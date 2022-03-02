Обзор Gran Turismo 7. Как беспамятно влюбиться

Gran Turismo всегда была особенной серией, но с годами она становилась только более уникальной. Пока другие автосимуляторы приближались к «реализму» в отношении только физики, в Polyphony Digital всегда старались идти в другом направлении.

Gran Turismo — не автосимулятор в традиционном смысле. Gran Turismo — про культуру вождения. Gran Turismo — про культуру автоспорта. Gran Turismo — про любовь к автомобилям и их истории. Отец серии Кадзунори Ямаути обожает машины и всё, что с ними связано. И каждый раз он старается передать хотя бы частичку этого тёплого чувства игрокам. С Gran Turismo 7 концепция достигла своего пика.

Пойми и влюбись

В Gran Turismo 7 вернули одиночную кампанию, которая тут представляет набор заданий в «Кафе». Приходишь, тебе говорят — а победи в этом заезде или заполучи в коллекцию определённые автомобили. И всё это обустроено таким образом, чтобы игрок начинал знакомиться с историей и культурой автомобилей.

Получи три мустанга — значит, придётся проехать три заезда с мустангами, а за каждый тебе подарят по машине. Закончил, возвращаешься в «Кафе», тебе кратко рассказывают об особенностях именно этих автомобилей — зачастую с архивными фотографиями. Каждая подобная сцена занимает не больше нескольких минут, но делает даже банальный процесс получения новых машин особенным. Банально начинаешь разбираться в чём-то хотя бы на базовом уровне.

А почему этот класс машин называется именно так? А как эти машины стали популярными? А почему? А как? А из-за чего? GT7 лаконично и кратко отвечает на все подобные вопросы, но при желании можно углубиться и изучить побольше прямо в игре.

Знакомство с Gran Turismo 7 начинается именно с GT Cafe. После выполнения местных «меню» откроются новые разделы мира GT — соревнования, гараж, магазин тюнинга, рынок б/у машин, автодилеры, школа лицензий и уникальные миссии в духе «Обгони соперников за один поворот». Ничего кардинально нового для серии. Доступ к мультиплееру, кстати, откроют только спустя примерно шесть-восемь часов — сначала придётся выполнить с десяток «меню». Зато по мере прохождения GT Cafe игрок получит во владение около четверти всего автопарка.

Gran Turismo 7 вообще никуда не торопится, что может не понравиться многим, однако подобный ритм мне кажется подходящим по одной простой причине — тут много всего. Благодаря такому размеренному подходу многие действия постепенно становятся автоматизированными. Знаешь, куда идти для тюнинга, где находится кафе. Никакие подсказки не нужны. Это большое достижение для Gran Turismo, где последние лет 10 меню были неочевидными.

Главное меню Gran Turismo 7 выполнено в виде большой локации, а взаимодействие с режимами происходит через людей. Подобным образом получается сделать каждую локацию уникальной именно благодаря тем «говорящим головам», что там показывают. И нет, в японских традициях всё общение происходит посредством текста — озвучки нет.

Подобное меню удивительно удобное

На старт

А вот в гонках изменилось не так много. Геймплейный каркас Gran Turismo Sport ожидаемо почти не изменился. Я не стану пытаться с моноклем разобраться в физике, а лучше расскажу больше про впечатления от заездов, уникальных особенностях и общих ощущениях.

Больше всего в GT7 во время заездов удивляет работа геймпада DualSense. Не зря Gran Turismo стала чуть ли не первой игрой, которую показывали немногим журналистам задолго до выхода самой PS5. Контроллер будто бы специально создан для автогонок — за счёт точечной вибрации и адаптивных триггеров разработчикам удаётся передать именно информацию, которая помогает во время заездов.

Особенно удивили лужи. Поражает, насколько через вибрацию удаётся точно передать ощущение от попадания колёс даже в неглубокие лужи. Тот аспект, который буквально сделан «как в реальности».

Дождям и погоде в Gran Turismo 7 уделили особое внимание. Вот знаете, FromSoftware с Demon's Souls выпускает фактически ту же самую игру — Dark Souls, Bloodborne и теперь Elden Ring вроде бы мало чем серьёзно отличаются. Но нет, ведь у каждой свои особенности, которые меняют абсолютно всё. С погодой в Gran Turismo — аналогично.

Пока у конкурентов уже многие годы была динамическая погода, когда заезд начинается под лучами солнца и всё может постепенно перейти в дождь, в Gran Turismo всё было статично. Либо весь заезд дождь, либо — солнце. Погода не менялась. К седьмой части долгожданное нововведение всё-таки внедрили.

И, конечно, это влияет на очень многое. Даже короткие заезды на несколько кругов могут всерьёз поменяться. Начинаешь на сухой трассе под солнцем, а уже вскоре льёт дождь, дворники с трудом справляются с очищением лобового стекла, от машин поднимается водяной туман. Мало того, что ничего не видишь, так ещё и трасса теперь мокрая, появляются лужи, управлять машиной становится затруднительно. Приходится адаптироваться. А когда ливень закончится, лужи останутся и трасса всё ещё будет мокрой — придётся вновь перестраиваться.

Описанное может показаться пустяком, но в гонках, где на любом повороте можно вылететь или развернуться, потеряв драгоценные секунды, такая необходимость постоянно адаптироваться очень радует. Подобное, правда, действительно нужно либо в режимах на время, либо в мультиплеере.

Старые проблемы на месте

Да, заезды с ботами — всё ещё довольно скучное занятие. Хотя разработчики обещали инновационный искусственный интеллект, но на деле ничего особо не поменялось. Боты как ездили по маршрутам, так и ездят. Совершать ошибки они тоже так и не научились, поэтому в кампании победить соперников на более слабой машине можно либо виртуозным вождением, либо никак.

К большому сожалению, многие нововведения Gran Turismo 7 работают на полную только при игре с настоящими оппонентами — они могут совершать ошибки, нервничать, улетать при поворотах, невовремя тормозить, таранить и получать за это штрафы. В одиночной кампании с таким не столкнуться.

Один раз во время заезда один из ботов чуть не вытолкнул конкурента за пределы трассы. Но его даже не развернуло, он потерял лишь долю секунды и пустил дым. А это были заезды на мустангах!

Поэтому в стандартных заездах кампании лучше прокачать машину чуть выше рекомендуемого уровня заезда и спокойно выигрывать. Это лучше, чем пытаться победить компьютер. Соревноваться лучше либо с собственным временем, либо в онлайне, либо при получении лицензии или специальных миссий.

Любимая фанатами Gran Turismo школа никуда не делась. Как и раньше, тут предстоит выполнять испытания на время. Даже для самой первой лицензии (класса B) придётся попотеть — по крайней мере, для получения золотых медалей. Всего в школе пять лицензий — для получения каждой надо пройти 10 миссий. Прошли все десять хотя бы на бронзу — машина. Прошли всё на золото — дополнительная машина.

Опоздание на 0,015 секунды в школе — норма!

Ещё в Gran Turismo 7 делают большую ставку на обладание личным автомобилем. Во-первых, да, тюнинг. Во-вторых, за машиной надо следить: вовремя менять масло, мыть и так далее. Для этого есть отдельная локация на карте главного меню. Позволено даже держать в гараже несколько одинаковых автомобилей, каждый из которых можно модифицировать как душе угодно. Один, например, в дрифт, а другой — для круговых заездов.

И у каждой машины свой пробег. Приятно!

А вот режим Music Rally, который даже не стали размещать на главном экране, получился странным. Конечно, приятно поездить под приятную музыку, однако глобально это слабо отличается от других заездов — на фоне в GT7 всегда играет музыка. Тут заезды сделаны в ритм определённой музыки, но никаких кардинально новых впечатлений эти гонки не дают.

Про графику особо много и не расскажешь. На выбор дают два режима — со ставкой на производительность и с рейтрейсингом. В первом случае игра везде работает при 60 FPS, даже в разных меню. Во втором случае включается трассировка лучей в меню и на повторах. Игра с рейтрейсингом выглядит отлично, жаль, что разработчики не смогли реализовать функцию во время самого геймплея.

Вывод

Gran Turismo 7 понравится всем любителям автомобилей и культуры вождения. Это уникальная игра, где можно провести сотни часов, при этом ни разу не выйдя на гоночный трек. Отправляйтесь фотографировать машины в режиме Scapes с сотнями реальных локаций. Занимайтесь тюнингом. Читайте огромный мануал Apex (теперь он находится прямо в игре). Это не игра, а праздник и настоящее событие для поклонников автоспорта.

Возможно, тут не самая реалистичная физика. Да, тут не самые интересные соревнования с ботами. Однако прелесть Gran Turismo не в этом. Тут тебе с теплотой и любовью рассказывают, почему машины — это главное достижение ХХ века. Почему автоспорт увлекает миллионы человек.

Если после Gran Turismo человеку всё ещё будет безразлично всё это, наверное, это просто не его. Gran Turismo 7 объединяет лучшее из трёх поколений GT: классических с PS2 (GT3 и GT4), современных (GT5 и GT6) и киберспортивной GT Sport. Это буквально ультимативная Gran Turismo — всё и для всех.

Что понравилось

Уникальная игра, способная влюбить в автоспорт, а также привить культуру вождения.

Ультимативная часть серии. Фанаты любой эпохи Gran Turismo найдут что-то для себя.

Одно из лучших использований DualSense на PS5.

Водить как никогда приятно.

Много контента на релизе.

Новая структура кампании позволяет буквально прожить историю автоспорта.

Получение лицензии всё также выводит в себя — но это только в радость!

Появление динамической погоды преображает заезды.

Что не понравилось

Заезды с ботами вызывают скуку.

Режим с музыкальными ралли выглядит лишним.

Мелкие недостатки и редкие падения FPS при смене меню.

Gran Turismo 7 выходит 4 марта на PS5 и PS4.