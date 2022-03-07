Многие игры, фильмы, сервисы и магазины теперь работают с ограничениями — если вообще работают.

Отмена игр, фильмов, магазинов и сервисов в России. Что теперь недоступно?

С конца февраля 2022 года жизнь обычного россиянина изменилась. Из-за ситуации в мире многие страны наложили на Россию рекордное количество санкций, из-за чего западные сервисы ограничили услуги для россиян. Площадки для создания контента запретили мейкерам публиковать новые ролики, издатели и разработчики остановили продажи своей продукции и так далее.

Мы собрали список из самых заметных игр, сервисов и продуктов, доступ к которым уже так или иначе ограничен. Материал будет дополняться по мере появления новых случаев.

Какие сервисы ограничили работу в России?

Steam — больше не принимает платежи из России, однако есть многие обходные пути. О них можно прочесть в нашем гайде.

PS Store — могут возникнуть проблемы при оплате российскими картами. Купить игру можно только через пополнение внутреннего кошелька сервиса. Подробнее в нашем гайде.

Paypal — прекратил работу в России.

Microsoft Store — компания приостановила продажи своей продукции в фирменном магазине, в розничных сетях даже нельзя купить карты продления Xbox Game Pass.

Nintendo eShop — больше нельзя совершать покупки российской картой и нельзя скачать даже купленные игры. Обходной путь для загрузки собственных игр можно почитать в нашем гайде.

GOG — в польском магазине CD Projekt остановили все продажи для россиян.

Netflix — больше нельзя продлить подписку в России, поэтому в течение месяца сервис прекратит трансляцию в стране. Вдобавок компания передумала транслировать российские федеральные каналы в сервисе и приостановила работу над российскими фильмами и сериалами.

Spotify — прекратил продажу платной подписки.

TikTok — блогеры из России больше не могут публиковать новые ролики и вести трансляции, а зарубежные ролики больше недоступны — даже при прямом переходе в аккаунты контент-мейкеров.

Twitch — ограничил выплаты российским стримерам, однако пообещали следить за ситуацией и заплатить всё, что должны.

«Фейсбук» — полностью заблокирован в России руками Роскомнадзора. Пострадал и «Инстаграм», который работает на технической базе «Фейсбука».

Adobe — ограничила продажи своей продукции в России. Под нож попали подписки на Photoshop, Premiere Pro, Illustrator и другой софт компании.

Какие производители и компании ушли из России?

Intel, NVIDIA и AMD — прекратили поставки процессоров и видеокарт в Россию. Первая ограничилась только закрытием экспорта, вторая также запретила продажу своей продукции.

Apple, Microsoft, Nokia, Siemens, Panasonic, Dell — приостановили продажу и экспорт продукции в Россию.

Samsung — хоть экспорт из Южной Кореи никто не запрещал, но в компании объявили об остановке поставок продукции в Россию.

Visa и MasterCard — ограничивают работу своих платёжных систем за пределами России, не позволяя оплачивать зарубежные сервисы. В них число входят магазины вроде Steam и PS Store.

DHL, FedEx, UPS — службы доставки больше не работают с Россией.

Какие игровые компании остановили продажи своей продукции в России?

Activision Blizzard (Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch).

Electronic Arts (FIFA, Battlefield, Mass Effect).

CD Projekt («Ведьмак», Cyberpunk 2077).

Take-Two — владеет Rockstar, 2K Games и Private Division.

Sony — пока только отложила запуск Gran Turismo 7 в России.

Ubisoft (Assassin's Creed, Rainbow Six, Far Cry).

Microsoft (Halo, Age of Empires, Forza Horizon, Minecraft).

Bethesda (DOOM, Fallout, The Elder Scrolls).

Nintendo — закрыла eShop и отложила выход Kirby and the Forgotten Land и Chocobo GP.

Epic Games перестала продавать контент пользователям из России.

Minecraft удалили из App Store и Google Play для россиян.

Что происходит с кино в России?

Если коротко — ничего хорошего. Отрасль может полностью умереть, поскольку в кинотеатры перестали поступать свежие блокбастеры. Голливудская «большая пятёрка» (Disney, Paramount, Sony Pictures, Warner Bros. и Universal) отменила премьеры всех своих фильмов для России.

Disney отменил показы всех своих фильмов в России. Под нож пошли мультфильм «Я краснею» и, возможно, новый «Доктор Стрэндж».

Warner Bros. отменила «Бэтмена» за день до старта проката (но один россиянин улетел в Узбекистан, чтобы всё же увидеть фильм). Ожидать премьеру третьих «Фантастических тварей» тоже не стоит.

Sony отложила показ «Морбиуса», его планировали запустить 24 марта.

Universal отменила «Соника в кино 2».

Что ещё происходит с играми в России?

Из FIFA 22 и NHL 22 удалят все российские команды и спортсменов.

Amazon приостановила перевод New World на русский язык.

Российские пользователи Steam пожаловались на принудительные рефанды Elden Ring.

Остальное