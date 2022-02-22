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Танкисты критикуют «Торговый караван» в World of Tanks, Cyberpunk 2077 снова любят в Steam и логотип Street Fighter 6

Игроки World of Tanks недовольны «Торговым караваном» и анонс Street Fighter 6 / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
World of Tanks
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Как Wargaming компенсирует неудачное проведение «Торгового каравана» в World of Tanks и кража карточек с покемонами за 19 млн рублей.

Солнечный февральский вторник, а вместе с ним и юбилейный, 50-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем о реакции игроков на ивент «Торговый караван» в World of Tanks и про великого американского вора, который похитил редкие карточки с покемонами на сумму в 19 млн рублей. Не волнуйтесь, его уже ловят: но не тренеры карманных монстров, а полиция.

50-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром.

Главное из 50-го выпуска

  • В сериале Halo впервые покажут лицо Мастера Чифа.
  • Популярность Cyberpunk 2077 в Steam выросла в 5 раз.
  • Игроки критикуют логотип Street Fighter 6.
  • И многое другое.

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