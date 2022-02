55 часов в Elden Ring: создатель Dark Souls сделал новый шедевр

Elden Ring действительно напоминает Dark Souls 3, много чем. В ней примерно такая же динамика, идентичная боёвка, общий игровой стиль. Но новинка, без всяких сомнений, самая амбициозная работа Хидэтаки Миядзаки и FromSoftware. Во время прохождения чувствуется, почему японцы решили не начинать с нуля или значительно менять ядро геймплея — они поставили на количество контента и масштабы.

Не забываем: это первая игра с открытым миром Миядзаки, что справедливо вызывало определённые опасения. Да, он умеет создавать огромные замки и красивые локации прямо в картинах, но полноценный открытый мир — дело совершенно другое. Однако японец подошёл к делу со свойственной ему манерой, за что его любят фанаты Dark Souls. Вместо того чтобы хитро раскидывать ловушки и интересные точки по крепостям, он масштабировал это до гигантского мира. И да, всё получилось с первого раза.

Недавно видел мнение, что после Horizon Forbidden West и её открытого мира у Ubisoft нет оправданий. Нет, их не будет только после Elden Ring. Здесь хочется исследовать каждый камушек, заглянуть в каждую трещину и открыть каждую дверь.

В Elden Ring не просто огромный, а гигантский открытый мир, и от него по-настоящему кайфуешь. Это не Far Cry и не очередной клон Assassin’s Creed, где игроки из раза в раз захватывают одинаковые вышки и аванпосты. Скорее, это желанный ребёнок The Legend of Zelda: Breath of the Wild и трилогии Dark Souls. И Миядзаки смог сделать этот мир настолько привлекательным для исследования, что общее число часов прохождения перевалит за сотню. И нет, не «может перевалить», а именно перевалит.

Важное примечание: за 55 часов мы не успели пройти игру (да, игра огромная), однако собрали всё нужное для обзора. В будущем текст будет расширен, чтобы добавить нужные детали после прохождения.



Ещё одно важное примечание: издатель разрешил показывать скриншоты и видео только из двух первых больших локаций. По этой же причине мы не покажем вам игровую карту — не хочется портить впечатление.

В мире Elden Ring хочется потеряться

Чтобы представить, чем предстоит заниматься в Elden Ring, просто возьмите Dark Souls 3 и добавьте открытый мир именно в духе The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В третьи «Души» интересно играть потому, что Миядзаки умеет правильно вознаграждать за исследование. За любым поворотом может лежать драгоценный бафф фляги с Эстусом, новое оружие или непонятная, но нужная для чего-то штука. В Dark Souls 3 практически не было бесполезных наград, поэтому в ней хочется найти их. А иногда награда сама по себе заключалась в исследовании новой интересной области. И Миядзаки полностью перенёс такой подход в Elden Ring.

Простой пример: я потерялся практически в первой же пещере. Надо было спрыгнуть вниз и попасть в другой участок локации, где объясняют местные механики и показывают кнопки. Таким образом, я уже пропустил какую-то часть Elden Ring.

При выходе в Междуземье у вас есть единственный ориентир — один из первых костров. От него исходит тонкий лучик, который показывает направление к следующему. Естественно, никаких других подсказок Миядзаки не даст. Факелов в мире много, но далеко не каждый из них показывает конкретный путь, их меньшинство. И он может указать, например, на запертую магической печатью дверь. Как открыть её — думайте сами.

Открытый мир ощущается достаточно живым, но не стоит забывать, что это всё ещё Dark Souls. Идя по туманному лесу, можно найти огромного медведя, который точит когти об дерево. Если убить его, а затем посидеть у костра, то он, конечно же, возродится. Поэтому Междуземье удивляет только один раз, но зато какой!

Во время забега по болоту можно внезапно встретиться с драконом, а вон та любопытная точка на карте окажется площадью с порталами в другие локации. И никаких подсказок, естественно. Когда вы подойдёте к месту телепорта, у вас просто спросят: «Отправиться в другое место?» Что там — не узнаете, пока не войдёте. А дверь ещё может быть закрытой, и придётся использовать специальный предмет, которого у вас нет. За одной такой запертой дверью я нашёл огромную новую локацию со смерчами и замками, парящими в воздухе.

Но стоит оговориться: иногда Миядзаки повторяется. В Elden Ring тоже есть аванпосты, места с одной и той же задачей и так далее. Просто они ощущаются совершенно иначе. Любая блокада противников важна из-за какого-нибудь подвала, где может быть босс или сундук с ценным предметом. Или, например, здесь есть арены, где можно сразиться с душой сильного противника. Вроде бы одно и то же, но решает награда — за победу над тяжёлым рыцарем меня научили удару магическим хвостом, а убитый прыткий вурдалак подарил мне свой меч. И да, я пробегал с ним часов 40, настолько он был крутым!

Часто бывает, что ключевой предмет можно найти вообще не в сюжетной локации или у какого-нибудь дружелюбного жителя, который маскируется под горшок в маленькой деревне. Поэтому приготовьтесь внимательно слушать диалоги и записывать их, поскольку NPC подсказывают, где искать предмет или другого персонажа. Ну как «подсказывают»… «Она находится на Вершине великанов», «Ищи меня в колодце в туманном лесу», «Она обитает в Замогилье». Две первые цитаты направляют в огромные локации, третья же намекает на большую площадь с равнинами, скалами, озером и несколькими деревнями. В Elden Ring крайне редко говорят напрямую. Всё как в Dark Souls.

Из-за этого игра ощущается не просто огромной, а гигантской. Чтобы пройти некоторые участки и попасть чуть ли не в половину локации, нужно найти ключи и понять, как ими пользоваться. Многие из них находятся под охраной опасных боссов или спрятаны так, что без наводки какого-нибудь NPC их можно найти только по ролику с YouTube. У игровых журналистов, как вы понимаете, такой привилегии не было. Поэтому я ни капли не пошутил, когда сказал про сотни часов геймплея.

Все знакомые механики на месте, но появилось много новых

Elden Ring ощущается именно как Dark Souls. Паттерны противников такие же, иногда попадаются рыцари с тяжёлыми щитами, врагов можно скидывать с обрывов или скамить вокруг какого-нибудь дерева, а прикосновение к костру сразу спасает от противников. Даже секретные стены и вторжения фантомов есть! Здесь всё абсолютно такое же, поэтому адепты игр Миядзаки вольются с первых секунд. Отличий, впрочем, предостаточно, так как базовую формулу расширили.

В геймплей добавили несколько новых механик, и самая важная — личный скакун Торрент (да, вам не послышалось). Его появление обосновано сюжетом и, чёрт возьми, вселенской важностью. Я больше не представляю, как можно было играть в Dark Souls без коня, настолько он полезен. Будучи верхом, справляться с противниками становится чуть-чуть легче — кружишь вокруг и бьёшь мечом. Пока не узнаешь, что копейщики могут моментально выбить из седла, а если Торрент получит смертельный урон, то придётся тратить драгоценный заряд фляги. Плюс его нельзя вызывать в закрытых локациях вроде замков.

Кстати, о фляге, теперь её легче наполнить. Для этого достаточно уничтожить вражеский патруль или просто убить скопление противников. Или можно найти жука, похожего на того, который носил осколки титанита в Dark Souls. В Elden Ring их несколько типов. За поимку одного дадут очередной навык, а другой подарит несколько глотков Эстуса.

Другое отличие — эти самые навыки, «Пепел войны». Они нужны для усиления оружия, поскольку влияют на его характеристики, а у персонажа появляется какая-то способность. Можно вызвать огромный магический клеймор, ударить противника драконьим хвостом или заорать, чтобы бафнуть статы.

Появилась карта, вот надо же! Через неё можно быстро добраться до нужного костра или определиться с дальнейшим путём. Однако она не подсвечивается просто так, сначала предстоит найти собственно карту местности. Они либо встречаются на монументах возле дороги, либо просто лежат в каком-нибудь трупе. Изредка на карте появляются подсказки, куда нужно добраться, но мне такая встретилась всего единожды. Ещё на неё можно наносить различные метки, которыми тоже не стоит пренебрегать — я таким образом просто забыл, где сражался с крутым боссом, и не смог убить его, надеясь вернуться позже.

Если сказать в целом о геймплее, то он просто стал удобнее. Быстрое перемещение работает из любой точки, перед боссами появились чекпоинты, потерянные души можно подобрать на коне, чтобы уменьшить риск выхватить люлей второй раз. Да и прыжок тоже не стоит забывать! Даже удивительно, почему Миядзаки так долго не решался добавить эту кнопку в свою игру.

А стала ли игра из-за этого проще?

Нет, не стала. Это вам объяснит первый же мини-босс, которого вы встретите в Междуземье — рыцарь на коне в тяжёлых доспехах с огромной алебардой. Без какой-либо прокачки и даже Торрента победить его очень трудно. Зато после нескольких зачищенных лагерей, с нормальным оружием и парой лишних глотков фляги победить его становится проще. Но никак не «легко», он просто начнёт убивать вас за три удара, а не два. Так что заучивать паттерны всё равно придётся. Вот такими шагами и предстоит исследовать всю Elden Ring.

Уровень сложности в этой игре напрямую зависит от того, насколько вы отдаётесь ей. Если учите анимации, вовремя пьёте флягу и вовремя прокачиваетесь, то играть можно. Но в ней есть разделение на «лёгкое» и «невозможное», оно достигается за счёт вашей прокачки. В одних локациях противники и боссы слабые, в других — ваншотят за одну атаку. Таким образом, можно примерно понять, насколько игра оценивает уровень вашей экипировки и навыков. И да, к сожалению, может случиться так, что вы пропустите интересного босса в первой локации, а затем вернётесь туда дико заряженным и завалите его за пару ударов.

И всё же Elden Ring можно назвать сложной игрой, поскольку иногда ресурсов вашего героя может просто не хватить, и даже призванные фантомы не помогут, босс просто будет терять жалкие 40-50 единиц здоровья за каждый удар. Да, можно сказать, что из-за этого время прохождения искусственно растягивается, поскольку иногда придётся гриндить, но и в этом нет ничего страшного. Ведь и в Dark Souls гриндили.

Что касается самих боссов, то они просто сногсшибательные. У каждого бывают по две, а то и три фазы, сюжетные сражения больше похожи на какое-то аниме, а любой непобеждённый противник отмечается на карте и ждёт своего часа — вы и сами хотите убить его, а вам ещё постоянно напоминают о нём. Часть боссов уникальная, часть разделена на группы, представители которых есть в каждой локации. Например, за игру предстоит убить много драконов, и в зависимости от области у них меняются атаки и внешний вид. Монстр из прогнившей пустыни дышит какой-то гадостью, что мгновенно убивает коня, а озёрный забрасывает магическими снарядами.

А что с сюжетом?

История Elden Ring оставляет позитивное впечатление. Игрок берёт на себя роль Погасшей души, которая стремится восстановить могущественное кольцо Элден. Для этого нужно собрать воедино его отдельные части, каждую из которых заимел местный бог, всего их восемь.

В сюжете чувствуется почерк Джорджа Мартина, который привил истории королевские интриги, предательства и тройные браки между разными кланами. Из-за этого к глубокому подходу Миядзаки по части лора добавилось эпичности, масштабов и действующих лиц, за которыми интересно следить. И да, в этот раз японец не жестит с намёками и всё же объясняет происходящее. Это подаётся не только через диалоги, но и сюжетные ролики.

Я неспроста сказал в начале текста, что Elden Ring — огромная игра. За 50 часов прохождения у меня получилось убить только двух сюжетных боссов, добраться до сражения с третьим и найти путь к четвёртому. У коллеги из другого издания за 70 часов были убиты только пять боссов. Поэтому про историю и вообще её подачу в этом тексте не будет, мы обновим его уже после того, как кольцо Элден будет собрано.

Как и на чём играл?

На PS5 со включённым режимом производительности. Наверное, вы уже видели новость, что издатель попросил не оценивать техническое состояние Elden Ring по превью-версии, так как на игру уже готовят патч первого дня. Сразу скажу — новинка не сломана и функционирует нормально, за всё прохождение у меня случился только один баг, когда не заработал чекпоинт в подземелье. Благо оно было небольшим и даже не сюжетным.

Другое дело — FPS. С ним есть небольшие проблемы во время тяжёлых сцен и особенно во время дождя, и даже со включённым упором на FPS. До ужаса из ремастеров трилогии GTA не доходит, но играть становится немного некомфортно.

Что в итоге?

Elden Ring уже хочется назвать лучшей игрой 2022 года. Миядзаки буквально превзошёл себя и создал уникальный открытый мир, под завязку набитый контентом. В нём хочется потеряться и забыться, в него хочешь возвращаться. В наше время, когда приставка «открытый мир» сразу вызывает ассоциации с бесконечным дрочем вышек или аванпостов, Elden Ring кажется пришельцем из другой галактики. Браво, FromSoftware.

Понравилось

Невероятный опыт исследования открытого мира.

Красивые локации и визуальный стиль в целом.

Знакомая боевая система стала только глубже.

В сюжете появились голливудские замашки.

Уровень пафоса вырос в десятки раз.

Роскошные боссы и боссфайты в целом.

Не понравилось