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Когда выйдет Atomic Heart, BF 2042 потеряла 96% игроков, новая Assassin’s Creed в Багдаде и трейлер The Wolf Among Us 2

Battlefield 2042 потеряла 96% игроков и новая часть Assassin’s Creed в Багдаде / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Assassin’s Creed
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Рассказываем о новой части Assassin’s Creed, первом трейлере The Wolf Among Us 2 и следим за угасающей Battlefield 2042.

Февральская пятница насыщенна на события недели, а вместе с ней и 47-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем про Assassin’s Creed в Багдаде, делимся подробностями о The Wolf Among Us 2 и пытаемся понять, когда выйдет Atomic Heart — это наш «русский BioShock».

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Главное из 47-го выпуска

  • Battlefield 2042 продолжает тонуть: из игры ушли 96% игроков в Steam.
  • Помните игру Jack and Daxter? Ждите экранизацию, она будет!
  • Новая часть Assassin’s Creed: небольшая и со стелсом (как мы любим).
  • И многое другое.
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