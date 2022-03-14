Где теперь покупать игры — осталось ли хоть что-то? Разбираемся

К 14 марта большинство западных компаний так или иначе ограничили своё присутствие в России, из-за чего наши старые материалы про советы по покупкам игр значительно устарели — хотя мы их постоянно обновляли. В этой статье мы поищем, где ещё можно покупать интерактивные развлечения.

Но сначала об ушедших

При этом везде всё ещё можно активировать ключи — везде, кроме eShop, там официально нельзя даже скачать уже купленные игры (но мы нашли обходной путь). Кстати, Nintendo первой объявила новые цены — игры за 3999 рублей подорожают до 6199 рублей. И речь не о новинках, а о том, что уже в продаже.

Так где же ещё можно покупать игры?

Steam

Да, Valve до сих пор не запретила покупать игры в своём магазине. Да, почти все способы пополнения счёта выключены, но несколько обходных путей сохранилось.

Во-первых, это QIWI-кошелёк. Для этого надо зарегистрироваться на площадке, пополнить счёт на нужную сумму с любой российской карты и открыть счёт в казахских тенге — его надо сделать основным, переведя нужную сумму с рублёвого счета.

Во-вторых, пополнить счёт через сервис PayBerry. Просто вводим свой ник в Steam и сумму пополнения. У сервиса, правда, есть несколько недостатков: это и комиссия в 10% (хотите положить 1000 рублей — 100 рублей уйдёт на комиссию), и сроки пополнения — они могут составлять несколько дней.

В-третьих, ключи активации. Они продаются в розничных магазинах и цифровых площадках. Правда, запасы потихоньку заканчиваются. К примеру, Elden Ring уже почти невозможно найти — она очень быстро нашла аудиторию.

Однако надо понимать, что некоторые издатели и разработчики прекратили продажи своих игр в России, поэтому даже при желании их уже не приобрести и в Steam. Страницы таких продуктов попросту недоступны. Это касается и всех игр EA (от FIFA до Apex Legends) до CD Projekt (Cyberpunk 2077 и «Ведьмак»).

Epic Games Store

Неожиданно, но Epic Games не стала ограничивать работу своего магазина — как и в Steam, отдельные игры недоступны по решению разработчиков и издателей, но всё остальное можно приобрести. В России через EGS доступно сразу несколько локальных методов оплаты, а именно:

SberPay от «Сбера»

QIWI

Alfa Click

Ю.Money

Мобильные платежи (6% комиссия).

Удивительным образом именно Epic Games Store может стать народным магазином для россиян. Тут и цены пока не повышались, и игры продаются свободно через локальные платёжные системы. При этом сама Epic Games уже объявила о своих ограничениях в отношении России:

больше нельзя покупать V-монеты для Fortnite;

все участники программы поддержки Epic Games из России исключены из неё.

Обходные пути

Однако существуют и определённые обходные пути. К примеру, владельцы Xbox могут использовать фанатские торговые площадки для покупки игр из других регионов, хотя вряд ли покупателям консолей Microsoft понадобится это — лучше всего закупиться подпиской Xbox Game Pass. Правда, сделать это в текущих условиях затруднительно, ведь все продажи приостановили. Остались только ключи по повышенным ценам.

Вдобавок, конечно, сейчас особенно актуальными станут площадки по продаже б/у игр. Но сейчас туда бежать сломя голову за покупками, наверное, не стоит. Мы уже заметили, что многие игры там продаются по огромным наценками (кому Elden Ring за 8500 рублей?), хотя есть и действительно выгодные предложения. Если найдёте такое, то брать однозначно стоит.

Вторичку активно продают на «Авито», а также в специальных игровых магазинах вроде петербургского Gamebuy.

Проблема PlayStation

Но больше всего проблем пока у владельцев PS4 и PS5 с активной подпиской PS Plus. Да, доступ к мультиплееру и облачным сохранениям остался, однако активировать ежемесячную подборку игр нельзя — да, даже мартовскую. Для Sony это важный прецедент, потому что бесплатные игры с самого появления сервиса были его фундаментом.

С компанией уже хотят даже судиться, поскольку никто нормально не отвечает на вопросы, как теперь будет работать подписка. И вряд ли Sony начнёт возвращать деньги за неё — у многих она оплачена на несколько лет вперёд (у меня, например, до 2027-го) и через разные платежи вроде карт оплаты. За такое деньги не вернёшь.

Новость по теме Что происходит с PS Plus в России после отключения PS Store?

Через две недели, 30 марта, объявят линейку игр PS Plus на апрель — и что получат пользователи из России? Ничего? Это странно, ведь услуга полностью оплачена. Будем надеяться, что Sony всё же сможет что-то объяснить или придумать в обозримом будущем.