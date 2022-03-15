Игроки против Domina «слабых мужчин» и дата выхода ремейка Dead Space / Чемп.NEWS

Весна. Вторник. Выпуск видеоновостей. Уже в 56-й раз мы выходим на связь и рассказываем о главном за прошедшие дни. Сегодня разбираем историю независимого разработчика Domina: автор снова разозлил игроков своими высказываниями про мужчин и маски. А также изучаем новые подробности грядущего ремейка Dead Space: когда релиз и какую роль будет играть звук? Узнайте из нашего видео!

56-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 56-го выпуска

Фанатский перевод Final Fantasy 7 Remake: скачать русификатор бесплатно или это опасно?

Игровые выставки 2022 года: презентация Microsoft «в стиле Е3» и другие ивенты.

Звук тащит: авторы ремейка Dead Space заморочились, игроки будут довольны.

И многое другое.

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