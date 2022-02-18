Китайцы против Warhammer и запрещённые стримы Elden Ring со спойлерами / Чемп.NEWS
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Игроки занижают рейтинг Total War: Warhammer 3 в Steam, спойлерные стримы по Elden Ring и перенос сериала The Last of Us на 2023 год.
Долгожданная пятница, а вместе с ней и 49-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем о переносе сериала The Last of Us от HBO на следующий год, про забаненных стримеров, которые спойлерят Elden Ring и про реакцию игроков на релиз Total War: Warhammer 3. Пользователи недовольны: одни из-за спойлеров, другие ругают плохую оптимизацию на ПК.
49-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром.
Главное из 49-го выпуска
- S.T.A.L.K.E.R. 2 больше не будут переносить?
- Cyberpunk 2077 и фотографии Панам из душа.
- Китайцы ополчились на Warhammer. Не без причины!
- И многое другое.
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