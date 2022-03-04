10 хороших фильмов по играм

Удивительно, но по играм успели снять много хороших фильмов — о них и поговорим.

В своё время фильмы по играм были такими же ужасными, как игры по фильмам. Часто создатели и того, и другого думали, что для успеха достаточно громкого имени, а об итоговом качестве можно не беспокоиться. Впрочем, всегда бывают исключения, особенно если внимательно изучить все доступные варианты.

Мы выбрали 10 фильмов, которые вполне подойдут тому, кто хочет посмотреть на любимую вселенную под другим углом или отвлечься.

«Покемон. Детектив Пикачу» (2019 год)

Рейтинг IMDb: 6,6

В ролях: Райан Рейнольдс, Джастис Смит, Кэтрин Ньютон, Билл Найи, Кэн Ватанабэ

Когда-то Nintendo уже имела неудачный опыт с голливудскими студиями (речь о фильме «Супербратья Марио» 1993 года), после чего ко всем таким сотрудничествам стала подходить с осторожностью. Вот и первую полнометражную картину про покемонов отдали не кому-нибудь, а кинокомпании Legendary.

В данном случае за основу была взята серия Detective Pikachu, в которой знаменитый жёлтый покемон предстаёт в роли сыщика. В фильме его озвучил Райан Рейнольдс, чем смутил некоторых зрителей, ведь теперь актёр плотно ассоциируется с образом Дэдпула. Тем не менее сама картина вышла семейной и посвящена расследованию пропажи полицейских.

Лента отлично подойдёт для расслабленного семейного просмотра, но передать глубину вселенной ей не удалось. Поклонники хоть и рады были отсылкам и качеству компьютерной графики, воплотившей на экране любимых монстриков, всё-таки остались разочарованы излишне детской направленностью.

«Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001 год)

Рейтинг IMDb: 5,8

В ролях: Анджелина Джоли, Джон Войт, Иэн Глен, Ноа Тейлор, Дэниэл Крэйг

Раньше существовала точка зрения, что экранизациям игр мешают мизерные бюджеты, выделяемые студиями. Мол, продюсеры не видят в проектах потенциала, поэтому выделяют недостаточно средств. Но для «Лары Крофт» денег выделили достаточно и пригласили звезду высшей лиги на главную роль — и, судя по всему, более-менее отбились.

Конечно, в своё время не все были довольны выбором актрисы (хотя она достаточно точно попадала в тогдашний образ Лары), а актёрской игрой Джоли и подавно. Также поклонники конкретно серии игр были огорчены тем, насколько далеко фильм иногда отходит от первоисточника.

По сюжету Лара охотится за артефактом «Треугольник Света», части которого можно найти во время Парада Планет — происходящего раз в 5000 лет события, когда небесные светила выстраиваются в ряд. Это оказывается связано с почившим отцом мисс Крофт и сектой иллюминатов, из-за чего героиня оказывается в бегах.

Многие из нас познакомились с лентой в юном возрасте, благодаря чему восприняли происходящее с восторгом. Может, духа классических игр Tomb Raider в фильме не так уж и много, но вот приключений и экшена — хватает.

«Мортал Комбат» (2021 год)

Рейтинг IMDb: 6,1

В ролях: Льюис Тан, Джо Таслим, Джессика Макнэми, Джош Лоусон, Хироюки Санада

О старых фильмах из 90-х мы ещё вспомним, но и про недавний перезапуск не можем промолчать. Если говорить чисто финансово, то фильм выдался удачным, и уже готовится продолжение.

Впрочем, сама история как раз находится под вопросом. Лента, как обычно, рассказывает про межвселенский турнир, от которого зависит судьба миров, а также вводит нового главного героя вместо Джонни Кейджа и немного меняет правила вселенной. Также фанатов не обрадовало то, что бóльшая часть фильма происходит на Земле, а не на самом турнире или где-нибудь во Внешнем мире.

Вопрос с драками тоже обстоит двояко. С одной стороны, в картине есть несколько зрелищных битв с креативными элементами, с другой — их просто мало. Но посмотреть на сражение Саб-Зиро и Скорпиона всё-таки можно, и вот оно как раз удалось.

«Принц Персии: Пески времени» (2021 год)

Рейтинг IMDb: 6,1

В ролях: Джейк Джилленхол, Джемма Артертон, Бен Кингсли, Альфред Молина, Стив Туссэн

Одна из богатейших студий мира (Disney) приобретает права на экранизацию одной из старейших игровых серий (Prince of Persia), выдаёт солидный бюджет ($ 150 млн) и приглашает именитых актёров на главные роли. Что может пойти не так?

Вообще, многое, но случай с «Принцем» неоднозначный. С одной стороны, в качестве проходного «диснеевского» фильма он неплох и ни в чём не уступает какому-нибудь «Аладдину», «Одинокому рейнджеру» и другим блокбастерам продюсера Джерри Брукхаймера. С другой — лента ничего круче этого уровня не может предложить, а с сюжетом игры и её персонажами обходится, мягко говоря, вольно. Достаточно просто сказать, что в экранизации у Принца внезапно появилось имя!

Сюжет и визуал выглядят как попурри из «Песков времени» и «Забытых песков», что даже читается странно, но к этой смеси картина примешивает ещё и заметную толику отсебятины. Принц Дастан здесь гораздо ближе к уличному пройдохе, а Визирь — к опереточному злодею, желающему уничтожить мир, из-за чего Принцу необходимо выкрасть дающий такую возможность Кинжал времени.

«Соник в кино» (2020 год)

Рейтинг IMDb: 6,5

В ролях: Джеймс Марсден, Джим Керри, Бен Шварц, Наташа Ротуэлл, Адам Палли

Когда-то SEGA и Nintendo боролись друг с другом на поприще игровых консолей, но в 2019-2020 годах схлестнулись и в кинотеатрах. В отличие от «Детектива Пикачу», путь «Соника» к выходу был тернистее, но в то же время и успех оказался ярче.

Поклонники сначала были недовольны внешностью ежа, а также не верили, что из фильма получится что-то путное. Однако студия неожиданно решила пойти на встречу поклонникам, полностью переделала героя, и уже к премьере настроение публики в отношении картины было куда добродушнее.

Более того, в итоге ещё и получился приятный семейный мультфильм с юмором, отсылками к старым играм и как всегда неподражаемым Джимом Керри в роли доктора Эггмана. И уже скоро выйдет продолжение.

«Смертельная битва» (1995 год)

Рейтинг IMDb: 5,8

В ролях: Робин Шоу, Линден Эшби, Бриджит Уилсон, Кристофер Ламберт, Кэри-Хироюки Тагава

В отличие от уже упомянутого «Мортал Комбат», первая попытка перенести на экраны знаменитый файтинг держалась ближе к оригиналу. Конечно, и там хватало отступлений, но общий дух и главные герои более чем напоминали об аркадном файтинге.

В центре внимания тоже был турнир за жизнь Земли, на который попали величайшие бойцы планеты, но в этот раз действие как раз по большей части происходит не на Земле. Не менее удивительно, что руководил процессом режиссёр Пол У. С. Андерсон, который затем в других игровых экранизациях отходил от канона заметно сильнее.

Сейчас уже что костюмы, что спецэффекты выглядят потешными или умилительно старыми, но некоторые драки и локации всё ещё впечатляют. Также нельзя не вспомнить легендарный саундтрек, который представил музыкальные темы из игры в изменённой обработке.

«Need for Speed: Жажда скорости» (2014 год)

Рейтинг IMDb: 6,4

В ролях: Аарон Пол, Доминик Купер, Рами Малек, Дакота Джонсон, Майкл Китон

Экранизация серии Need for Speed сделала то, что у самих игр не получилось — более-менее вменяемо прикрутила сюжет к самим гонкам. На фильм также выделили небольшой, но приличный бюджет ($ 66 млн), а на главную роль позвали Аарона Пола, бывшего в те времена на волне популярности после сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad).

Многие в шутку как раз называли «Жажду скорости» продолжением сериала, мол, Джесси Пинкман после всего устроился механиком, но опять впутался в криминальную схему. Героя подставили, и, выйдя из тюрьмы спустя два года, он горит желанием победить в суперважной гонке, тем самым отомстив злодею.

Конечно, сценарий в такой ленте по степени важности находится далеко не на первом месте, а всех волнуют в основном машины и чувство скорости. С этим у фильма всё в порядке — в кадре светится огромное количество блестящих суперкаров, а от некоторых погонь захватывает дух.

Добавляют приятных впечатлений и ненавязчивые отсылки к трассам из самых легендарных частей серии: вот здесь гонка проходит среди секвойевого леса, вот тут полицейские вертолёты преследуют гонщиков на горном кряже, есть ночная гонка в стиле Underground, а также памятный поворот вокруг маяка.

«Обитель зла» (2002 год)

Рейтинг IMDb: 6,7

В ролях: Милла Йовович, Мишель Родригес, Эрик Мэбиас, Джеймс Пьюрфой, Мартин Крюз

Первая часть «Обители зла» Пола Андерсона хоть и практически игнорирует игровой канон, всё равно даже спустя 20 лет остаётся интересным фильмом и приличным боевиком.

Завязка соответствует игре: в лаборатории под отдалённым особняком из-под контроля выходит опасный вирус, заставляющий всех с ним взаимодействующих мутировать, а на устранение угрозы отправляется отряд спецназа. Впрочем, уже в этом месте есть различия: в фильме к ним ещё и присоединяется девушка Элис (Милла Йовович), страдающая от амнезии.

Сюжет в картине вышел куда более лихим, чем в одноимённой видеоигре. Дальнейшее развитие событий хоть и отходит от оригинала, зато привносит крутые повороты истории и несколько зрелищных сражений с мутантами, которые поклонники помнят и по сей день.

«Варкрафт» (2016 год)

Рейтинг IMDb: 6,8

В ролях: Трэвис Фиммел, Пола Пэттон, Бен Фостер, Доминик Купер, Тоби Кеббелл

События фильма переносят на большой экран историю самой первой игры серии, Warcraft: Orcs and Humans, причём лента делает это с похвальным следованием оригиналу. Орки вынуждены были покинуть свой мир и вторгнуться в измерение людей, а для пущей уверенности их шаман заключил сделку с тёмными силами, что нравится не всем вождям.

В людских королевствах тоже не всё гладко, и, когда на отдалённые деревни начинаются нападения таинственных зелёных монстров, разбираться с этим приходится лично командующему войсками Лотару, который не может доказать королю и двору серьёзность угрозы.

К сожалению, фильм немного не дошёл до окупаемости, из-за чего история обрывается на трагическом клиффхэнгере. На достойную экранизацию эпического фэнтези ушло много денег, но, с другой стороны, визуальная сторона получилась впечатляющей. Помимо этого, лента со всем уважением воспроизвела сюжет, вплела отсылки и построила мостики к следующей части, но многих зрителей отпугнул рваный монтаж, пострадавший из-за продолжительности.

«Сайлент Хилл» (2006 год)

Рейтинг IMDb: 6,5

В ролях: Рада Митчелл, Джоделль Ферланд, Лори Холден, Шон Бин, Дебора Кара Ангер

Экранизацию одноимённой видеоигры либо любят, либо ненавидят. Режиссёр фильма Кристоф Ганс — большой поклонник оригинала, исключительно благодаря чему и смог добиться от боссов Konami прав на экранизацию.

Сюжет напрямую не следует ни одной из частей серии, но при этом содержит в себе тот самый дух из игры. Дочь главной героини страдает от неизвестной болезни, а доктора помочь не могут. По ночам девочка видит сны про странный город Сайлент Хилл, о котором непроизвольно шепчет. Мать решает отвезти её туда в надежде на мистическое исцеление, но находит лишь бесконечный кошмар.

Как уже было сказано, фильм удивительным образом сочетает в себе новую историю и дух японских хорроров, при этом имея массу отсылок непосредственно к игре. Среди них и сцены с Пирамидоголовым, которого эталонно воплотили на экране.