Игроки против Domina «слабых мужчин» и дата выхода ремейка Dead Space / Чемп.NEWS
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Создатель симулятора гладиаторских боёв поругался с мужчинами, фанатский перевод Final Fantasy 7 Remake и новые детали ремейка Dead Space.
Весна. Вторник. Выпуск видеоновостей. Уже в 56-й раз мы выходим на связь и рассказываем о главном за прошедшие дни. Сегодня разбираем историю независимого разработчика Domina: автор снова разозлил игроков своими высказываниями про мужчин и маски. А также изучаем новые подробности грядущего ремейка Dead Space: когда релиз и какую роль будет играть звук? Узнайте из нашего видео!
56-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 56-го выпуска
- Фанатский перевод Final Fantasy 7 Remake: скачать русификатор бесплатно или это опасно?
- Игровые выставки 2022 года: презентация Microsoft «в стиле Е3» и другие ивенты.
- Звук тащит: авторы ремейка Dead Space заморочились, игроки будут довольны.
- И многое другое.
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