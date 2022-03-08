Microsoft делает новые Fallout, а в Steam забанили миллион игроков Lost Ark / Чемп.PLAY

Поздравляем с 8 марта, а также рассказываем о миллионе забаненных аккаунтов в Lost Ark и возможной дате выхода Hogwarts Legacy.

Международный женский день, а вместе с ним и 54-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня мы поздравляем с 8 марта и рассказываем о новых частях Fallout от Microsoft. О миллионе забаненных аккаунтов Lost Ark в Steam. Возможной дате релиза Hogwarts Legacy по мотивам «Гарри Поттера». И о дальнейшем развитии Dying Light 2.

54-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 54-го выпуска

Microsoft хочет делать новые игры Fallout одновременно. Ждём Fallout 5 и Fallout: New Vegas 2?

В Dying Light 2 могут добавить режим «Новая игра+». Разработчики уже думают над этим.

Игра про школу магии Хогвартс может выйти 8 сентября 2022 года.

И многое другое.

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