Отмена игр, фильмов, магазинов и сервисов в России. Что теперь недоступно?
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Многие игры, фильмы, сервисы и магазины теперь работают с ограничениями — если вообще работают.
С конца февраля 2022 года жизнь обычного россиянина изменилась. Из-за ситуации в мире многие страны наложили на Россию рекордное количество санкций, из-за чего западные сервисы ограничили услуги для россиян. Площадки для создания контента запретили мейкерам публиковать новые ролики, издатели и разработчики остановили продажи своей продукции и так далее.
Мы собрали список из самых заметных игр, сервисов и продуктов, доступ к которым уже так или иначе ограничен. Материал будет дополняться по мере появления новых случаев.
- Какие сервисы ограничили работу в России?
- Какие производители и компании ушли из России?
- Какие игровые компании остановили продажи своей продукции в России?
- Что происходит с кино в России?
- Что ещё происходит с играми в России?
- Остальное
Какие сервисы ограничили работу в России?
- Steam — больше не принимает платежи из России, однако есть многие обходные пути. О них можно прочесть в нашем гайде.
- PS Store — могут возникнуть проблемы при оплате российскими картами. Купить игру можно только через пополнение внутреннего кошелька сервиса. Подробнее в нашем гайде.
- Paypal — прекратил работу в России.
- Microsoft Store — компания приостановила продажи своей продукции в фирменном магазине, в розничных сетях даже нельзя купить карты продления Xbox Game Pass.
- Nintendo eShop — больше нельзя совершать покупки российской картой и нельзя скачать даже купленные игры. Обходной путь для загрузки собственных игр можно почитать в нашем гайде.
- GOG — в польском магазине CD Projekt остановили все продажи для россиян.
- Netflix — больше нельзя продлить подписку в России, поэтому в течение месяца сервис прекратит трансляцию в стране. Вдобавок компания передумала транслировать российские федеральные каналы в сервисе и приостановила работу над российскими фильмами и сериалами.
- Spotify — прекратил продажу платной подписки.
- TikTok — блогеры из России больше не могут публиковать новые ролики и вести трансляции, а зарубежные ролики больше недоступны — даже при прямом переходе в аккаунты контент-мейкеров.
- Twitch — ограничил выплаты российским стримерам, однако пообещали следить за ситуацией и заплатить всё, что должны.
- «Фейсбук» — полностью заблокирован в России руками Роскомнадзора. Пострадал и «Инстаграм», который работает на технической базе «Фейсбука».
- Adobe — ограничила продажи своей продукции в России. Под нож попали подписки на Photoshop, Premiere Pro, Illustrator и другой софт компании.
Какие производители и компании ушли из России?
- Intel, NVIDIA и AMD — прекратили поставки процессоров и видеокарт в Россию. Первая ограничилась только закрытием экспорта, вторая также запретила продажу своей продукции.
- Apple, Microsoft, Nokia, Siemens, Panasonic, Dell — приостановили продажу и экспорт продукции в Россию.
- Samsung — хоть экспорт из Южной Кореи никто не запрещал, но в компании объявили об остановке поставок продукции в Россию.
- Visa и MasterCard — ограничивают работу своих платёжных систем за пределами России, не позволяя оплачивать зарубежные сервисы. В них число входят магазины вроде Steam и PS Store.
- DHL, FedEx, UPS — службы доставки больше не работают с Россией.
Какие игровые компании остановили продажи своей продукции в России?
- Activision Blizzard (Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch).
- Electronic Arts (FIFA, Battlefield, Mass Effect).
- CD Projekt («Ведьмак», Cyberpunk 2077).
- Take-Two — владеет Rockstar, 2K Games и Private Division.
- Sony — пока только отложила запуск Gran Turismo 7 в России.
- Ubisoft (Assassin's Creed, Rainbow Six, Far Cry).
- Microsoft (Halo, Age of Empires, Forza Horizon, Minecraft).
- Bethesda (DOOM, Fallout, The Elder Scrolls).
- Nintendo — закрыла eShop и отложила выход Kirby and the Forgotten Land и Chocobo GP.
- Epic Games перестала продавать контент пользователям из России.
- Minecraft удалили из App Store и Google Play для россиян.
Что происходит с кино в России?
- Если коротко — ничего хорошего. Отрасль может полностью умереть, поскольку в кинотеатры перестали поступать свежие блокбастеры. Голливудская «большая пятёрка» (Disney, Paramount, Sony Pictures, Warner Bros. и Universal) отменила премьеры всех своих фильмов для России.
- Disney отменил показы всех своих фильмов в России. Под нож пошли мультфильм «Я краснею» и, возможно, новый «Доктор Стрэндж».
- Warner Bros. отменила «Бэтмена» за день до старта проката (но один россиянин улетел в Узбекистан, чтобы всё же увидеть фильм). Ожидать премьеру третьих «Фантастических тварей» тоже не стоит.
- Sony отложила показ «Морбиуса», его планировали запустить 24 марта.
- Universal отменила «Соника в кино 2».
Что ещё происходит с играми в России?
- Из FIFA 22 и NHL 22 удалят все российские команды и спортсменов.
- Amazon приостановила перевод New World на русский язык.
- Российские пользователи Steam пожаловались на принудительные рефанды Elden Ring.
Остальное
- LEGO приостановила поставки в Россию.
- Писатель Стивен Кинг больше не будет работать с российскими издательствами.
- Почти все крупные производители автомобилей (BMW, Jaguar, Mazda, Mercedes-Benz, Porsche, Skoda, Volkswagen, Volvo) остановили поставки машин в Россию.
- IT-гигант Oracle ушёл из России. Компания — второй производитель техники и софта по прибыли в мире, на её продуктах держатся в том числе многие банковские системы.
- «Икея» закрыла магазины как минимум до конца мая.
- Крупные магазины одежды начали закрываться: Nike, Puma, Zara, H&M и другие.
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