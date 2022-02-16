Косплей: лучшие героини Genshin Impact

16 февраля для Genshin Impact выпустили обновление 2.5. Авторы добавили новые сюжетные квесты, поля сражений и нового персонажа — пятизвёздочную Яэ Мико. В честь этого знаменательного события мы решили собрать пять прекрасных сетов с замечательными героинями RPG.

Розария

Холодную Розарию любят не только игроки, но и косплееры. Как призналась Oichi, ей очень нравится этот персонаж. И действительно — героиня не почитает никого и привыкла действовать в одиночку, применяя очень мощную Крио-магию и ловко орудуя копьями. Как и всегда, у девушки вышел детальный и очень приятный глазу образ, после которого хочется играть только за Розарию.

Мона

Таинственная молодая астрологиня, страдающая от чрезмерной скромности. Действительно необычное сочетание, не правда ли? Видимо, так подумала Саша Холланд, когда решила погрузиться в образ горделивой пятизвёздочной Моны, которая в совершенстве владеет магией Гидро. В этот раз косплеер решила показать более чувственную версию персонажа, при этом не забыв детально проработать обмундирование героини.

Госпожа Хина

Госпожа Хина — всего лишь вымысел, созданный Яэ Мико. Однако она так запала в душу фанатам, что разработчики потихоньку развивают её историю посредством некоторых заданий и писем. Героиней заинтересовалась и Диана Симон, которую запечатлел Николай Жаров. Девушка представила персонажа в очень приятном и чувственном исполнении. Кто знает, может, когда-нибудь за неё разрешат поиграть?

Сёгун Райдэн

Без лишних слов — потрясающая работа Lady Melamori. Сёгун Райдэн в её исполнении получился где-то на грани настоящего искусства косплея с практически киношными эффектами и детальной проработкой персонажа.

Гань Юй

Спокойная и грациозная Гань Юй привлекает игроков по всему миру. Вот и Леся Кусь решила уделить время персонажу, перевоплотившись в героиню в её самые тихие и чувственные моменты. Получилась очень приятная и нежная работа, подчёркивающая характер персонажа.