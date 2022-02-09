Готовимся к «Мандалорцу»: рассказываем все ключевые события «Книги Бобы Фетта»

К финалу подошёл сериал «Книга Бобы Фетта», в котором произошло немало важных для «Звёздных войн» событий. Мы решили подготовить короткий материал, где расскажем о важных ситуациях в шоу со всеми спойлерами.

В первых четырёх сериях не происходит ничего архиважного: Боба Фетт с помощницей Феннек Шанд прибывают на Татуин и сражаются за власть над местным городом. Однако в нём заинтересован могущественный синдикат. Параллельно этому мы наблюдаем за прошлым Фетта.

Возвращение Мандалорца

События разгоняются в пятом эпизоде, когда главным героем сериала внезапно становится Мандалорец. От своих соплеменников он узнаёт историю планеты Мандалор и дарксейбера, который персонаж получил после битвы с Моффом Гидеоном в конце второго сезона своего шоу. Вместе с этим из бескарового копья было решено сделать небольшую броню для Грогу.

Впрочем, Мандо не задержался у соплеменников — они узнали, что он снимал свой шлем, и герою приходится уйти в изгнание в надежде вернуть доверие клана после испытания на разрушенном Мандалоре. Видимо, этому будет посвящена часть третьего сезона.

Однако герой не торопится искупать грехи: сначала он решает найти себе корабль (его судно не пережило второй сезон), для чего отправляется на Татуин к старой знакомой Пелли Мотто. Она предлагает ему корабль времён Галактической Республики. Тот сначала отнекивается, но в итоге всё-таки соглашается. Вместе они ремонтируют и модифицируют судно. В конце серии к Мандо подходит Феннек, прося его помощи в войне с синдикатом. Тот соглашается, но сначала ему надо навестить «маленького друга».

В конце второго сезона Мандо отдал Грогу (малыша Йоду) на тренировку Люку Скайуокеру.

Из пустыни пришёл незнакомец

Шестая серия вновь посвящена Мандо: он отправляется на встречу с Грогу, где Люк тренирует юного падавана. Однако долгожданной встрече не суждено состояться. Пока Люк и Грогу тренируются, с Мандалорцем встречается Асока. Она предупреждает, что встреча плохо скажется на малыше — Мандо решает отдать броню через неё, а сам улетает на помощь Бобе Фетту.

Во время тренировки Люк возвращает часть памяти Грогу — среди них базовые джедайские навыки и воспоминания о Приказе 66, когда солдаты-клоны начали уничтожать джедаев по всей галактике. Правда, у Люка закрадываются сомнения, что Грогу хочет обучаться. Асока отмечает, что Люку лучше довериться своему сердцу. В итоге Скайуокер решает дать выбор малышу: надеть подаренную броню и вернуться к Мандо или продолжать джедайские тренировки с мечом мастера Йоду.

Мандо же попадает на собрание Фетта, где узнаёт, что знакомому не хватает бойцов. Он решает отправиться за помощью во Фритаун, где встречается с маршалом Кобом Вэнсом. Шериф не хочет ввязываться в конфликт, но понимает, что если остаться в стороне сейчас, то в будущем городку будет хуже. Он обещает Мандалорцу сделать всё, чтобы помочь.

Однако только Мандалорец улетает, как из пустыни приходит неизвестный — им оказывается наёмник Кэб Бэйн из сериала «Войны клонов». Он предупреждает Вэнса, чтобы он и его люди не встревали в войну, однако вскоре понимает, что шериф уже выбрал сторону и смертельно ранит Вэнса и убивает помощника.

Финал

Мандо, Боба и другие готовятся к войне с синдикатом и ожидают подкрепления из Фритауна. Однако тут появляется Кэб Бэйн, который рассказывает об убийстве Вэнса и отсутствии подкрепления. Фетт хочет убить Бэйна, но его успокаивает Феннек. Герои остаются в осаде, когда их союзников по городу начинают атаковать местные — договорённости были нарушены.

В итоге Феннек отправляется спасать союзников, Фетт и Мандо обдумывают дальнейшие планы, а противники начинают окружать здание. Герои решают действовать на опережение, поэтому атакуют врагов. Продолжительный бой выматывает обоих воинов, однако на подмогу приходят жители Фритауна. Они недовольны убийством своих защитников, поэтому решают выступить против синдиката.

Бойцов синдиката отпугнули, однако к героям отправили пару дроидов с непробиваемыми щитами. Непродолжительные попытки хоть что-то сделать с ними обернулись пшиком, поэтому люди пускаются в бега, пока Мандо и Боба пытаются сделать хотя бы что-то. Ничего не помогает. Ни ракета Фетта, ни дарксейбер Мандо.

Фетт решает поискать помощи, прося Мандо позаботиться о его людях. Ситуация быстро выходит из-под контроля, поскольку один дроид гонится за отрядом Фетта, тогда как другой пытается уничтожить Мандо. Во время погони герой попадает на Пелли Мотто — как оказывается, у неё Грогу. Малыш выбрал броню и решил вернуться к любимому другу. Его Сил хватает, чтобы помочь Мандо в бою с дроном.

Остальных дронов уничтожает Боба Фетт, который оседлал ранкора и повёл его в бой. После победы вновь появляется Кэб Бэйн, который побеждает в стрелковой дуэли с Феттом. Поверженный Фетт выслушивает речь старого наёмника и умудряется отбить смертельный выстрел и повалить Бэйна, а после убить при помощи посоха. Главу синдиката и местных мафиози же добивает Феннек. Хорошие победили плохих.

Боба гуляет по городу вместе с Феннек, местные жители благодарны ему и даже дарят местные фрукты. Сам он пока не уверен, что такая мирная жизнь ему по душе — городом явно должен управлять кто-то другой…

Сцена после титров

В сцене после титров в капсуле для восстановления лежит Коб Вэнс. Видимо, смертельное ранение Бэйна всё же не станет погибелью шерифа. Судя по всему, он и станет главой мегаполиса на Татуине, а Боба Фетт отправится помогать Мандалорцу в третьем сезоне.