачем вообще было делать это — большой вопрос.

Создаётся ощущение, что Фетт пришёл в сериал гостем. Та же Феннек зачастую ощущается куда более важным персонажем для этого сериала, нежели сам протагонист. Она продумывает стратегию, она спасает напарников, ей достаётся убийство предателей и синдиката. Зато Фетт покатался на ранкоре! Точнее, посидел на нём, пока монстр разбирался с насущными проблемами. И вот так везде.

«Мандалорец 2.5»

Постановщиком финальной серии вновь выступил Роберт Родригес, который по возможности добавлял свои неуместные режиссёрские особенности. Хотя в целом финал смотрится куда лучше других эпизодов постановщика, а многие экшен-сцены и вовсе загляденье — дорого-богато!

Не хочется ворчать конкретно на финал, сама серия получилась хорошей, но некоторые моменты выбивают из колеи. Тут собрали буквально лучшее и худшее из всего сериала. Некоторые сцены вызывают только восторг, тогда как другие вызывают полное недоумение.

«Книга Бобы Фетта» не ощущается целостным сериалом: первую половину местами приходится смотреть через силу, а от последних трёх серий трудно оторваться. Столько событий, столько персонажей, столько интересного. Столько всего, но не про Бобу Фетта. Неудивительно, что зрители выше всего оценили серии с Мандалорцем. Там и событий побольше, и общий уровень постановки выше. Фетт на его уровне выглядит какой-то дешёвой поделкой.

Если в Disney зачем-то решат продолжать снимать сольный сериал про Бобу Фетта, надеюсь, они найдут другого творческого руководителя — Родригес явно не тот человек, которому стоит давать возможность управлять таким персонажем. Он ему или неинтересен, или он не понимает, как сделать его интересным.

В целом сериал получился очень неоднозначным. Это точно не шоу про Бобу Фетта, а эдакая передышка перед полноценным третьим сезоном «Мандалорца». Но если даже в чужом сериале происходит настолько важные для Мандо события, то страшно представить, что ждёт его в собственном сериале. Ждём продолжение в конце года!