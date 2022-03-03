Как теперь покупать игры в Steam, PS Store, Nintendo eShop и других магазинах

Многие цифровые магазины на фоне спецоперации России на Украине начали работать со сбоями. Некоторые уже подтвердили, что оплата с банковских карт невозможна, тогда как другие пока отмалчиваются. Мы решили собрать короткий гайд, как теперь покупать игры в сервисах, где начались масштабные проблемы с оплатой.
Steam
Valve официально не подтвердила приостановку операций в России, однако вечером 2 марта все способы оплаты (Visa, MasterCard, «Мир», «Яндекс.Деньги» и QIWI) стали недоступны без объяснения причин. Немногочисленные пользователи Paypal, кто давно успел привязать свою карту, всё ещё могут оплачивать товары. Сейчас к Paypal уже нельзя подключать карты, поэтому способ явно не подойдёт многим.
Так как же покупать теперь игры в Steam? Через сторонние площадки, где продают ключи активации — это розничные сети «М.Видео», «Эльдорадо», «1С-Интерес», а также цифровые магазины вроде «Плати.ру», «Бука», Gabe Store и Zaka-Zaka.
Если говорить про сам Steam, то можно подключить VPN и оплачивать покупки со своей карты (жители Крыма делают так уже много лет), однако тут стоит учитывать, что Valve оставляет за собой право заблокировать учётные записи с покупками через VPN.
Лучше не рисковать и при надобности приобретать именно официальные ключи у различных партнёров разработчиков и издателей в стране.
PS Store
Sony также официально не подтвердила приостановку оплат с российских карт, однако сбоев при оплате накопилось уже достаточно много. Но у владельцев PlayStation, в отличие от Steam, куда больше вариантов выкрутиться из сложившейся ситуации.
Во-первых, диски никто не отменял. Все новинки исправно попадают на полки розничных магазинов (ходят слухи об отмене релиза Gran Turismo 7 в России, но наши источники в рознице о таком не слышали), а более старые игры тем более никуда не денутся — они и в магазинах лежат, и на площадках вроде «Сбермегамаркета» и «Авито».
Во-вторых, у PlayStation существуют карты оплаты PS Store разным номиналом — от 500 до 7000 рублей. Они доступны в большинстве магазинов.
Nintendo eShop
А вот Nintendo подтвердила, что в ближайшее время не получится оплачивать покупки банковскими картами (только через старый Paypal, как в Steam). Для покупки цифровых копий компания советует зайти на QIWI и приобрести карту оплаты нужного номинала — либо 600, либо 1000 рублей. Больше никак.
Но у владельцев Switch сохраняется возможность приобретать физические копии игр — картриджи. Они доступны во всех магазинах — от «Сбермегамаркета» до «Эльдорадо». Вдобавок, конечно, б/у и редкие игры можно найти на площадках объявлений вроде «Авито».
GOG
Польский магазин CD Projekt продолжает принимать платежи, однако теперь это происходит только в долларах. Валюту можно выбрать в настройках.
В каком-то виде региональные цены сохраняются, однако из-за нестабильного курса рубля они всё же выше официальных цен: ту же Cyberpunk 2077 продают $ 23,47 — сейчас это примерно 2900 рублей. При этом в рублях официальная цена составляет 1999 рублей.
Другие площадки
А вот тут начинается серая зона. Магазины вроде Battle.net также сталкиваются с проблемами при оплате, но универсальных ответов под такие площадки пока нет — разве что искать официальные ключи активаций на разных площадках вроде того же «Плати.ру».
Что интересно, о проблемах с оплатой в Epic Games Store или Ubisoft Store пока никто не сообщал, но случись такое, то подойдут аналогичные Steam способы — покупать ключи активаций у магазинов. Главное – в описании смотреть, для какой площадки используется ключ.
Мы будем следить за ситуацией, дополняя и расширяя материал при надобности и появлении новых обстоятельств.
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