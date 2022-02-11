Battlefield 2042 потеряла 96% игроков и новая часть Assassin’s Creed в Багдаде / Чемп.NEWS

Рассказываем о новой части Assassin’s Creed, первом трейлере The Wolf Among Us 2 и следим за угасающей Battlefield 2042.

Февральская пятница насыщенна на события недели, а вместе с ней и 47-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем про Assassin’s Creed в Багдаде, делимся подробностями о The Wolf Among Us 2 и пытаемся понять, когда выйдет Atomic Heart — это наш «русский BioShock».

47-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 47-го выпуска

Battlefield 2042 продолжает тонуть: из игры ушли 96% игроков в Steam.

Помните игру Jack and Daxter? Ждите экранизацию, она будет!

Новая часть Assassin’s Creed: небольшая и со стелсом (как мы любим).

И многое другое.

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