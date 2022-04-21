В семье не без урода. 10 игр, которые опозорили топовые серии

В игровой индустрии полно великих и популярных франшиз. Каждая новая их часть становится больше и лучше, развивая идеи предшественника и обрастая новыми механиками. Но иногда что-то идёт не так, и в линейке появляется неудачный экземпляр, который поклонникам так и хочется забыть.

Мы собрали 10 таких неудачных игр, которые никак не повлияли на развитие своей серии, а только опозорили её.

1. Call of Duty: Ghosts

Если в игре из серии Call of Duty запомнилась только собака, то это красноречиво говорит о её итоговом качестве. Каждая новая часть шутера представляет собой аттракцион вау-моментов, взрывов и ураганных перестрелок. И из всей линейки «Зова Долга» именно Ghosts выглядит попросту блёклой, скучной и унылой.

Сценарий разбивается на череду слабо связанных друг с другом событий и странных сюжетных поворотов. История постоянно куда-то торопится, не позволяя вникнуть в причины конфликта и мотивацию персонажей. Даже главная фишка «Призраков», собака Райли, появилась в сюжетной кампании всего пару раз, а хоть какая-то польза от неё ощущается только в мультиплеере.

Стрельба тут тоже не лучшая для такого тира, а графика сильно уступает основному конкуренту того года в лице Battlefield 4, а над двумя солнцами на одном из уровней не шутил только ленивый. Техническое состояние также не радовало — шутер тормозил даже на топовом железе. Да и монетизация стала куда агрессивнее — в магазине даже была озвучка от Снуп Догга.

От шутера явственно чувствовалась халтура и устарелость. Даже вступительный эпизод местами точь-в-точь копировал заключительные сцены Modern Warfare 2, только подкрепляя ощущение вторичности. «Призраки» отметились как низшая точка падения обескровленной Infinity Ward.

2. Battlefield 2042

Ещё на этапе беты было понятно, что с Battlefield 2042 не всё в порядке. Но тогда ещё никто не мог представить масштабы катастрофы. Сразу после релиза сеть заполнили видео с многочисленными багами. Геймеры прятали вертолёты от вражеского огня прямо в зданиях, эффект от дымовой гранаты убирался за пару нажатий, выстрелы регистрировались через раз, персонаж мог «забыть», как прицеливаться, а ремонтный инструмент «чинил» пингвинов. И это только небольшая часть того ужаса, который творился в Battlefield 2042.

Наряду с недостатком контента, основное недовольство вызвали крупные геймплейные нововведения. Мало кому понравились специалисты вместо привычных классов. Большую часть огромных и пустых карт отдали на откуп технике, в то время как пехота может повеселиться лишь в паре точек. Вдобавок на релизе не было даже элементарных функций вроде таблицы лидеров — её добавили только спустя несколько месяцев. Голосовой чат и вовсе появился только спустя полгода!

Да и производительность не впечатляет даже на мощных компьютерах, а частота кадров падает не только в динамичных сценах. Из-за этого шутер в шутку прозвали «Battlefield 20-42 FPS».

С таким багажом Battlefield 2042 уверенно влетела в десятку самых низкооценённых игр в Steam. Серия утратила свою уникальность, а руководство долго не хотело признавать очевидное. Неудивительно, что за кошмарным релизом последовал отток аудитории, а онлайн быстро просел до критически низкой метки. Более 200 тыс. человек подписали петицию, призывающую ЕА вернуть потраченные на игру деньги. Остаётся надеяться, что Винс Зампелла, который теперь возглавляет франшизу, сумеет снова сделать её великой.

3. Dead Space 3

У Dead Space всегда были проблемы с EA: издатель хотел добавить мультиплеер ещё в первую часть, но удовлетворить интерес компании тут смогли только в сиквеле. Несмотря на давление, первые две части в одночасье стали классикой жанра, чего не скажешь о финале трилогии. С продажами, правда, были непонятки — ходят слухи, что для EA сиквел даже не окупился из-за огромных вложений.

Electronic Arts очень хотела вытащить нишевую франшизу в массы. Руководство потребовало убрать из третьей части значительную долю хоррора и добавить больше экшена. По его мнению, именно это мешало Dead Space стать настоящим хитом. В результате скримеров сократили до минимума, а численность врагов и их агрессивность заметно увеличилась. Из-за этого уровни стали похожи на тир, а одна из главных фишек серии — тактическое отсекание конечностей — утратила всякий смысл.

Локации больше не нагнетали страх, а выживание осталось на бумаге, ведь патронов всегда хватало с избытком (их ещё и сделали универсальными для всех видов оружия). Новые монстры сильно выбивались из стилистики вселенной. На смену характерным некроморфам пришли обычные инопланетяне и типичные зомби. Сюжет по проработанности сильно уступал прошлым частям, интересных NPC не хватало, а мотивация у многих героев отсутствовала. Хвалёный кооператив, скорее, мешал, поскольку сама игра была плохо адаптирована под парное прохождение. Всё это не считая багов и проблем с соединением, которые смогли исправить далеко не сразу.

В итоге Dead Space 3 померкла на фоне предшественников и растеряла атмосферу тягучего ужаса и постоянного напряжения – то, за что «Мёртвый космос» полюбила аудитория. Продажи при этом оказались рекордно низкими для серии, что моментально поставило крест на будущем серии.

Однако после громких успехов Star Wars Jedi: The Fallen Order и ремейка Resident Evil 2 в EA пересмотрели свою политику — в итоге издатель дал зелёный свет на возрождение Dead Space, причём только для новых консолей. Воссозданием занимается EA Motive, а релиз ожидается уже в начале 2023 года.

4. Mass Effect Andromeda

«Неплохая игра, но ужасная Mass Effect». Именно эта фраза лучше всего характеризует «Андромеду». С продолжением культовой космооперы всё сразу пошло наперекосяк. Разработку передали монреальскому филиалу BioWare, которому не хватало опыта в создании масштабных RPG.

Авторы долго не могли определиться с концепцией будущего проекта, движок Frostbite был плохо приспособлен для ролевых систем, а конфликт между подразделениями не думал затихать. В итоге многое пришлось отдавать на аутсорс, а на проверку сделанного попросту не хватало времени.

Игра была в разработке около пяти лет, но на самом деле итоговый продукт сделали примерно за полтора года.

В Mass Effect Andromeda мало что работало нормально. Ужасное техническое состояние, плохая режиссура, корявые анимации, однообразные планеты, клишированные персонажи, скучный геймплей, сведённая на нет вариативность, отсутствие чувства первопроходца – всё это недотягивало до планки, заданной командором Шепардом.

Авторы представили «целых» две новые расы, с одной из которых связали важный, но предсказуемый сюжетный поворот. Даже трейлер, призванный продемонстрировать основные достоинства игры, кишел различными багами. Хорошая стрельба и симпатичная графика не смогли перевесить все критические для RPG недостатки.

Неудивительно, что после релиза интернет взорвался от негодования фанатов серии. Понадобилось много попыток, чтобы привести «Андромеду» в рабочее состояние, но было уже поздно. Все ожидаемые продолжения и дополнения поспешили отменить, а разработчиков отправили поддерживать другие проекты.

Однако саму Mass Effect решили не бросать в далёкий ящик: сначала выпустили долгожданный ремастер трилогии Mass Effect Legendary Edition, а сейчас основная команда BioWare в Эдмонтоне потихоньку трудится над следующей частью. Если верить намёкам, она одновременно продолжит Mass Effect 3 и «Андромеду».

5. eFootball (PES 2022)

eFootball – это не только один из самых громких провалов прошлого года, но и фактическая капитуляция бывшей PES перед конкурентами из ЕА. Долгие годы японцам удавалось хоть как-то противостоять FIFA, изредка даже вырываясь вперёд. Однако в попытке перейти на условно-бесплатное русло франшиза самостоятельно уничтожила любые свои достоинства — она превратилась в объект насмешек.

Konami изначально рассматривала eFootball как пробную версию для обкатки экспериментальных механик. Однако ужасное техническое состояние, долгие загрузки, частые вылеты и многочисленные баги превратили игру в едва работающий набор кода. Местные модельки с трудом напоминают звёзд первой величины, не говоря уже о менее известных футболистах.

Перелопаченный геймплей стал медленным и неотзывчивым, а некогда лучшая физика мяча заметно деградировала. Игроки пробегают мимо мяча, не реагируют на управление, странно двигаются, с трудом отбирают и еле бьют по воротам. Всё было настолько плачевно, что некоторые на полном серьёзе принялись хвалить стартовые заставки.

Возможно, в будущем японцы сумеют починить проект, но говорить о каком-либо соперничестве с FIFA совершенно не приходится.

6. Metal Gear Survive

За несколько лет до фиаско с футбольным симулятором Konami умудрилась облажаться с Metal Gear. Ещё на стадии анонса Metal Gear Survive восприняли негативно. Тут виновата и отмена новой Silent Hills, и скандальный уход Хидео Кодзимы из Konami. А ведь именно с ним ассоциировалась вся франшиза. Игровое сообщество настроилось против японского издателя, заранее заготовив для MG Survive клеймо худшей в серии.

И разработчики «не подвели» тех, кто предрекал проекту провал. На основе The Phantom Pain студия слепила бюджетное нечто про выживание, без гигантских мехов, многослойного сюжета, харизматичных персонажей и стелс-коробки. Всё это заменили нелогичной даже по меркам местной вселенной историей, микротранзакциями и необходимостью постоянного подключения к интернету.

Аудитория крайне резко отнеслась к изменениям в устоявшемся геймплее и отсутствию знаковых героев. После разгромной критики новой части Konami отложила франшизу в долгий ящик, хотя активно ходят слухи про разработку ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

7. Shenmue 3

Первые две части Shenmue сочетали в себе много экспериментального и нового, включая элементы из разных жанров, открытый мир и QTE. Однако большой бюджет и низкие продажи похоронили серию. Но спустя полтора десятка лет геймдизайнер Ю Судзуки провёл рекордную кампанию на Kickstarter и решил закончить историю Рё Хадзуки. Поклонники франшизы пребывали в радостном ожидании, но, как оказалось, совершенно зря.

Достоинства Shenmue 3 заканчивались на относительно детализированном окружении и кинематографичной постановке. В остальном игра представляла собой один большой памятник ностальгии с топчущимся на месте сюжетом. Геймплей состоял из монотонного повторения одного и того же. Главный герой постоянно с кем-то болтал, проходил мини-игры и старался не пропустить тайминги. Сюжет больше напоминал дешёвые гонконгские боевики со странными диалогами.

Многие квесты отдавали абсурдом, активности навевали скуку, а анимации создавали эффект «зловещей долины». Чтобы добраться до чего-то действительно интересного, приходилось пробираться через тонну неинтересных QTE-сегментов. Множество непропускаемых роликов сбивали и без того неторопливый темп. Дополнительно всё усугубила механика голода, из-за чего постоянно приходилось отвлекаться от задания.

Третья часть Shenmue показала, насколько время бывает безжалостным. То, что раньше было инновационным, сейчас лишь реликт прошлого, которому лучше там и оставаться.

8. Ghost Recon Breakpoint

Сколько бы ни ругали Ubisoft за конвейерный подход к собственным франшизам, хорошие продажи всегда перекрывали критику. Но в 2019 году случилось то, чего никто не ожидал. Компания провалилась с сиквелом Ghost Recon: Wildlands, хотя именно вторые части удавались студии лучше всего. Ни увеличенный штат, ни брутальный Джон Бернтал в роли злодея не помогли избежать громкого провала.

Баги, плохая графика, пустой сюжет, отвратительная физика, бессмысленные диалоги, однообразные задания, неинтересный открытый мир – все стандартные болячки французов помножились надвое. Новая часть Ghost Recon больше походила на набор из плохо подогнанных друг к другу механик и MMO-элементов, из-за чего играть в Breakpoint очень быстро становилось скучно и утомительно. Отдельной критики удостоилось активное навязывание встроенного магазина с огромным ассортиментом.

Радовал только персонаж Бернтала, но и его катастрофически мало. Но даже тут ужасная лицевая анимация свела на нет все старания актёра.

Громкий провал заставил Ubisoft пересмотреть собственную стратегию и подход к разработке всех проектов. Все планируемые релизы отложили и отправили на полировку. Между релизами увеличили паузы и стали уделять больше внимания уникальным фишкам и нововведениям.

9. Mafia 3

Анонс и трейлер Mafia 3 оставил поклонников в смешанных чувствах. С одной стороны, всем хотелось снова вернуться в мир криминальных разборок между мафиозными семьями. Да и судьба Вито Скалетта после знаменитых «Джо в сделку не входил» вызывала большой интерес.

Однако многих смутил новый главный герой – Линкольн Клей. Мало того, что он был темнокожим, так ещё и страдал вьетнамскими флешбэками (в прямом смысле). Всё это вместе с 60-ми годами с болотным Новым Орлеаном крайне сложно ассоциировалась с культовой мафиозной серией.

Кроме того, теперь разработку вели не авторы первых двух частей из Чехии, а американская команда Hangar 13 — Mafia 3 для неё была дебютом.

В итоге сырая Mafia 3 кишела багами и страдала от проседающей производительности. Вместо упора на повествование, как это было в прошлых частях, авторы добавили бесконечный гринд. Интересные задания терялись среди многочисленных квестов по зачистке и однообразных активностей.

Причём изначально планировалось, что к боссам можно будет направиться в любой момент, только убить их из-за собственной слабости будет крайне проблематично. Но тестировщики раскритиковали этот момент, после чего и было решено добавить захват вражеских территорий.

Сама по себе Mafia 3 – даже неплохая игра с удивительным отличным сюжетом. Однако она отошла слишком далеко от своих корней, при этом не дав чего-то весомого взамен. Даже действительно интересную историю с отличной актёрской игрой тут похоронили тонной скучного гринда.

Но затем студия Hangar 13 исправилась, выпустив, может, и не эталонный, но приличный ремейк первой Mafia.

10. Resident Evil: Operation Raccoon City

На бумаге концепция игры Slant Six Games выглядела отлично. Разработчики обещали выпустить тактический шутер с продвинутой системой укрытий, атмосферой мрачного ужаса и проработанной механикой ранений. Более того, прохождение продолжилась бы даже после заражения и превращения протагониста в зомби. Выбор определённого героя влиял и на сам геймплей. Более того, в центре событий теперь была служба безопасности корпорации «Амбрелла», что обещало иной взгляд на известные события.

Однако о связи тайтла с известной франшизой напоминали только некоторые названия и персонажи. Да и играть в «Операцию «Раккун-Сити»» оказалось попросту скучно. Эта часть Resident Evil выглядела как плохая копия Gears of War.

Локации представляли собой однообразные коридоры, а глупые противники и бесполезные союзники сводили на нет всё напряжение. Свободу действий «забыли» подвезти, а элементы выживания просто не работали, поскольку необходимые ресурсы лежали под ногами. Обещание изменить определённые события второй и третьей частей ограничилось возможностью убить Леона Кеннеди.

Разработчики Resident Evil: Operation Raccoon City вскоре после релиза попали в скандал с утёкшими ассетами новой Battlefront, после чего студия очень скоро закрылась.