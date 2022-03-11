Что теперь делать с играми на PlayStation и почему Elden Ring разозлила разработчика Battlefield 2042?

Как работает PlayStation Store после санкций и нелепая смерть в Elden Ring / Чемп.NEWS

Весенняя пятница, а вместе с ней и 55-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня мы рассказываем, как покупать игры в PlayStation Store в это непростое время. Показываем самую нелепую смерть игрока в Elden Ring. Спойлер: виноват барашек! И празднуем вместе с Хидео Кодзимой его очередную награду. Автор игр Metal Gear Solid и Death Stranding получит не только признание на государственном уровне, но и денежные выплаты.

55-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 55-го выпуска

Разработчик Battlefield 2042 осудил Elden Ring за слишком высокие оценки. Но игроки дали отпор.

Blizzard дарит подписку на World of Warcraft. Всем, но только не игрокам из России и Беларуси.

Кодзима получит премию за невероятные достижения в области изобразительного искусства.

И многое другое.

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