Китайцы против Warhammer и запрещённые стримы Elden Ring со спойлерами / Чемп.NEWS

Игроки занижают рейтинг Total War: Warhammer 3 в Steam, спойлерные стримы по Elden Ring и перенос сериала The Last of Us на 2023 год.

Долгожданная пятница, а вместе с ней и 49-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем о переносе сериала The Last of Us от HBO на следующий год, про забаненных стримеров, которые спойлерят Elden Ring и про реакцию игроков на релиз Total War: Warhammer 3. Пользователи недовольны: одни из-за спойлеров, другие ругают плохую оптимизацию на ПК.

49-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром.

Главное из 49-го выпуска

S.T.A.L.K.E.R. 2 больше не будут переносить?

Cyberpunk 2077 и фотографии Панам из душа.

Китайцы ополчились на Warhammer. Не без причины!

И многое другое.

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