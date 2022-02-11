Battlefield 2042 потеряла 96% игроков и новая часть Assassin’s Creed в Багдаде / Чемп.NEWS
Поделиться
Рассказываем о новой части Assassin’s Creed, первом трейлере The Wolf Among Us 2 и следим за угасающей Battlefield 2042.
Февральская пятница насыщенна на события недели, а вместе с ней и 47-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем про Assassin’s Creed в Багдаде, делимся подробностями о The Wolf Among Us 2 и пытаемся понять, когда выйдет Atomic Heart — это наш «русский BioShock».
47-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 47-го выпуска
- Battlefield 2042 продолжает тонуть: из игры ушли 96% игроков в Steam.
- Помните игру Jack and Daxter? Ждите экранизацию, она будет!
- Новая часть Assassin’s Creed: небольшая и со стелсом (как мы любим).
- И многое другое.
Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.
Комментарии
- 11 февраля 2022
-
12:55
-
12:27
-
11:56
-
11:28
-
10:56
-
10:25
-
09:54
-
09:22
-
08:55
-
08:26
-
03:48
-
03:38
- 10 февраля 2022
-
20:11
-
19:56
-
19:11
-
19:01
-
17:35
-
17:17
-
16:57
-
16:42
-
16:39
-
16:19
-
15:43
-
15:41
-
14:58
-
14:54
-
14:15
-
14:05
-
13:32
-
12:48
-
12:27
-
11:57
-
11:26
-
10:55
-
10:24
Партнерский контент