Какие чудеса создают игроки в Minecraft. От Красной площади до живых динозавров

Культовая песочница Minecraft нынче очень часто мелькает в новостных сводках за счёт преданного сообщества. Игроки умудряются проходить игру, не выходя с точки возрождения, и придумывают собственные челленджи. Кто-то занимается возведением гигантских зданий реальной жизни, а кто-то рисует картины или программирует свои собственные проекты. Minecraft крайне многогранна. Мы решили рассказать об обычных и необычных вещах, созданных фанатами: от инкубатора динозавров до нигилистского сервера без правил.

Онлайн-лекции в Minecraft

На удалёнку стали переходить практически все. Это популяризировало всевозможные мессенджеры и сервисы для организации аудио- и видеозвонков. Некоторые работники пошли дальше и проводили свои совещания в играх. Взять, к примеру, историю с онлайном Red Dead Redemption 2. Это было вопросом времени, когда Minecraft приспособят к онлайн-встречам.

Ученики младших классов одной из японских школ решили устроить себе выпускной. Из-за введённых ограничений торжественные церемонии оказались под угрозой. Однако ребята не растерялись, воссоздали актовый зал своего учебного заведения и собрались вместе, чтобы отпраздновать окончание школы.

Последовав примеру энтузиастов из Японии, студенты и школьники из США начали массово воссоздавать свои учебные заведения в Minecraft. У них появились свои серверы с разными активностями. На ресурсе Оберлинского колледжа учащиеся создали реально существующий университетский продовольственный кооператив, а игроки Техасского университета отпраздновали день рождения и устроили фейерверк.

Цифровые активности студентов стали настолько популярны, что Руди Рейвендран и Уоррен Партридж создали сервер Quaranteen University. Он выступает площадкой для проведения торжественных церемоний по случаю окончания учебного года. Только в 2020 году заявки на участие подали 706 студентов из 278 институтов.

Наши соотечественники также не отставали от тренда. Студенты второго курса факультета «Информатика и вычислительная техника» из ДГТУ (Донской государственный технический университет) организовали лекцию в Minecraft. Для неё они построили здание университета, а также аудиторию, в которой старший преподаватель Александр Кузин читал лекцию по функциональному программированию. Конспектировали всю информацию в виртуальных тетрадях, а общались через Discord.

Огромная библиотека против киберцензуры

Удивительно, что к строительству в Minecraft прибегают не только обычные игроки и соскучившиеся по социальной жизни студенты, но и разные организации. Некоммерческое объединение «Репортёры без границ» собрало библиотеку с подцензурными текстами — The Uncensored Library. Создавали её совместными усилиями немецкого креативного агентства DDB и английской дизайнерской студией blockworks.

Библиотека расположена на острове, перед входом красуется статуя руки с перьевой ручкой. Само здание окружает комплекс парков с античными колонами и растущей зеленью. Внутри есть центральная комната, где расположена карта с индексом свободы прессы. У здания шесть крыльев, каждое из которых отведено странам: Россия, Египет, Мексика, Саудовская Аравия и Вьетнам. Сейчас библиотека насчитывает более двухсот книг, и авторы заявляют, что количество расширится. Совсем недавно появился раздел, посвящённый COVID-19. Над постройкой работали 24 человека, а в ходе конструирования использовали порядка 12,5 млн блоков.

Тёмная сторона человеческой природы и Minecraft

Если разработчики не контролируют фанатов должным образом, наступает хаос. Всё это наглядно показано на примере старейшего сервера по Minecraft — 2b2t. Его запустили в декабре 2010 года, по данным на 2021-й, зайти на него успели порядка 724 тыс. человек. Сейчас вес карты составляет около 13,3 терабайт. Тут по умолчанию стоит высокая сложность, а также отсутствуют всякие правила: можно использовать читы и досаждать другим игрокам.

Вот так выглядел ландшафт сервера в 2019 году. Страшно и трудно представить, как он изменился за три года.

Сервер часто всплывал в новостях как «нигилистский». Новичков здесь травят, обзывают нецензурными и расистскими словами, а также заманивают в специальные ловушки под предлогом хорошего лута. Помимо этого, игроки постоянно устраивают друг на друга набеги, взрывают чужие сооружения и строят постройки с нацистской символикой.

Сейчас на сервере и вовсе начался новый виток конфликта. Отстроенные ксенофобские сооружения стали уничтожать новые игроки. Старожилы защищают их под предлогом «культурного наследия». В какой-то момент в сервере и вовсе нашли уязвимость для незаметного уничтожения построек. Хакеры эксплуатировали её на протяжении четырёх лет, пока админ не починил баг.

Сервер стал настолько популярен, что его даже выставили как экспонат в лондонском музее Виктории и Альберта со следующим описанием: «Усеян археологическими остатками истории… палимпсест ландшафта, который игроки много раз переписывали враждой, взломами, внедрением в мир огромных построек».

Играешь в Minecraft, чтобы играть во что-то другое

Minecraft привлёк не только внимание гриферов и хакеров, но и людей, которые с радостью занимаются в нём программированием. Энтузиаст создал мод VM Computers Mod, который позволяет собрать в именитой игре собственный ПК с операционной системой Windows 95. Мод использует open-soft программу VirtualBox, которая не только эмулирует операционную систему, но и позволяет запускать на ней приложения! Один игрок и вовсе сыграл в оригинальную DOOM 1993 года.

Но если тут используется эмулятор, то Брендан на протяжении семи лет воссоздавал в Minecraft именитый тайтл Metroid Fusion! Работает энтузиаст с командными блоками, которые позволяют игрокам самим программировать собственные паттерны на кастомных серверах. Брендан взял ассеты прямиком из оригинальной игры, а также добавил дополнительные шейдеры для коррекции цветовой гаммы. Он также сохранил закреплённую камеру, анимации перехода и параллаксные задники.

Не отходя далеко от отца шутеров: пользователь Sibogy на протяжении года работал над Minecraft-версией DOOM 2016 года. В январе 2022-го вышла Doomed: Demons of the Nether, в которой нашлось место именитым демонам, культовым стволам и даже BFG!

RPG по «Гарри Поттеру» в мире Minecraft

Франшиза про мальчика-волшебника с молнией на лбу стала таким же феноменом, как и Minecraft. Поэтому было лишь вопросом времени, когда энтузиасты построят свою версию Хогвартса из виртуальных кубиков. Однако пользователи пошли ещё дальше и создали RPG!

Группа мододелов из The Floo Network около четырёх лет трудилась над чуть ли не полноценной игрой, Witchcraft and Wizardry. Здесь есть свой сюжет, поставленные кат-сцены как от первого, так и от третьего лица, система выбора в диалогах, а также полноценная боёвка. Бонусом идёт и поддержка русского языка. Помимо самого Хогвартса, есть и другие локации, такие как косой переулок, хижина Хагрида, Нора, а культовые персонажи из книг и фильмов встречаются тут и там.

Инкубатор собственных динозавров

Фанаты «Парка юрского периода» также решили не отставать. Они, конечно, не сделали целый парк динозавров, но добавили возможность его построить и самостоятельно вырастить представителей исчезнувшего вида! Мод JurassiCraft добавляет в игру культовые атрибуты из кинофраншизы. Игрок может построить собственный инкубатор для взращивания 10 видов рептилий, среди которых Брахиозавр, Велоцираптор и Трицератопс.

Помимо этого, пользователям предоставили инструментарий для строительства собственного тематического парка. Также по всей карте запрятали ископаемые, из которых можно построить скелет динозавра и поместить его в музей или использовать для синтеза и вывода новых видов!

Живопись в Minecraft

Пока кто-то создаёт динозавров и моды для их производства и черпает вдохновение из кино, другие обращаются к изобразительному искусству. Пользователь под ником SmallishBeans решил воспроизвести одну из картин известного американского художника Боба Росса. Перед реконструкцией он поставил картинную рамку и зашёл в игру двумя персонажами. Одним он смотрел на ход работы со стороны, вторым воспроизводил нарисованный ландшафт. При работе над «картиной» энтузиаст прибегнул к использованию мода для быстрого размещения множества блоков. Результат хоть и не близок к оригиналу, но весьма идентичен.

В Minecraft воссоздают ключевые локации из кино, сериалов и игр

Некоторым игрокам и вовсе хватает усидчивости строить целые локации из знаменитых произведений. К примеру, фанаты Cредиземья воссоздали Минас Тирит. Столицу Гондора потом использовали в бенчмарке NVIDIA для демонстрации работы трассировки лучей.

Также фанаты из WesterosCraft возвели Королевскую Гавань из сериала «Игра престолов»! На это у 10 человек ушло порядка четырёх месяцев. Зато получилось воссоздать весь город, в котором около 3 тыс. построек!

А вот пользователь под ником ilikecutepeople за одну неделю построил в облаках Колумбию из Bioshock: Infinite.

Не забыли и про культовую Final Fantasy VII и её Мидгар! Энтузиасты воссоздали два яруса города в полную величину. Можно заметить, что по трубопроводам вместо Мако течёт лава.

В Minecraft строят реальные города и их достопримечательности

Небольшая подборка самых интересных работ.

Minecraft — больше, чем просто игра. Это мощный и массовый инструмент самовыражения, изменивший жизни и хобби огромного количества людей. А с чем у вас ассоциируется эта песочница?