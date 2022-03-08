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Обзор Shadow Warrior 3: мясное зрелище для уставших от больших игр

Обзор Shadow Warrior 3. Если бы DOOM попал в цирк
Анатолий Лукманов
Обзор Shadow Warrior 3
Комментарии
У польской Flying Wild Hog получился добротный, но ленивый шутер.

Наверняка 2021-й запомнится всем как год разочарований. Сколько надежд мы возлагали на Battlefield 2042, Call of Duty: Vanguard и даже GTA: The Definitive Edition. Однако оставим это позади, ведь 2022-й начался эффектно! Тут и яркая Horizon Forbidden West, и высокооценённая Elden Ring, которую уже нарекают лучшей игрой в истории.

Пришла пора немного отдохнуть от крупных игр с открытым миром и на несколько часов расслабиться. Лучше всех с этой задачей поможет справиться Shadow Warrior 3 — весёлая, но до невозможного простая и незапарная игра польской студии Flying Wild Hog.

Ничего лишнего, только тупость

При всём желании я бы не смог выделить краткому пересказу сюжета Shadow Warrior 3 даже одну страницу, поскольку с его подачей авторы вообще не парились. Новинка — прямое продолжение второй части. Главный герой Ло Ванг должен спасти весь мир от гигантского дракона, которого сам по глупейшим и нелепейшим обстоятельствам призвал. Накосячил — отвечай. Именно по такому принципу начинается эта история и, впрочем, заканчивается тоже. Не ждите неожиданных поворотов, эмоциональных моментов или каких-либо интриг. Всё безумно просто и прозрачно.

Я из Челябинска, и у нас нет суровых дрессировщиков крокодилов!

Я из Челябинска, и у нас нет суровых дрессировщиков крокодилов!

Местами история забавная, а местами донельзя тупая, другого слова тут и не подобрать. Ближе к финалу ловишь себя на мыслях о том, что вот эти глупости и простота — основа игры, без которой в целом она бы не работала так, как нужно. В этом её магия и притягательность.

Среди всех встреченных персонажей я могу выделить только… Ло Ванга! На фоне этого весельчака-убийцы остальные кажутся блёклым пятном. Наш главный ниндзя подкупает харизмой и забавными шутками, которыми наполнена вся игра. С первых и до последних минут протагонист не перестаёт накидывать забавные фразы или комментировать происходящие ситуации. Он словно магнит для чёрного, мерзкого, но всё же забавного юмора. Чем-то даже напомнил Дэдпула. На душе стало приятно, когда во время раскачки на крюке-кошке Ло Ванг запел заглавную музыкальную тему Человека-паука и сказал что-то там про ответственность. Разработчики явно любят дружелюбного соседа.

Пожалуй, именно часть с шуткам и выступает основной. Она как бы даёт понять о том, что игра не про серьёзность и строгость, а про бесконечный фан и смех. От этого получаешь удовольствие всю игру, однако всё же расстроило отсутствие хоть какого-то внятного объяснения действий персонажей и крупицы интриги. От этого шутер не пострадал бы точно. Вот будто не хватило немного остроты в истории, какой-то изюминки, а жаль. Ведь потенциал у авторов есть.

Мясорубка в стиле DOOM. Почти

Будем честны, в Shadow Warrior никогда не играли ради истории. Игры серии цепляли своим ураганным и мясным геймплеем. В этой плане триквел не подкачал и даже превзошёл своих сородичей. В Shadow Warrior 3 просто весело. Есть уровни, на каждом из которых встретятся самые отъявленные уродцы-демоны. Врагов много, они разные, с индивидуальными навыками — к каждому нужен свой подход. Собственно, этих чудищ и нужно крошить в капусту. Причём в буквальном смысле. И этим весело заниматься! В такие моменты перестаёшь думать и полностью отдаёшь себя геймплею. Как по мне, хороший признак неплохой игры.

Весь геймплей шутера строится на перестрелках и паркуре. С первым всё понятно: весело, круто, динамично. В арсенале есть катана и несколько видов огнестрельного оружия. Согласитесь, по этому описанию можно было бы спутать Shadow Warrior 3 с DOOM, и это так.

Проблема в том, что игре Flying Wild Hog далеко до эталонного шутера id Software. Каждый раз она набивает темп и сама же его сбивает. Ты сносишь целую орду противников, тебе хочется ещё, но тут включается сюжетный ролик. Ты зачищаешь первую локацию, вторую, третью, а потом зеваешь оттого, что где-то похожее уже видел. Это нарушает заданный темп.

Практически каждая битва в DOOM — уникальна. Это касается как врагов и арен, так и богатого арсенала. Shadow Warrior 3 происходит на разных локациях, но всю игру меня не покидала мысль, что я не продвинулся дальше пролога, настолько похожи были события и ситуации. Будто бы авторы решили схалтурить и не заморачиваться над разнообразными аренами. Хотелось бы увидеть больше интересных и запоминающихся мест, но увы.

Проблема есть и с оружием. Его просто слишком мало. Есть дробовик, парные пистолеты-пулемёты, катана, но этого не хватает. К пушкам быстро привыкаешь, хоть и сделаны они действительно добротно. Я бы хотел видеть разнообразие в арсенале. Подобной игре это необходимо. Но за что хочется похвалить разработчиков, так это за ощущения от стрельбы. Каждый ствол ощущается круто. С дробовиком я чувствовал себя Рэмбо, чего уж говорить про парные пистолеты-пулемёты.

Что до паркура, то он получился приятным и не перегруженным. Иногда Ло Вангу нужно перепрыгнуть несколько десятков метров, тогда на помощь приходит крюк-кошка. Также можно преодолевать расстояния прыжками и лазанием по зелёным кустарникам. Конечно, после Dying Light 2 подобное воспринимается смешно, но нужен ли Shadow Warrior 3 глубокий паркур? Думаю, нет. Механики органично вписываются в простой геймплей и не перегружают его. Авторы нашли лучшее решение между кровавыми перепалками и небольшими видеовставками.

Как и в прошлых частях серии, Shadow Warrior 3 предлагает прокачку своего персонажа и арсенала. Можно улучшить любую пушку и сделать самого Ло Ванга немного сильнее. Некоторые навыки крайне полезны в бою, но частью из них я даже не пользовался по причине ненадобности. Я старался играть как можно разнообразнее, чтобы попробовать разные механики, комбинации и приёмы. Когда это получалось, то я был доволен, но часто всё скатывалось к уже протоптанной дорожке. Больше всего мне понравилось сочетать катану и элементные атаки. Например, добавлять огонь или молнию. Получалось зрелищно и эффективно.

В меню прокачки особо не разгуляешься

В меню прокачки особо не разгуляешься

Что у Shadow Warrior 3 получается лучше всего, так это не дать заскучать. Из-за ураганного геймплея на экране постоянно что-то происходит. Либо смотришь забавную кат-сцену, либо слушаешь очередной сортирный юмор Ло Ванга, либо кромсаешь демонов. Я прошёл игру за 8 часов на одном дыхании. Игра отлично держит в тонусе, спасибо динамичному игровому процессу

Что в итоге?

Shadow Warrior 3 — отличный вариант времяпрепровождения для пары-тройки вечеров. Она не претендует практически ни на что, но всё равно оставляет приятные впечатления. Разработчикам удалось сделать классный, мясной геймплей, который точно не заставит скучать. Вдобавок к нему есть Ло Ванг — искромётный шутник, который за словом в карман не полезет. Я всё ещё хочу коллаборацию с Дэдпулом. Эти двое друг друга стоят, точно говорю.

Досадно, что авторы оставили сюжет в стороне и решили вложить все силы в игровой процесс. Изобилие противников и разнообразие локаций не порадовали. Flying Wild Hog ещё есть куда расти, и пусть они учтут все проблемные места Shadow Warrior 3. Устали от огромных миров? Расслабьтесь и несколько вечеров проведите с демонами наедине. Я уверен, вам понравится.

Понравилось

  • Динамичный, зрелищный геймплей, который не заставит заскучать.
  • Харизматичный Ло Ванг и его искромётные шутки.
  • Простой в освоении, но приятный паркур.
  • Каждая пушка ощущается по-своему.

Не понравилось

  • Слишком простой сюжет. Без интриг, без чего-то цепляющего.
  • Однотипные враги со временем надоедают.
  • Ситуации части повторяются.
  • Из-за схожего вида локаций создаётся чувство, что до сих пор не ушёл со старта.
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Теги Чемп.Play Игры Shadow Warrior 3 (2022) •••

Заглавное фото: Devolver Digital

Источник: «Чемпионат»

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