Сцена после титров в «Анчартед» намекает на экранизацию Drake's Fortune

Уже сегодня на больших экранах начнут показывать «Анчартед: На картах не значится». Экшен с Томом Холландом получился на редкость захватывающим, полностью соответствуя духу франшизы PlayStation. В кадре регулярно пролетают колкие шутки, а количество экшен-сцен приятно удивляет. И фильм не был бы современным, если бы обошёлся без небольшой сцены после титров.

Дальше будут сюжетные спойлеры к «Анчартед: На картах не значится». Если вы ещё не посмотрели фильм, то вернитесь на эту страницу позже.

Первая сцена после титров в «Анчартед: На картах не значится»

Перед тем, как говорить о ней, стоит прояснить важный контекст — в сюжете присутствует Сэм, брат Нейтана. Он служит этаким путеводителем и главным наставником главного героя. В фильме неоднократно появляются сцены, где именно дух Сэма помогает молодому авантюристу не опустить руки. Хотя сам герой в кадре вообще не появляется, он играет важную роль в истории.

Сэму посвятили сцену после титров. В ней герой сидит в темнице и подписывает открытку молодому Нейтану. Именно с помощью записок брату удаётся найти сокровища.

Вторая сцена после титров

Вторая сцена напрямую намекает на продолжение фильма, поскольку в ней Нейтан Дрейк договаривается с неизвестными бандитами о сделке. Авантюрист хочет получить старую фашистскую карту сокровищ. После непродолжительной перепалки герои выходят из дома, однако сразу поднимают руки над головой — они кого-то увидели. Оба героя сказали: «Вот чёрт».

Судя по всему, события следующего фильма будут основаны на сюжете оригинальной Uncharted: Drake's Fortune. В ней Нейтан Дрейк и Салливан отправились на поиски Эльдорадо.

В «Анчартед: На картах не значится» практически нет спойлеров, мы всё видели в играх

Так уж повелось, что при описании фильмов нужно стараться избегать спойлеров и вообще описывать их абстрактными словами. В случае с «Анчартед» всё намного проще. У авторов было полно готового материала, который они не постеснялись позаимствовать.

Да, некоторые экшен-сцены всё же придумали сами, особенно финальную воздушную гонку на кораблях, однако никаких важных сюжетных событий в фильме не происходит. Герои делают своё дело, а злодеи — своё: первые стараются добыть сокровища, а вторые стремятся им помешать. В этом плане фильм будто с опаской чётко соблюдает темп, который задали игры серии Uncharted. Поэтому и спойлерить тут нечего.