Косплей: красотки из Cyberpunk 2077, Horizon и «Ведьмака»

Сегодняшняя подборка косплея посвящена двум недавним крупным релизам — большому патчу для Cyberpunk 2077 и выходу Horizon Forbidden West. Не обошлось и без культовых героинь из «Ведьмака 3», World of Warcraft и вселенной «Человека-паука».

Cyberpunk 2077

Совсем недавно CD Projekt RED выпустила крупнейший патч с релиза игры, который добавил в том числе новые романтические диалоги с некоторыми персонажами. Анна Шаховская решила воплотить образ Панам — горячей и своенравной кочевницы, очень любящей свой клан Альдекадо. Запечатлил эту красоту Роман Чепурной. Самое время окунуться в Найт-Cити!

«Ведьмак 3»

Третий «Ведьмак» вряд ли когда-то выпадет из нашего инфополя: уж слишком знаковая игра получилась у CD Projekt RED. Косплеерша Reilin преобразилась в чародейку Трисс. Она только что пережила какое-то невероятно грустное событие и пытается собраться с мыслями. Очень приятно, что рядом была KIRA и смогла показать нам необычный образ персонажа.

Horizon Forbidden West

18 февраля Sony выпустила, пожалуй, главный блокбастер первой половины 2022 года — Horizon Forbidden West. В честь знаменательного события вспомним классный косплей от Toph. которую запечатлела всё та же KIRA. В нём героиня исследует один из котлов, где производят животноподобных роботов. Особенно хочется отметить свет и детальную проработку окружения: получилось очень здорово и таинственно — в духе Horizon.

«Человек-паук»

Время от времени мы возвращаемся ко вселенной Паучка — косплееры ведь тоже очень любят Дружелюбного супергероя. Вот Yuna Kairi и Alex Shtein решили показать нам приятную альтернативную реальность, где Питер Паркер встречается с Гвен Стейси в образе Карнажа. Ведь иногда даже Паучку хочется отдохнуть и побыть со своей любимой, вместо того чтобы в очередной раз спасать город от грозных злодеев.

World of Warcraft

Впервые с Джайной Праудмур игроки познакомились аж 20 лет назад — в Warcraft III: Reign of Chaos. С тех пор сюжет персонажа развивали только в World of Warcraft — именно такую версию показала нам Кристина Волкова на кадрах от Кристины Бородкиной. Получился очень приятный образ волшебницы, которая любой ценой встанет на защиту людского народа. Кто знает, может, мы когда-нибудь увидим развитие героини в Warcraft 4?