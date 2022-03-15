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Автор Domina разозлил игроков, фанатский перевод Final Fantasy 7 Remake, ремейк Dead Space и игровые выставки 2022 года

Игроки против Domina «слабых мужчин» и дата выхода ремейка Dead Space / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Domina
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Создатель симулятора гладиаторских боёв поругался с мужчинами, фанатский перевод Final Fantasy 7 Remake и новые детали ремейка Dead Space.

Весна. Вторник. Выпуск видеоновостей. Уже в 56-й раз мы выходим на связь и рассказываем о главном за прошедшие дни. Сегодня разбираем историю независимого разработчика Domina: автор снова разозлил игроков своими высказываниями про мужчин и маски. А также изучаем новые подробности грядущего ремейка Dead Space: когда релиз и какую роль будет играть звук? Узнайте из нашего видео!

56-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 56-го выпуска

  • Фанатский перевод Final Fantasy 7 Remake: скачать русификатор бесплатно или это опасно?
  • Игровые выставки 2022 года: презентация Microsoft «в стиле Е3» и другие ивенты.
  • Звук тащит: авторы ремейка Dead Space заморочились, игроки будут довольны.
  • И многое другое.
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Теги Чемп.Play Игры Microsoft Final Fantasy Dead Space •••

Заглавное фото: Dolphin Barn Incorporated

Источник: «Чемпионат»

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