Игры — лучшее укрытие для вашей психики. И вот почему

За последние несколько недель мои консоли практически не выключаются. Я провожу за ними каждую ночь до утра, исследую Междуземье в Elden Ring и снова пытаюсь заставить себя начать Red Dead Redemption 2. И пока моя PS5 не стала кирпичом (да, она у меня без дисковода, но кто знал?), она выполняет свою самую важную функцию — даёт мне возможность дышать и отвлекаться.

И я знаю, что не только я снимаю напряжение именно таким образом: все мои друзья, кто хоть как-то вовлечён в игры, стали проводить в них больше времени. Пока играем в Leagoe of Legends: Wild Rift, иногда собираемся для настолок. В эти периоды мы чувствуем себя лучше всего. И вы, думаю, понимаете меня.

Сегодня мы обсуждали статьи на день, и у меня появился вопрос: а почему игры, собственно, стали для многих из нас этаким убежищем? Ради интереса я залез на YouTube и нашёл видео журналиста Криса Морриса из GameSpot, озаглавленное как «Ключ к счастливой жизни через видеоигры». Вот ключевые тезисы этого ролика.

Видеоигры вводят нас в состояние «потока» (flow с английского), когда всё наше внимание направлено на конкретную задачу или процесс. Американский психолог со сложной фамилией Михай Чиксентмихайи изучает это направление уже несколько десятков лет, оно входит в число элементов «позитивной психологии», то есть изучения положительных аспектов нашей жизни.

Автор The Gaming Mind — книги о позитивном влиянии видеоигр на психику — Александер Крисс считает, что во время игровой сессии ощущение потока становится ещё сильнее. Это состояние, когда человек сконцентрирован на чём-то, что несёт для него необычайную важность в моменте.

Из-за этого и возникают ситуации, когда вроде бы только запустил любимую игру, оглянулся — а прошло уже три часа. Но всё это время приток дофаминов в мозг не прекращался, поэтому ощущение и кажется таким приятным, и потраченного времени не так жалко.

В своей книге Finding Flow 1997 года Чиксентмихайи отдельно затронул игры как класс. Каждая игра, будь то догонялки или DOOM Eternal, ставит перед игроком чёткую цель. Причём настолько чёткую, что у него не возникает вопросов, как именно справиться с задачей.

Эта концепция идеально ложится на любую современную видеоигру. У нас не возникает с ними проблем. Все мы так или иначе умеем наводить прицел на голову в шутерах или размахиваться клинками в God of War. Да, есть хардкорные игры, есть разные жанры, но принцип остаётся одним и тем же — мы знаем, что нужно делать.

Моррис попросил других членов редакции GameSpot рассказать о той игре, которая вводит их в состояние потока. Продюсер по видео рекомендует DOOM Eternal, его коллега выделил Dark Souls, а женская половина редакции предпочитает файтинги. У каждого человека найдутся свои струны, за которые дёргают игры определённых типов. Кто-то ценит удобство управления и технические характеристики вроде графики, кому-то нравится боевая система, другому — что-то третье.

Когда вы шинкуете демонов в Devil May Cry, ловко входите в повороты в Forza Horizon 5 или изящно обыгрываете оппонента в Mortal Kombat — вы входите в состояние потока, которое вызывает позитивные эмоции. Но как ещё игры работают на наш мозг? Я решил спросить об этом Игоря Кухарёва, специалиста по психологии и по совместительству геймера со стажем.

Игорь Кухарёв

— Расскажите, какие процессы происходят в голове человека во время игры?

— Стоит начать с того, что «игра» — базовая потребность человека и других существ. Если посмотреть на животных, то у них игра лежит в основе жизнедеятельности. Любая игровая активность, будь то за компьютером или на площадке, позволяет человеку в том числе найти своё место в жизни или получить позитивные эмоции. Ну и это помогает вернуться в детство, когда игры поощрялись. А детство — это период спокойствия и принятия.

Если говорить о процессах, то самое банальное: это помогает отвлечься. Если есть интересный сюжет, то можно погрузиться в этот мир вместо просмотра сериалов. И самое главное, что конкретно ты можешь влиять на этот мир. Это позволяет принимать решения в рамках заданных условий, и, скорее всего, большая их часть будет правильной: вы сможете пройти игру. Геймдизайнеры сделали так, чтобы ваши решения приносили результат.

И вот тут мы переходим к следующему: это позволяет просто достичь каких-то результатов. Например, когда в жизни не на что опереться и очень тяжело что-то планировать, как происходит сейчас. Всё это очень фрустрирует человека. А в игре я точно знаю, что мой персонаж станет сильнее, если я буду его прокачивать, я смогу завалить такого-то босса и получить позитивные эмоции. И главное: я приложу какие-то усилия для этого и получу соответствующий результат, который меня удовлетворяет. То есть это практически беспроигрышная лотерея.

Плюс человеку очень важно уметь планировать. Для этого он должен полагаться на какие-то вещи в своей среде. Мы в каких-то чертах знаем, что завтра сможем проснуться и позавтракать. И в игре это работает ещё лучше, мы можем составлять планы наперёд: найти более крутую пушку, прокачать ещё уровень и так далее.

— Влияет ли тип игрового процесса на получаемые эмоции?

— Мне кажется да, но это зависит, скорее, от формата игры. Если это соревновательная игра и вы в ней круты, то она похвалит вас за это, особенно если ваши действия привели к важному результату — победе. Если речь идёт о кооперативе, то и эмоции будут совсем другими: чувство плеча, поддержки, командного единения, которое в современном мире сложно получить. Тем более вы ведь наверняка общаетесь со своими напарниками, многих из которых могли годами не видеть вживую, можете положиться друг на друга.

Плюс можно выделить игры с крутым сюжетом вроде Detroit: Become Human, в которых удовольствие получаешь именно от истории. Важно отметить: мы всегда ассоциируем себя с главным героем, особенно если он хорошо прорисован и прописан. Мы немного идентифицируем себя с ним, ведь он — это мы. Почему в том числе зашла God of War (2018), где сюжет посвящён отцу и сыну — это такая крамольная [волнительная] ситуация в наши дни. Ассоциируя себя с Кратосом, мы вместе проходим трудности, с которыми он сталкивается.

Ниже будет спойлер из начала The Last of Us: Part 2. Мы предупредили.

— Насколько эффективно игры влияют на человеческие эмоции в целом?

— Если отвечать «да» и «нет», я думаю, что очень эффективно. В том числе благодаря чувству эмпатии к главному герою. Если вы помните, во второй The Last of Us убивают Джоэла — лично для меня это была катастрофа личного масштаба. Я настолько слился с этим персонажем, что месяц не мог взять в руки геймпад и продолжить прохождение.

Плюс игры помогают лично мне, да и многим другим людям, выместить злость. На тебя орёт начальник, в жизни что-то не складывается — нужно найти органичный способ выпустить эмоции. И в жизни это сделать сложнее, ты же не можешь послать начальника на хер, хотя очень хочется. Поэтому открываешь DOOM или какой-нибудь Mortal Kombat и начинаешь месить противников — это помогает выбросить негатив. В других местах это просто неприемлемо.

— Ваша история, когда игры помогли (или помогают) пережить трудный период

— Могу назвать две. Первая — не совсем история, а, скорее, процесс. Когда в жизни много вопросов и не знаешь, как их решить, мне всегда очень помогает поиграть в DOOM Eternal. Потому что я относительно неплохо играю в него, и мне помогает тот факт, что я могу быстро и на реакции пройти сложный уровень и я чётко знаю, что нужно делать. Это позволяет получить удовлетворение, где-то в голове срабатывает фраза: «Блин, но ведь что-то я ещё могу». Да, это мало как проецируется на реальную жизнь, но эта эмоция остаётся с вами: «Я крутой, я клёвый».

Это помогает почувствовать свою значимость. Почему люди любят MMORPG? Они позволяют им добиться весомых результатов, заработать авторитет и удовлетворить социальные потребности: вас все будут любить и уважать за достижение 90-го уровня или прохождение сложного рейда. Это ведь проще, чем сделать карьеру в реальной жизни.

Игорь Кухарёв Психолог Вторая история — о том, что происходит сейчас. Когда я включаю новую Horizon Zero Dawn, в которой классный сюжет, я точно понимаю, что в ближайшие 5 часов меня ждёт интересная деятельность и только хорошие эмоции. И это позволяет отвлечься и не читать новости.

Видеоигры — искусство, которое вовлекает с головой. Неважно, каким образом вы проводите в них время или какие жанры любите. В любой игровой сессии вы чётко понимаете, что вам нужно сделать и какой позитивный спектр эмоций вы от этого получите. Всё это позволяет хотя бы на чуть-чуть забыть о происходящем вокруг. Именно в этом, на мой взгляд, главная ценность современных игр.