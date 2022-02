Лучшие игры, с которыми можно отвлечься

Сегодня каждому человеку в силу внешнего стресса нужны минутки спокойствия. Как бы тяжело и паршиво ни было, рано или поздно всё станет лучше. Справиться со стрессом и тревогой можно разными способами, но мы ведь прекрасно понимаем, что именно в этот момент поможет любимое хобби — видеоигры.



Не во всех нужно стрелять, убивать и захватывать. Одни предлагают заняться миролюбивыми занятиями или посвятить себя исследованию новых горизонтов, а другие — как следует покопаться в своих мыслях. Мы собрали 10 таких.

Stardew Valley

В 2016 году разработчик Эрик Барон выпустил наследницу Harvest Moon — Stardew Valley. Её быстро полюбили и прозвали деревенской игрой с душой, любовью и характером. Эти слова оправданы. В Stardew Valley в ваше распоряжение попадает небольшая ферма, оставленная в наследство. С этого момента и начинается самое интересное.

В игре можно делать многое: развивать своё хозяйство, исследовать пещеры, общаться с жителями и даже заводить животных. Основа проекта — максимально медитативный геймплей, который погружает в атмосферу доброго мира без злости и ненависти.

Самое приятное чувство в Stardew Valley — проснуться утром от солнечного света, выйти на улицу и увидеть, что весь урожай уже созрел. Идёшь его собирать, а затем приходишь в магазин, продаёшь взращённые культуры и откладываешь деньги на какую-нибудь интересную штуковину. Ещё в игре есть фестивали, на которых все жители собираются в одном месте и радуются наступлению весны. В подобной атмосфере можно на время забыться и погрузиться в спокойный мир.

Minecraft

Про Minecraft, наверное, слышал каждый. Эта игра стала настоящим хитом, в который миллионы играют по сей день. Она привлекает своей простотой и огромным потенциалом для реализации самых творческих идей. Тут умело сочетаются элементы выживания и песочницы. И всё это легко обходится без сражений с монстрами благодаря мирному режиму (включается в настройках). Прелесть Minecraft – в затягивающем игровом процессе и возможностях самореализации.

Хотите построить замок мечты? Это легко можно сделать в Minecraft. Хотите соорудить небольшой домик и обзавестись животными? Пожалуйста! Minecraft только поощряет подобные желания. Веселее и интереснее будет играть с другом. Тогда, например, можно устроить соревнования по добыче алмазов или состязаться в том, кто быстрее построит хижину. Необъятный и интересный мир Minecraft предлагает очень много, в нём не жалко и потеряться на несколько часов.

Journey, Abzu, Flower

На третьей позиции в нашем материале не просто так помещены эти три игры. Journey, Abzu и Flower объединяет одно — размеренный и медитативный геймплей, который действительно поможет отвлечься от происходящего и погрузиться в сказочный, яркий мир. Journey, например, позволит очутиться в пустыне и прожить эмоциональное приключение, полное спокойствия и умиротворения. В Abzu можно изучить красоты подводного мира и плыть рядом с морскими обитателями, а Flower предлагает интерактивное бегство от суеты.

Особенность этих проектов в их простоте и посыле. Каждая из игр доносит свою мысль, которую можно легко уловить. Здесь нет агрессивных или злых действий. Если кто-то из вас незнаком с этими тремя играми, то советуем это сделать как можно скорее. Полученных эмоций хватит надолго.

The Sims 4

Один из самых известных и масштабных симуляторов The Sims 4 позволяет буквально прожить множество жизней за самых разных персонажей. В начале вам предложат сделать вашего сима и задать ему жизненную цель, ведь у каждого человека она так или иначе есть. Необязательно быть одиночкой! Вашему персонажу можно создать настоящую семью и даже завести пушистых друзей.

The Sims 4 предлагает море возможностей, а разнообразие дополнительного контента не позволит заскучать. С расширениями можно стать настоящим вампиром, поселиться на солнечном острове или пройти полный курс обучения в университете. Ценность The Sims 4 — возможность отвлечься и погрузиться в выдуманный мир, а авторы продвигают идеи доброты, мира и спокойной жизни.

No Man's Sky

Неудачный старт No Man's Sky не дал разработчикам раскиснуть и бросить свой проект. Долгое время Hello Games развивала игру. В итоге она обрела комфортный и приемлемый вид, а оценки стали расти. И это не просто так. От количества контента в No Man's Sky голова может пойти кругом. Это сопровождается красивой графикой и затягивающим игровым процессом.

Мир No Man's Sky по-настоящему масштабный. Игроки могут изучать множество планет со своей флорой и фауной. На одной из территорий без проблем можно соорудить убежище, а со временем его обустроить. В No Man's Sky даже необязательно с кем-то сражаться, хоть такая возможность и есть. Проект затянет на несколько десятков часов и покажет красоты огромной вселенной. Отличная игра, чтобы отвлечься.

Unravel и Unravel 2

Разработчики Unravel из шведской студии Coldwood Interactive создали эмоциональное приключение, которое несёт в себе глубокий смысл. В нём заложены принципы любви, добра и человеческих взаимоотношений. Примечательно, что за всю игру никто не произнесёт ни слова, но историю смогут рассказать предметы и обрывки воспоминаний.

Главным героем выступает человечек Ярни, который создан из одной нити. По мере прохождения игроки столкнутся с разнообразными препятствиями, которые предстоит решать с помощью законов физики и логики. Продолжительность Unravel небольшая, так что наскучить игра точно не успеет. Выделяющийся стиль и повествование отпечатаются в вашей памяти.

It Takes Two

Про It Takes Two вы наверняка много слышали. Взлетевший хит студии Hazelight удивил весь мир и покорил сердца игроков. Проект заслуженно стал игрой 2021 года на The Game Awards и собрал кучу положительных оценок и различных наград. Кажется, It Takes Two понравилась почти всем. Игра цепляет своей идеей, в основе которой человеческие отношения, а также весёлым и лёгким геймплеем.

В основе истории лежит судьба Коди и Мэй, которые решают развестись. По стечению обстоятельств они превращаются в кукол и отправляются в безумное путешествие, которое позволит укрепить их отношения и ещё раз подумать перед тем, как делать выбор в сторону развода. В игре запоминающиеся уровни, а основной посыл читается буквально с первых минут. Весёлая и добрая игра для тех, кто хочет расслабиться и отвлечься.

«Городские духи» (Concrete Genie)

Довольно часто небольшие проекты затмевают крупные игры и становятся любимцами аудитории. Одной из таких игр можно назвать «Городские духи». Игра рассказывает историю парня по имени Эш, который страдает от издевательств хулиганов. Он находит умиротворение и спасение в волшебной краске, которая оживляет его рисунки и помогает справиться с проблемами.

У игры яркий визуальный стиль и милые духи, которые становятся для Эша друзьями. Главный герой — почти как спасатель, который пытается восстановить жизнь в городе и избавиться от хулиганов. «Городские духи» погружают в волшебный и добрый мир, в котором свет всё же побеждает тьму. Игра позволяет почувствовать себя настоящим художником и воплощать самые заветные желания.

Kena: Bridge of Spirits

Героиня этой игры, Кена, выступает проводницей в мир духов. Она помогает заблудшим и потерянным душам найти покой и умиротворение. Вместе с этим Кена спасает деревню от заполонившей её скверны. Героиня буквально выступает олицетворением добра, которое, как известно, всегда побеждает зло.

В этом нелёгком путешествии ей помогают маленькие друзья, которых называют тлёныши. Это милые чёрные существа, представляющие собой духов. Они могут объединиться в стаю и стать хорошими защитниками или переместить предмет для изучения локации. Геймплей выполнен в духе старых-добрых адвенчур со времён PS1 и PS2. Финал Kena: Bridge of Spirits прямо говорит о добре и его важности в человеческих жизнях. Не пропускайте.

Animal Crossing: New Horizons

Игра Nintendo буквально возьмёт и перенесёт вас в новый мир, в котором нет места кровожадным сражениям в духе DOOM или убийствам, как в Call of Duty. Главный герой перебирается на остров и получает возможность его исследовать. Игрок может обустраивать жилище, добывать предметы, ресурсы, ловить живность, выращивать растения, общаться с животными и другими игроками.

Самая притягательная часть Animal Crossing: New Horizon — возможность играть вместе с друзьями. На ваш остров могут зайти одновременно до восьми игроков. В подобное время приятно забыться и с головой нырнуть в спокойный мир, где процветают дружба и любовь. Игра затянет на множество часов и оставит после себя только положительные эмоции. И пусть вас не смущает детский стиль!