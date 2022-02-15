Герои Uncharted в Fortnite и детали новой игры The Division Heartland / Чемп.NEWS
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Детали The Division Heartland, Steam Deck на 3D-принтере и конфликт Microsoft с композиторами игры Halo.
Солнечный февральский вторник, а вместе с ним и 48-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем о персонажах игры Uncharted и героях фильма «Анчартед» в Fortnite. О конфликте Microsoft с композиторами серии Halo. И делимся подробностями новой игры The Division Heartland — она будет похожа на Escape from Tarkov.
48-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром.
Главное из 48-го выпуска
- Детали Steam Deck можно распечатать на 3D-принтере.
- Игра Lost Ark ставит исторические рекорды в Steam.
- Что будет с сериалом Halo, если композиторам не выплатят деньги?
- И многое другое.
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