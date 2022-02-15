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Дрейк и Хлоя из «Анчартед» в Fortnite, Steam Deck в 3D-принтере, рекорд Lost Ark в Steam и детали The Division Heartland

Герои Uncharted в Fortnite и детали новой игры The Division Heartland / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Fortnite
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Детали The Division Heartland, Steam Deck на 3D-принтере и конфликт Microsoft с композиторами игры Halo.

Солнечный февральский вторник, а вместе с ним и 48-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем о персонажах игры Uncharted и героях фильма «Анчартед» в Fortnite. О конфликте Microsoft с композиторами серии Halo. И делимся подробностями новой игры The Division Heartland — она будет похожа на Escape from Tarkov.

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Главное из 48-го выпуска

  • Детали Steam Deck можно распечатать на 3D-принтере.
  • Игра Lost Ark ставит исторические рекорды в Steam.
  • Что будет с сериалом Halo, если композиторам не выплатят деньги?
  • И многое другое.
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